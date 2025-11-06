  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Iskele Belediyesi
  4. Жилой комплекс Royal Sun Residence

Жилой комплекс Royal Sun Residence

Trikomo, Северный Кипр
от
$113,356
;
27
Оставить заявку
Показать контакты
ID: 33936
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 24.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    İskele District
  • Город
    Iskele Belediyesi
  • Город
    Trikomo

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Royal Sun Residence — готовый комплекс у самого моря 🌊☀️

Royal Sun Residence — полностью готовый жилой комплекс, расположенный в одном из самых востребованных районов Северного Кипра — Long Beach, Искеле.

До знаменитого песчаного пляжа всего 5 минут пешком 🏖

Это проект, который уже живёт: ухоженная территория, развитая инфраструктура и комфортная курортная атмосфера круглый год.

---

📍 Инфраструктура комплекса

🏊 Открытые бассейны
👶 Детские бассейны
🛒 Супермаркет на территории
🍽 Ресторан
🏋️ 2 тренажёрных зала
🥋 Зал единоборств
🎾 Теннисный корт
🏀 Баскетбольная площадка
🏐 Волейбольная площадка
🛡 Охраняемый въезд

Royal Sun Residence — это формат «всё под рукой»: можно жить, отдыхать и заниматься спортом, не покидая территорию комплекса 🌿

---

🌴 Локация

Long Beach — один из самых популярных прибрежных районов Северного Кипра.

Золотой песок, прогулочная набережная, велодорожки, кафе и рестораны — всё в шаговой доступности.

Комплекс подходит как для:
✔ постоянного проживания
✔ отдыха у моря
✔ инвестиции с арендным потенциалом 📈

Royal Sun Residence — это комфортная жизнь у моря в готовом комплексе с развитой инфраструктурой и пешей доступностью к пляжу 🌊✨

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 65.0
Цена за м², USD 1,744
Цена квартиры, USD 113,356

Местонахождение на карте

Trikomo, Северный Кипр

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Sky Deluxia Life
Trikomo, Северный Кипр
от
$150,085
Жилой квартал Dream Homes 4 You
Лимния, Северный Кипр
от
$379,961
Жилой квартал Ozaköy
Казафани, Северный Кипр
от
$619,337
Жилой квартал Hilly Elm
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$158,064
Жилой квартал Vineyard View
Фтериха, Северный Кипр
от
$348,298
Вы просматриваете
Жилой комплекс Royal Sun Residence
Trikomo, Северный Кипр
от
$113,356
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Жилой квартал Cove Garden Phase 2
Жилой квартал Cove Garden Phase 2
Жилой квартал Cove Garden Phase 2
Жилой квартал Cove Garden Phase 2
Жилой квартал Cove Garden Phase 2
Жилой квартал Cove Garden Phase 2
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$164,523
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Caesar Palm Jumeirah
Жилой комплекс Caesar Palm Jumeirah
Жилой комплекс Caesar Palm Jumeirah
Жилой комплекс Caesar Palm Jumeirah
Жилой комплекс Caesar Palm Jumeirah
Показать все Жилой комплекс Caesar Palm Jumeirah
Жилой комплекс Caesar Palm Jumeirah
Гастриа, Северный Кипр
от
$162,303
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 22
Caesar Palm Jumeirah будет включать в себя семь высотных зданий, вдохновленных знаменитой пальмой Джумейра в Дубае, всего в 300 метрах от моря. Каждое 22-этажное здание предлагает потрясающий вид на Средиземное море. Жители могут рассчитывать на такие удобства, как общий бассейн в форме ладо…
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Языки общения
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
Жилой квартал Rain
Жилой квартал Rain
Жилой квартал Rain
Жилой квартал Rain
Жилой квартал Rain
Жилой квартал Rain
Лапитос, Северный Кипр
от
$170,983
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости на Северном Кипре
Акция налоговых льгот при покупке недвижимости в комплексе Habitat﻿ на Северном Кипре
06.11.2025
Акция налоговых льгот при покупке недвижимости в комплексе Habitat﻿ на Северном Кипре
Рассрочка 100 месяцев на недвижимость Северного Кипра: 0% переплаты
31.10.2025
Рассрочка 100 месяцев на недвижимость Северного Кипра: 0% переплаты
Налоги снижены, а получить ВНЖ стало проще: иностранцам стало выгоднее покупать недвижимость на Северном Кипре
22.05.2025
Налоги снижены, а получить ВНЖ стало проще: иностранцам стало выгоднее покупать недвижимость на Северном Кипре
Северный Кипр — золотая жила для инвесторов? Интервью с экспертом рынка
23.04.2025
Северный Кипр — золотая жила для инвесторов? Интервью с экспертом рынка
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
ТОП-5 объектов недвижимости на Северном Кипре
20.12.2024
ТОП-5 объектов недвижимости на Северном Кипре
Как найти работу на Северном Кипре
12.06.2024
Как найти работу на Северном Кипре
Как купить недвижимость на Северном Кипре
27.02.2024
Как купить недвижимость на Северном Кипре
Показать все публикации