Жилой квартал Студия с дизайн-пакетом в СПА комплексе Цезарь Резорт.

Уютная студия 36 м² с просторной террасой 16 м² и готовым дизайн-пакетом. Интерьер выполнен в едином современном стиле: мебель, техника и декор уже включены в стоимость. Планировка продумана до мелочей, зона кухни, отдыха и сна чётко разграничены. Просторная терраса площадью 16 м² расширяет пространство и отлично подойдёт для обедов на свежем воздухе или уютных вечеров.



Находится в одном из самых популярных жилых комплексов в районе Лонг Бич. Он расположен всего в нескольких минутах ходьбы от песчаного пляжа. Комплекс состоит из нескольких зданий с ухоженной зелёной территорией, бассейнами, зонами отдыха и спортивной инфраструктурой. На территории есть открытые и крытые бассейны, фитнес-центр, SPA, ресторан, кафе, супермаркет, аптека, салон красоты и игровые площадки для детей. Также есть круглосуточная охрана и видеонаблюдение.

Четыре открытых бассейна с джакузи

Детский бассейн с аквапарком

Отдельные зоны для отдыха и загара возле бассейнов

Закрытый бассейн с джакузи и сауной

Рестораны, кафе и бар в бассейне

СПА - салон

Фитнес - центр

Тренажерный зал, и зал для занятий боевыми искусствами

Теннисные корты, баскетбольные и волейбольные площадки

Зал для игры в сквош

Большая детская игровая комната с игровыми приставками и настольными играми

Детские игровые площадки на свежем воздухе

Бильярд

Парковые зоны

Площадки для барбекю

Амфитеатр для показов кинофильмов и выступлений артистов

Прокат автомобилей

Бесплатный прокат велосипедов

Бесплатный автобус на пляж четыре раза в день