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Бунгало на Северном Кипре

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Girne Belediyesi
8
Кирения
6
Catalkoy Esentepe Belediyesi
7
Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
3
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29 объектов найдено
Бунгало 3 комнаты в Калограя, Северный Кипр
Бунгало 3 комнаты
Калограя, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Новое бунгало с 3 спальнями на берегу моря в Эсентепе! В этом престижном комплексе на берегу…
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Бунгало 2 комнаты в Стилли, Северный Кипр
Бунгало 2 комнаты
Стилли, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Недвижимость Северного Кипра: уютное бунгало в Stilos Villas рядом с Фамагустой Недвижимость…
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Бунгало 3 комнаты в Калограя, Северный Кипр
Бунгало 3 комнаты
Калограя, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 140 м²
Бунгало 3+1 в Mykonos Homes Роскошное бунгало расположено на берегу моря в Есентепе, в больш…
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Бунгало 4 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Бунгало 4 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 335 м²
Количество этажей 2
Дома в комплексе с концепцией оздоровительного центра на Северном Кипре, Кючюкренкёй Татлысу…
$609,349
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Бунгало 4 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Бунгало 4 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Виллы в окружении природы с панорамными видами в Эсентепе, Северный Кипр Гирне – один из сам…
$905,727
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Бунгало 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Бунгало 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Стильные бунгало на полуострове Карпас на Северном Кипре Кипр, жемчужина Средиземноморья, – …
$141,951
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LDV InvestLDV Invest
Бунгало 4 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Бунгало 4 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 285 м²
Количество этажей 1
Стильные бунгало с большими террасами на Северном Кипре в Газимагусе Татлысу – прибрежный го…
$905,727
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Бунгало 4 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Бунгало 4 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Виллы с частным садом и бассейном на Северном Кипре в Гирне, Эсентепе Северный Кипр, третий …
$784,579
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Бунгало 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Бунгало 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 164 м²
Количество этажей 1
Отдельностоящие дома в Искеле, Дипкарпаз, на Северном Кипре Дипкарпаз – это девственный реги…
$338,061
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Бунгало 4 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Бунгало 4 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Количество этажей 2
Дома для эксклюзивной жизни в Эсентепе, Гирне, на Северном Кипре Расположенный в самом сердц…
$527,283
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Бунгало 4 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Бунгало 4 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 325 м²
Количество этажей 1
Отдельные виллы в брендовом проекте в Татлысу, Газимагуса на Северном Кипре Развивающийся ре…
$2,71 млн
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Бунгало 2 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Бунгало 2 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 2
Отдельностоящие дома с развитой инфраструктурой в Татлысу, Газимагуса Татлысу, расположенный…
$520,360
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Бунгало 4 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Бунгало 4 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 295 м²
Количество этажей 1
Бунгало в развитом комплексе на Северном Кипре в Татлысу Бунгало находятся в Татлысу на Севе…
$811,116
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Бунгало 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Бунгало 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Лас-Касалия - 3 Бангалоу (2+1)Уэллнесс и Люксур РисденсЕвропа – ваш немецкий партнерНепосред…
$620,669
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Агентство
ISB Global Immobilien
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Бунгало 4 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Бунгало 4 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 256 м²
Количество этажей 2
Виллы в охраняемом комплексе в престижном районе Гирне Гирне – портовый город, расположенный…
$845,933
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Бунгало 3 комнаты в Erenkoy Karpaz Belediyesi, Северный Кипр
Бунгало 3 комнаты
Erenkoy Karpaz Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Количество этажей 1
Уютный дом с большим участком на Карпасе 🌿☀️ Продаётся полностью готовый к проживанию час…
$353,747
НДС
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Бунгало 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Бунгало 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Отдельностоящие дома в Искеле, Дипкарпаз, на Северном Кипре Дипкарпаз – это девственный реги…
$250,553
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Бунгало 3 комнаты в Калограя, Северный Кипр
Бунгало 3 комнаты
Калограя, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Новое бунгало с 3 спальнями на берегу моря в Эсентепе! В этом престижном комплексе на берегу…
$1,02 млн
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Бунгало 3 комнаты в Калограя, Северный Кипр
Бунгало 3 комнаты
Калограя, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 140 м²
Бунгало 3+1 в Mykonos Homes Роскошное бунгало расположено на берегу моря в Есентепе, в больш…
$2,00 млн
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Бунгало 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Бунгало 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Стильные бунгало на полуострове Карпас на Северном Кипре Кипр, жемчужина Средиземноморья, – …
$189,267
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Бунгало 4 комнаты в Калограя, Северный Кипр
Бунгало 4 комнаты
Калограя, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 390 м²
Количество этажей 1
Продается 3-ёх комнатная вилла 390м2 с частным бассейном в 400м от моря !    🌊 Уникальная …
$571,946
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Бунгало 4 комнаты в Казафани, Северный Кипр
Бунгало 4 комнаты
Казафани, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Современное 3+1 бунгало с дизайнерским ремонтом в Гирне Просторное и стильное бунгало на …
$573,581
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Бунгало в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Бунгало
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 2
Площадь 100 м²
$132,230
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Бунгало в Казафани, Северный Кипр
Бунгало
Казафани, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
$174,382
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Бунгало в Karavas, Северный Кипр
Бунгало
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 197 м²
$318,698
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Бунгало в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Бунгало
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
$303,064
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Бунгало в Василия, Северный Кипр
Бунгало
Василия, Северный Кипр
Количество спален 3
Площадь 120 м²
$150,329
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Бунгало в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Бунгало
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Представляем Вам красивое четырехкомнатное бунгало площадью 130 квадратных метров с собствен…
$525,909
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Агентство
Аталанта
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Бунгало в Василия, Северный Кипр
Бунгало
Василия, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
$162,356
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Параметры недвижимости на Северном Кипре

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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