Жилой комплекс Меблированная студия в комплексе Royal Life Residence.

Возможно посмотреть в онлайн режиме интересующую Вас квартиру и приобрести удаленно!

Готовая студия 43 м² в 250 метрах от песчаного пляжа. "Лонг Бич" это побережье с прекрасными песчаными пляжами, рядом с городом Искеле и недалеко от г. Фамагуста.

Лонг Бич это удачные инвестиции и возможность жить в одном из красивейших мест Кипра. В этом проекте все было сделано для вашего комфорта.



Инфраструктура:

Благоустроенная территория с ландшафтным дизайном

Бассейн

Солнечные террасы

​Баскетбольные площадки

Волейбольные площадки

Теннисные корты

2 ресторана

Кафе

Бар у бассейна

Витаминный бар (детский)

Центр досуга

Детские игровые площадки

Пешеходные и велосипедные дорожки

Супермаркет

Химчистка

Сувенирный магазин

Обслуживание комплекса

24-часовая охрана

При покупке этой квартиры - оформление вида на жительство, банковского счета, водительского удостоверения и медицинской страховки на Северном Кипре для всей семьи в подарок от компании!