Жилой комплекс La Joya Beach Residences

La Joya Beach Residences — это премиальный жилой проект, расположенный в районе Long Beach, Искеле, одном из самых востребованных прибрежных направлений Северного Кипра.
Название La Joya в переводе с испанского означает «драгоценность», и проект полностью оправдывает это значение. Низкоэтажные резиденции находятся в уникальной локации с эксклюзивным доступом к La Joya Beach Club, создавая атмосферу курорта круглый год. Жители комплекса наслаждаются ощущением отдыха каждый день — от утренних видов на островной бассейн до вечерних прогулок у моря.
📍 Расположение
Long Beach — динамично развивающийся прибрежный район Искеле, известный своими золотыми пляжами и развитой инфраструктурой. Проект расположен всего в 500 метрах от моря, что делает его привлекательным как для проживания, так и для инвестиций.
---
О проекте
La Joya Beach Residences — это ограниченная коллекция из 74 умных и роскошных резиденций, окружённых дизайнерским бассейном с баром в центре. Проект является частью масштабной концепции, включающей элитный пляжный клуб с ресторанами, барами и SPA-зоной. Панорамные виды на Средиземное море и приватная атмосфера делают этот комплекс выбором для взыскательной аудитории.
Все владельцы автоматически получают членство в La Joya Beach Club, расположенном всего в 3 минутах езды, с привилегированными условиями обслуживания.
Smart House System
Современная система «умный дом» позволяет удалённо управлять отоплением, охлаждением и освещением через смартфон, а также обеспечивает:
внутреннюю связь между резиденциями
видеодомофон для дополнительной безопасности
Премиальные удобства
Центральная система отопления и охлаждения
Тёплые полы в ванных комнатах
Центральная спутниковая система
Джакузи и мини-кухня на террасах пентхаусов
Высококачественные отделочные материалы
La Joya Beach Club
Владельцы резиденций имеют доступ к эксклюзивному пляжному клубу с:
ресторанами (турецкая, итальянская и азиатская кухня)
пляжным баром
SPA и массажными зонами
водными видами спорта и пляжным волейболом
DJ-вечеринками и мероприятиями
Типы резиденций
1+1 Loft (40 units)
Лофты с прямым выходом к бассейну
Общая закрытая площадь: 78 м²
2+1 Penthouse (8 units)
Пентхаусы с панорамным видом на море и джакузи
Закрытая площадь: 98 м²
Терраса: 74 м²
Общая площадь: 172 м²
Studio Penthouse (26 units)
Студии с приватной террасой и джакузи
Закрытая площадь: 52 м²
Терраса: 37 м²
Общая площадь: 89 м²