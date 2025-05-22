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  4. Жилой квартал Студия с дизайн-пакетом в СПА комплексе Цезарь Резорт.

Жилой квартал Студия с дизайн-пакетом в СПА комплексе Цезарь Резорт.

Trikomo, Северный Кипр
от
$102,418
BTC
1.2182368
ETH
63.8530015
USDT
101 258.6843575
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
8
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 27334
ID новостройки на Realting
In CRM: 3377
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 06.08.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    İskele District
  • Город
    Iskele Belediyesi
  • Город
    Trikomo

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Уютная студия 36 м² с просторной террасой 16 м² и готовым дизайн-пакетом. Интерьер выполнен в едином современном стиле: мебель, техника и декор уже включены в стоимость. Планировка продумана до мелочей, зона кухни, отдыха и сна чётко разграничены. Просторная терраса площадью 16 м² расширяет пространство и отлично подойдёт для обедов на свежем воздухе или уютных вечеров.

Находится в одном из самых популярных жилых комплексов в районе Лонг Бич. Он расположен всего в нескольких минутах ходьбы от песчаного пляжа. Комплекс состоит из нескольких зданий с ухоженной зелёной территорией, бассейнами, зонами отдыха и спортивной инфраструктурой. На территории есть открытые и крытые бассейны, фитнес-центр, SPA, ресторан, кафе, супермаркет, аптека, салон красоты и игровые площадки для детей. Также есть круглосуточная охрана и видеонаблюдение.

  • Четыре открытых бассейна с джакузи
  • Детский бассейн с аквапарком
  • Отдельные зоны для отдыха и загара возле бассейнов
  • Закрытый бассейн с джакузи и сауной
  • Рестораны, кафе и бар в бассейне
  • СПА - салон
  • Фитнес - центр
  • Тренажерный зал, и зал для занятий боевыми искусствами
  • Теннисные корты, баскетбольные и волейбольные площадки
  • Зал для игры в сквош
  • Большая детская игровая комната с игровыми приставками и настольными играми
  • Детские игровые площадки на свежем воздухе
  • Бильярд
  • Парковые зоны
  • Площадки для барбекю
  • Амфитеатр для показов кинофильмов и выступлений артистов
  • Прокат автомобилей
  • Бесплатный прокат велосипедов
  • Бесплатный автобус на пляж четыре раза в день

Местонахождение на карте

Trikomo, Северный Кипр

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Жилой квартал Студия с дизайн-пакетом в СПА комплексе Цезарь Резорт.
Trikomo, Северный Кипр
от
$102,418
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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