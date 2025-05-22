Жилой комплекс Меблированная студия в комплексе Royal Life Residence.

Возможно посмотреть в онлайн режиме интересующую Вас квартиру и приобрести удаленно!
Готовая студия 43 м² в 250 метрах от песчаного пляжа. "Лонг Бич" это побережье с прекрасными песчаными пляжами, рядом с городом Искеле и недалеко от г. Фамагуста.
Лонг Бич это удачные инвестиции и возможность жить в одном из красивейших мест Кипра. В этом проекте все было сделано для вашего комфорта.
Инфраструктура:
При покупке этой квартиры - оформление вида на жительство, банковского счета, водительского удостоверения и медицинской страховки на Северном Кипре для всей семьи в подарок от компании!