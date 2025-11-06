  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Iskele Belediyesi
  4. Жилой комплекс La Joya Beach Residences

Жилой комплекс La Joya Beach Residences

Trikomo, Северный Кипр
от
$157,328
НДС
BTC
1.8713852
ETH
98.0873014
USDT
155 547.7559333
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
22
Оставить заявку
Показать контакты
ID: 33316
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    İskele District
  • Город
    Iskele Belediyesi
  • Город
    Trikomo

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

La Joya Beach Residences — это премиальный жилой проект, расположенный в районе Long Beach, Искеле, одном из самых востребованных прибрежных направлений Северного Кипра.

Название La Joya в переводе с испанского означает «драгоценность», и проект полностью оправдывает это значение. Низкоэтажные резиденции находятся в уникальной локации с эксклюзивным доступом к La Joya Beach Club, создавая атмосферу курорта круглый год. Жители комплекса наслаждаются ощущением отдыха каждый день — от утренних видов на островной бассейн до вечерних прогулок у моря.

 

📍 Расположение
Long Beach — динамично развивающийся прибрежный район Искеле, известный своими золотыми пляжами и развитой инфраструктурой. Проект расположен всего в 500 метрах от моря, что делает его привлекательным как для проживания, так и для инвестиций.

---

О проекте

La Joya Beach Residences — это ограниченная коллекция из 74 умных и роскошных резиденций, окружённых дизайнерским бассейном с баром в центре. Проект является частью масштабной концепции, включающей элитный пляжный клуб с ресторанами, барами и SPA-зоной. Панорамные виды на Средиземное море и приватная атмосфера делают этот комплекс выбором для взыскательной аудитории.

Все владельцы автоматически получают членство в La Joya Beach Club, расположенном всего в 3 минутах езды, с привилегированными условиями обслуживания.

 

Smart House System

Современная система «умный дом» позволяет удалённо управлять отоплением, охлаждением и освещением через смартфон, а также обеспечивает:

  • внутреннюю связь между резиденциями

  • видеодомофон для дополнительной безопасности

 

Премиальные удобства

  • Центральная система отопления и охлаждения

  • Тёплые полы в ванных комнатах

  • Центральная спутниковая система

  • Джакузи и мини-кухня на террасах пентхаусов

  • Высококачественные отделочные материалы

 

La Joya Beach Club

Владельцы резиденций имеют доступ к эксклюзивному пляжному клубу с:

  • ресторанами (турецкая, итальянская и азиатская кухня)

  • пляжным баром

  • SPA и массажными зонами

  • водными видами спорта и пляжным волейболом

  • DJ-вечеринками и мероприятиями

 

Типы резиденций

1+1 Loft (40 units)

Лофты с прямым выходом к бассейну

  • Общая закрытая площадь: 78 м²

2+1 Penthouse (8 units)

Пентхаусы с панорамным видом на море и джакузи

  • Закрытая площадь: 98 м²

  • Терраса: 74 м²

  • Общая площадь: 172 м²

Studio Penthouse (26 units)

Студии с приватной террасой и джакузи

  • Закрытая площадь: 52 м²

  • Терраса: 37 м²

  • Общая площадь: 89 м²

Местонахождение на карте

Trikomo, Северный Кипр

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Karmi Homes Villas
Карми, Северный Кипр
от
$582,607
Жилой квартал Park Avenue
Термея, Северный Кипр
от
$303,906
Жилой квартал Caesar Palm Jumeirah
Гастриа, Северный Кипр
от
$136,145
Жилой комплекс Park Avenue
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$360,646
НДС
Жилой комплекс K ISLANDS бутик-проект премиального класса
Аканту, Северный Кипр
от
$270,652
Вы просматриваете
Жилой комплекс La Joya Beach Residences
Trikomo, Северный Кипр
от
$157,328
НДС
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Жилой квартал Rain
Жилой квартал Rain
Жилой квартал Rain
Жилой квартал Rain
Жилой квартал Rain
Жилой квартал Rain
Лапитос, Северный Кипр
от
$170,983
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Natura Park
Жилой комплекс Natura Park
Жилой комплекс Natura Park
Жилой комплекс Natura Park
Жилой комплекс Natura Park
Показать все Жилой комплекс Natura Park
Жилой комплекс Natura Park
Агиос Сергиос, Северный Кипр
от
$266,133
Год сдачи 2026
Гармония природы и неописуемая атмосфера Кипра вдохновили нас на создание проекта «Натура Парк». Современные материалы и удобное расположение комплекса подадут вам незабываемый комфорт.Девственная природа и удивительные пляжи Средиземного моря станут вашими соседями. Мы строим, где вы будете…
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Языки общения
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
Жилой квартал Lanai Homes
Жилой квартал Lanai Homes
Жилой квартал Lanai Homes
Жилой квартал Lanai Homes
Жилой квартал Lanai Homes
Жилой квартал Lanai Homes
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$170,983
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости на Северном Кипре
Акция налоговых льгот при покупке недвижимости в комплексе Habitat﻿ на Северном Кипре
06.11.2025
Акция налоговых льгот при покупке недвижимости в комплексе Habitat﻿ на Северном Кипре
Рассрочка 100 месяцев на недвижимость Северного Кипра: 0% переплаты
31.10.2025
Рассрочка 100 месяцев на недвижимость Северного Кипра: 0% переплаты
Налоги снижены, а получить ВНЖ стало проще: иностранцам стало выгоднее покупать недвижимость на Северном Кипре
22.05.2025
Налоги снижены, а получить ВНЖ стало проще: иностранцам стало выгоднее покупать недвижимость на Северном Кипре
Северный Кипр — золотая жила для инвесторов? Интервью с экспертом рынка
23.04.2025
Северный Кипр — золотая жила для инвесторов? Интервью с экспертом рынка
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
ТОП-5 объектов недвижимости на Северном Кипре
20.12.2024
ТОП-5 объектов недвижимости на Северном Кипре
Как найти работу на Северном Кипре
12.06.2024
Как найти работу на Северном Кипре
Как купить недвижимость на Северном Кипре
27.02.2024
Как купить недвижимость на Северном Кипре
Показать все публикации