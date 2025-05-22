Жилой квартал Студия с дизайн-пакетом в СПА комплексе Цезарь Резорт.

Уютная студия 36 м² с просторной террасой 16 м² и готовым дизайн-пакетом. Интерьер выполнен в едином современном стиле: мебель, техника и декор уже включены в стоимость. Планировка продумана до мелочей, зона кухни, отдыха и сна чётко разграничены. Просторная терраса площадью 16 м² расширяет пространство и отлично подойдёт для обедов на свежем воздухе или уютных вечеров.
Находится в одном из самых популярных жилых комплексов в районе Лонг Бич. Он расположен всего в нескольких минутах ходьбы от песчаного пляжа. Комплекс состоит из нескольких зданий с ухоженной зелёной территорией, бассейнами, зонами отдыха и спортивной инфраструктурой. На территории есть открытые и крытые бассейны, фитнес-центр, SPA, ресторан, кафе, супермаркет, аптека, салон красоты и игровые площадки для детей. Также есть круглосуточная охрана и видеонаблюдение.