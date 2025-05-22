  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Iskele Belediyesi
  Жилой комплекс Меблированная студия в комплексе Royal Life Residence.

Жилой комплекс Меблированная студия в комплексе Royal Life Residence.

Trikomo, Северный Кипр
от
$72,797
BTC
0.8659033
ETH
45.3856954
USDT
71 973.0583472
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
9
ID: 27495
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 26.08.2025

Местонахождение

  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    İskele District
  • Город
    Iskele Belediyesi
  • Город
    Trikomo

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Возможно посмотреть в онлайн режиме интересующую Вас квартиру и приобрести удаленно!

Готовая студия 43 м² в 250 метрах от песчаного пляжа. "Лонг Бич" это побережье с прекрасными песчаными пляжами, рядом с городом Искеле и недалеко от г. Фамагуста.

Лонг Бич это удачные инвестиции и возможность жить в одном из красивейших мест Кипра. В этом проекте все было сделано для вашего комфорта.
 

Инфраструктура:

  • Благоустроенная территория с ландшафтным дизайном
  • Бассейн
  • Солнечные террасы
  • ​Баскетбольные площадки
  • Волейбольные площадки
  • Теннисные корты
  • 2 ресторана
  • Кафе
  • Бар у бассейна
  • Витаминный бар (детский)
  • Центр досуга
  • Детские игровые площадки
  • Пешеходные и велосипедные дорожки
  • Супермаркет
  • Химчистка
  • Сувенирный магазин 
  • Обслуживание комплекса
  • 24-часовая охрана

При покупке этой квартиры - оформление вида на жительство, банковского счета, водительского удостоверения и медицинской страховки на Северном Кипре для всей семьи в подарок от компании!

Местонахождение на карте

Trikomo, Северный Кипр

Языки общения
English, Русский, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
