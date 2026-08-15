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Северный Кипр работает по британской системе образования. В крупных университетах, таких как Eastern Mediterranean University, Near East University, Girne American University, Final University представлены десятки факультетов, начиная от менеджмента заканчивая медициной и авиацией. На остров…
При покупке жилой недвижимости на Северном Кипре вашей семье предоставляется временное разрешение на проживание. ВНЖ выдается сроком на один год с возможностью продления. В отличие от других стран, где для получения ВНЖ требуется определенная сумма инвестиций в недвижимость, на Северном Кипр…
Этот тип временного пребывания на Северном Кипре подходит для самозанятых, онлайн-работников или тех, кто имеет финансовые сбережения и ищет тихое место для жизни. Если вы сомневаетесь в переезде на постоянное место жительства, вы можете получить временный вид на жительство сроком на 6 месяц…