Жилой комплекс Royal Sun Residence

Royal Sun Residence — готовый комплекс у самого моря 🌊☀️
Royal Sun Residence — полностью готовый жилой комплекс, расположенный в одном из самых востребованных районов Северного Кипра — Long Beach, Искеле.
До знаменитого песчаного пляжа всего 5 минут пешком 🏖
Это проект, который уже живёт: ухоженная территория, развитая инфраструктура и комфортная курортная атмосфера круглый год.
---
📍 Инфраструктура комплекса
🏊 Открытые бассейны
👶 Детские бассейны
🛒 Супермаркет на территории
🍽 Ресторан
🏋️ 2 тренажёрных зала
🥋 Зал единоборств
🎾 Теннисный корт
🏀 Баскетбольная площадка
🏐 Волейбольная площадка
🛡 Охраняемый въезд
Royal Sun Residence — это формат «всё под рукой»: можно жить, отдыхать и заниматься спортом, не покидая территорию комплекса 🌿
---
🌴 Локация
Long Beach — один из самых популярных прибрежных районов Северного Кипра.
Золотой песок, прогулочная набережная, велодорожки, кафе и рестораны — всё в шаговой доступности.
Комплекс подходит как для:
✔ постоянного проживания
✔ отдыха у моря
✔ инвестиции с арендным потенциалом 📈
Royal Sun Residence — это комфортная жизнь у моря в готовом комплексе с развитой инфраструктурой и пешей доступностью к пляжу 🌊✨