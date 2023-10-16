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Турецкая Республика Северного Кипра
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Пентхаусы
Пентхаусы на Северном Кипре
Фамагуста
41
Кирения
30
Искеле (Трикомо)
8
Agios Epiktitos
3
Пентхаус
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137 объектов найдено
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Пентхаус 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
1
1
103 м²
3/3
родам готовую квартиру пентхаус 1+1. 55кв.м.+ 48 кв.м.рерасса. Год сдачи 2023. В 300 метра…
€80,000
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Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
3
3
145 м²
14/14
For Sale: Luxurious 3+1 Penthouse with Stunning Sea Views in an Elite Complex! Features: …
€430,000
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Пентхаус 1 комната с парковкой, с лифтом, с бассейном
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
1
1
32 м²
1
Представляем новый проект, который состоит из современных квартир типа студий и студий-пентх…
€94,000
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Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
3
2
173 м²
2/2
Недвижимость с видами на море и природу в Северном Кипре Гирне Проект включает в себя всего …
€448,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
4
2
217 м²
2/2
Недвижимость с видами на море и природу в Северном Кипре Гирне Проект включает в себя всего …
€517,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
3
1
90 м²
1/2
Инвестиционные квартиры в природной зоне Гирне, Северный Кипр Эти квартиры в стиле винодельн…
€319,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
3
2
80 м²
Элитные 3-комнатные двухэтажные апартаменты 80 м² с частным бассейном в 100 метрах от моря. …
€522,245
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
4
3
115 м²
4-комнатный двухуровневый пентхаус 115 м² в престижном комплексе в 200 метрах от пляжа. Этот…
€462,840
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
4
3
140 м²
4-комнатный пентхаус 140м² в СПА - комплексе в 600 метрах от песчаного пляжа. Квартиры в шик…
€415,487
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни
Воуно, Турецкая Республика Северного Кипра
4
2
111 м²
Красивый, современный комплекс в очень тихом месте с прекрасным видом на горы и море.У каждо…
€415,487
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
3
4
100 м²
10/10
Пентхаус, три спальни (3+1), 4 сан.узла, общая площадь от 100 кв.м до 1551 кв.м, балкон 39 к…
€461,513
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
3
3
140 м²
11
Пентхаус расположен на 11 этаже, общая площадь от 140 кв.м до 168 кв.м, балкон от 32 кв.м до…
€419,466
Рекомендовать
Пентхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
4
4
198 м²
11/11
Пентхаус расположен на 11 этаже, общая площадь 198 кв.м, балкон 40 кв.м, 4 спальни, 4 туалет…
€593,245
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
3
2
151 м²
2/2
Квартиры в Комплексе с Особой Концепцией Рядом с Пляжем в Кючюкэренкой, Кипр Северный Кипр –…
€331,000
Рекомендовать
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
90 м²
1/2
Роскошные Квартиры в Комплексе с Бассейном в Алсанджаке, Гирне Город Гирне расположен на сев…
€139,000
Рекомендовать
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
75 м²
2/2
Роскошные Квартиры у Моря на Продажу в Кирении, Кипр Кирения – развитый город, расположенный…
€171,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
3
2
142 м²
2/2
Новые Квартиры у Моря в Газимагусе, Татлысу Городок Татлысу в пригороде Газимагусы, располож…
€304,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
3
1
150 м²
10/11
Инвестиционные Квартиры на Продажу в Центре Гирне на Северном Кипре Гирне – известный город …
€340,000
Рекомендовать
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
2
2
93 м²
1/2
Студии и Двухуровневые Квартиры с Современным Дизайном вТатлысу, Газимагуса Роскошные апарта…
€209,000
Рекомендовать
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
130 м²
5/5
Современная Недвижимость у Моря в Газимагусе, Северный Кипр Современные квартиры расположены…
€348,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
4
1
134 м²
13/11
Роскошный Комплекс с Видом на Море на Северном Кипре с Оздоровительным Центром Гюзельюрт – о…
€493,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
3
2
113 м²
13/11
Роскошный Комплекс с Видом на Море на Северном Кипре с Оздоровительным Центром Гюзельюрт – о…
€255,000
Рекомендовать
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
69 м²
11/11
Роскошный Комплекс с Видом на Море на Северном Кипре с Оздоровительным Центром Гюзельюрт – о…
€136,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
3
2
109 м²
8/10
Квартиры с Видом на Море в Роскошном Комплексе Рядом с Пляжем в Гюзельюрте на Северном Кипре…
€197,000
Рекомендовать
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
2
2
69 м²
8/10
Квартиры с Видом на Море в Роскошном Комплексе Рядом с Пляжем в Гюзельюрте на Северном Кипре…
€157,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
3
2
115 м²
2/2
Роскошные Квартиры с Современным Дизайном на Берегу Моря в Газимагусе, Северный Кипр Совреме…
€441,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
4
2
140 м²
2
Квартиры в Тихом и Спокойном Месте на Побережье Средиземного Моря в Фамагусте Татлысу – приб…
€464,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
3
2
130 м²
2
Квартиры в Тихом и Спокойном Месте на Побережье Средиземного Моря в Фамагусте Татлысу – приб…
€452,000
Рекомендовать
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
2
75 м²
7/7
Роскошные Квартиры в Центре Гирне на Северном Кипре Новые квартиры расположены в центре Гирн…
€209,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
3
1
162 м²
3/3
Квартиры Современного Дизайна в Роскошном Проекте в Кирении Северный Кипр Роскошные квартиры…
€307,000
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