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Пентхаусы на Северном Кипре

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302 объекта найдено
Пентхаус 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 146 м²
Количество этажей 2
Квартиры на продажу в элегантном комплексе в Гирне, Северный Кипр. Эти элитные квартиры расп…
$283,833
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Пентхаус 2 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Количество этажей 2
Квартиры на продажу в элегантном комплексе в Гирне, Северный Кипр. Эти элитные квартиры расп…
$223,664
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Пентхаус в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 1
Площадь 47 м²
Wonder Stones Village  Sun Valley Countryside East Wonder Stones Village is our distin…
$299,312
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Пентхаус 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Этаж 1/2
Квартиры в развитом комплексе в Искеле, Северный Кипр Искеле — это популярный район для инве…
$242,471
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Пентхаус 2 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 1/2
Стильные квартиры у моря в многофункциональном проекте в Татлысу, Северный Кипр Татлысу – пр…
$378,444
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Пентхаус 1 комната в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 1 комната
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 1/2
Квартиры рядом с морем в комплексе с богатой инфраструктурой в Татлысу, Газимагуса Квартиры …
$161,570
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LDV InvestLDV Invest
Пентхаус 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Этаж 1/2
Апартаменты в Комплексе с Богатыми Возможностями в Искеле Этюкен Остров Кипр - третий по вел…
$216,965
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Пентхаус 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Количество этажей 2
Квартиры в комплексе с собственным пляжем на Северном Кипре в Искеле Искеле, расположенный н…
$340,369
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Пентхаус 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 3/2
Квартиры в комплексе с бассейном у моря в Искеле, Богаз Искеле, Богаз на востоке Северного К…
$255,172
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Пентхаус 2 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 1/2
Квартиры в комплексе на берегу моря на Северном Кипре в Эсентепе, Гирне Гирне, жемчужина Сев…
$269,987
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Пентхаус 2 комнаты в Калограя, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Калограя, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Квартира с 1 спальней в шаговой доступности от моря в Гирне на Северном Кипре Квартира наход…
$223,889
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Пентхаус в Северный Кипр
Пентхаус
Северный Кипр
Количество спален 2
Площадь 92 м²
Elegance C7
$525,519
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Пентхаус 4 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 4 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 215 м²
Этаж 1/2
Квартиры в Гирне, Эсентепе, с видами на Средиземное море и сосновые леса Кипр, расположенный…
$608,049
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Пентхаус 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 128 м²
Этаж 1/2
Квартиры с видом на море в нескольких минутах ходьбы от моря в Гирне на Северном Кипре Гирне…
$431,622
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Пентхаус 5 комнат в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 5 комнат
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 238 м²
Этаж 15/5
Квартиры в проекте с охраной и богатой инфраструктурой в Искеле, Северный Кипр Кипр, блистат…
$669,200
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Пентхаус 3 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/2
Пентхаус 2+1 с террасой и BBQ в Turtle Bay Village 🌴🌊 Предлагается к продаже квартира в о…
$178,678
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 227 м²
Этаж 1
Квартиры у моря на Северном Кипре, Искеле Район Искеле, расположенный на северо-восточном по…
$406,232
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Пентхаус 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 1/2
Квартиры с видом на море на Северном Кипре, Гирне, рядом с полями для гольфа Кипр – райский …
$326,523
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Пентхаус 2 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 1/2
Квартиры с видом на море на продажу в Татлысу, Газимагуса Кипр, третий по величине остров Ср…
$250,553
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Пентхаус 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 3/2
Квартиры в комплексе с бассейном у моря в Искеле, Богаз Искеле, Богаз на востоке Северного К…
$274,800
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Пентхаус 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 1/2
Квартиры с видом на горы и море в Гирне Современные квартиры расположены на Северном Кипре в…
$377,290
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Пентхаус 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Этаж 1/2
Квартиры с видом на море рядом с полем для гольфа в Караагач-Гирне, на Северном Кипре Гирне …
$473,055
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Пентхаус 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 182 м²
Этаж 2/2
Квартиры с видом на море в многофункциональном комплексе в Лапте, Северный Кипр Лапта – это …
$418,927
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Пентхаус 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 15/5
Квартиры в проекте с охраной и богатой инфраструктурой в Искеле, Северный Кипр Кипр, блистат…
$473,055
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Пентхаус 4 комнаты в Лефка, Северный Кипр
Пентхаус 4 комнаты
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Этаж 9/9
Квартиры с панорамным видом на море в Лефке, Газиверен Лефке, Газиверен — это спокойный морс…
$578,050
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Пентхаус 1 комната в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 1 комната
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/2
Квартиры в хорошо оборудованном комплексе в Гирне, Северный Кипр Деревня Караагач — одна из …
$260,820
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Пентхаус в Северный Кипр
Пентхаус
Северный Кипр
Количество спален 2
Площадь 81 м²
Терраса на крыше -61 м2 Пентхаус G7 с 2 спальнями Деревня Висячих Садов  Восточна…
$536,865
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Пентхаус 2 комнаты в Лефка, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 14/14
Инвестиционные квартиры с видом на море в Лефке, Северный Кипр Эти стильные квартиры с захва…
$170,761
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Пентхаус 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Этаж 1/2
Квартиры в комплексе на берегу моря на Северном Кипре в Эсентепе, Гирне Гирне, жемчужина Сев…
$376,227
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Пентхаус 4 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 4 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 234 м²
Количество этажей 3
Квартиры в Алсанджаке, Гирне, на Северном Кипре, в окружении моря и природы Алсанджак – попу…
$1,07 млн
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Параметры недвижимости на Северном Кипре

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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