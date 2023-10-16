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Бунгало на Северном Кипре

Кирения
5
Фамагуста
4
Бунгало В архив
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12 объектов найдено
Бунгало 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Бунгало 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 285 м²
Количество этажей 1
Современные Бунгало у Моря в Газимагузе на Северном Кипре Татлысу – прибрежный город в Газим…
€742,000
Бунгало 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Бунгало 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 325 м²
Количество этажей 1
Новые Дома для Отдыха и Инвестиций в Татлысу, Фамагуста Современные дома расположены в тихом…
€1,13 млн
Бунгало 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Бунгало 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Бунгало в Комплексе с Концепцией Велнес-Центра в Татлысу на Северном Кипре Татлысу, располож…
€603,000
Бунгало 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Бунгало 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 295 м²
Количество этажей 1
Дома в Стиле Бунгало в Жилом Комплексе на Северном Кипре в Газимагусе Расположенный на север…
€597,000
Бунгало 3 спальни в Тримити, Турецкая Республика Северного Кипра
Бунгало 3 спальни
Тримити, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 285 м²
Этаж 1/1
ID: CP-714 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения - Расстояние до моря -150M - Расстояние до …
€659,506
Бунгало 3 спальни в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Бунгало 3 спальни
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 335 м²
ID: CP-709 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле/Кантара - Расстояние до моря -700 M - Ра…
€482,417
Бунгало 3 спальни с видом на море в Тримити, Турецкая Республика Северного Кипра
Бунгало 3 спальни с видом на море
Тримити, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 286 м²
Количество этажей 1
ID: CP-706 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения - Расстояние до моря -50M - Расстояние до Л…
€726,953
Бунгало 3 спальни в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Бунгало 3 спальни
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 295 м²
Количество этажей 1
ID: CP-702 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения - Расстояние до моря -250M - Расстояние до …
€525,361
Бунгало 3 спальни с балконом, с террасой, с камином в Vasilia, Турецкая Республика Северного Кипра
Бунгало 3 спальни с балконом, с террасой, с камином
Vasilia, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
€143,968
Бунгало 3 спальни с личным бассейном, с Fitted Wardrobes, с Close to Golf Course в Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Бунгало 3 спальни с личным бассейном, с Fitted Wardrobes, с Close to Golf Course
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
€229,289
Бунгало 3 спальни с личным бассейном, с Fitted Wardrobes, с Landscaped Grounds в Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Бунгало 3 спальни с личным бассейном, с Fitted Wardrobes, с Landscaped Grounds
Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
€213,100
Бунгало 3 спальни с видом на море, с Air-Conditioned, с Closets in all rooms в Леонариссо, Турецкая Республика Северного Кипра
Бунгало 3 спальни с видом на море, с Air-Conditioned, с Closets in all rooms
Леонариссо, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
€253,485

Параметры недвижимости на Северном Кипре

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