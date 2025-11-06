Жилой комплекс Royal Sun Residence

Royal Sun Residence — готовый комплекс у самого моря 🌊☀️

Royal Sun Residence — полностью готовый жилой комплекс, расположенный в одном из самых востребованных районов Северного Кипра — Long Beach, Искеле.

До знаменитого песчаного пляжа всего 5 минут пешком 🏖

Это проект, который уже живёт: ухоженная территория, развитая инфраструктура и комфортная курортная атмосфера круглый год.

---

📍 Инфраструктура комплекса

🏊 Открытые бассейны

👶 Детские бассейны

🛒 Супермаркет на территории

🍽 Ресторан

🏋️ 2 тренажёрных зала

🥋 Зал единоборств

🎾 Теннисный корт

🏀 Баскетбольная площадка

🏐 Волейбольная площадка

🛡 Охраняемый въезд

Royal Sun Residence — это формат «всё под рукой»: можно жить, отдыхать и заниматься спортом, не покидая территорию комплекса 🌿

---

🌴 Локация

Long Beach — один из самых популярных прибрежных районов Северного Кипра.

Золотой песок, прогулочная набережная, велодорожки, кафе и рестораны — всё в шаговой доступности.

Комплекс подходит как для:

✔ постоянного проживания

✔ отдыха у моря

✔ инвестиции с арендным потенциалом 📈

Royal Sun Residence — это комфортная жизнь у моря в готовом комплексе с развитой инфраструктурой и пешей доступностью к пляжу 🌊✨