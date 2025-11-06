Жилой комплекс La Joya Beach Residences

La Joya Beach Residences — это премиальный жилой проект, расположенный в районе Long Beach, Искеле, одном из самых востребованных прибрежных направлений Северного Кипра.

Название La Joya в переводе с испанского означает «драгоценность», и проект полностью оправдывает это значение. Низкоэтажные резиденции находятся в уникальной локации с эксклюзивным доступом к La Joya Beach Club, создавая атмосферу курорта круглый год. Жители комплекса наслаждаются ощущением отдыха каждый день — от утренних видов на островной бассейн до вечерних прогулок у моря.

📍 Расположение

Long Beach — динамично развивающийся прибрежный район Искеле, известный своими золотыми пляжами и развитой инфраструктурой. Проект расположен всего в 500 метрах от моря, что делает его привлекательным как для проживания, так и для инвестиций.

О проекте

La Joya Beach Residences — это ограниченная коллекция из 74 умных и роскошных резиденций, окружённых дизайнерским бассейном с баром в центре. Проект является частью масштабной концепции, включающей элитный пляжный клуб с ресторанами, барами и SPA-зоной. Панорамные виды на Средиземное море и приватная атмосфера делают этот комплекс выбором для взыскательной аудитории.

Все владельцы автоматически получают членство в La Joya Beach Club, расположенном всего в 3 минутах езды, с привилегированными условиями обслуживания.

Smart House System

Современная система «умный дом» позволяет удалённо управлять отоплением, охлаждением и освещением через смартфон, а также обеспечивает:

внутреннюю связь между резиденциями

видеодомофон для дополнительной безопасности

Премиальные удобства

Центральная система отопления и охлаждения

Тёплые полы в ванных комнатах

Центральная спутниковая система

Джакузи и мини-кухня на террасах пентхаусов

Высококачественные отделочные материалы

La Joya Beach Club

Владельцы резиденций имеют доступ к эксклюзивному пляжному клубу с:

ресторанами (турецкая, итальянская и азиатская кухня)

пляжным баром

SPA и массажными зонами

водными видами спорта и пляжным волейболом

DJ-вечеринками и мероприятиями

Типы резиденций

1+1 Loft (40 units)

Лофты с прямым выходом к бассейну

Общая закрытая площадь: 78 м²

2+1 Penthouse (8 units)

Пентхаусы с панорамным видом на море и джакузи

Закрытая площадь: 98 м²

Терраса: 74 м²

Общая площадь: 172 м²

Studio Penthouse (26 units)

Студии с приватной террасой и джакузи