Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра

от €108,259

46–198 м² 6

Сдача в: 2023

Уникальная возможность инвестировать в один из самых успешных проектов Северного Кипра! Современный жилой комплекс расположен в 600 метрах от живописного песчаного пляжа Средиземного моря, имеет развитую инфраструктуру, подходящую для отдыха и постоянного проживания: бассейны, сауна, хамам, фитнес-зал, спортивные и детские площадки, мини аквапарк для детей, спа-центр, магазины, аптека, детский садик, прачечная, туристическое агентство, прокат авто и велосипедов, караоке/дискотека, рестораны, пекарня. Преимущества комплекса: развитая инфраструктура для детей и взрослых возможность сдачи своих апартаментов в аренду широкий спектр услуг, предоставляемый на территории комплекса разнообразный выбор апартаментов на любой бюджет удобная планировка и качественная отделка Жилой комплекс строится поэтапно. На данный момент уже построены и сданы I-II-III-IV этапы. Строятся V -VI-VII-VIII-IX этапы, срок сдачи 2023-2027 гг. Апартаменты сдаются в чистовой отделке, встроенная кухня и шкафы. Так же мы предлагаем за дополнительную плату дизайн-проект. В него входит мебель, бытовая техника, посуда, постельные принадлежности, вплоть до ложек и вилок. Условия оплаты: Caesar Resort I-II-III-IV этапы, построены и введены в эксплуатацию: 50% первоначальный взнос, 50% беспроцентная рассрочка на 24-48 месяца Caesar Resort V -VI-VII этапы срок сдачи 2023-2025гг: 30% первоначальный взнос, 70% беспроцентная рассрочка на 36 месяцев. Caesar Resort VIII этап 2025-2026гг: 30% первоначальный взнос, 70% беспроцентная рассрочка на 60 месяцев. Caesar Resort IX этап 2026-2027гг: 30% первоначальный взнос, 70% беспроцентная рассрочка на 80 месяцев. АКЦИЯ до конца сентября 2023г. для Caesar Resort VIII и Caesar Resort IX предоставляется скидка клиенту 2,5% на недвижимость при условии оплаты первоначального взноса 50% и беспроцентная рассрочка до получения ключей.