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Редкая возможность для этой впечатляющей квартиры, расположенной в одном из самых престижных районов Никосии с самым захватывающим видом на город.
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НОВЫЙ РОСКОШНЫЙ КОМПЛЕКС С ОТЕЛЕМ 5 ЗВЁЗД НА LONG BEACH
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? Комплекс будет располагаться в 400 м от живописного пляжа Средиземного моря. Проект станет великолепным дополнением поб…
ID ПРОЕКТА:
CP-818
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:
35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта.
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Никосия
Расстояние до Лефкоша - 8 км
Аэропорт Эрджан - 35 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР:
2+1 - 105 м² -75,000 GBP
СРОКИ:
Дата заверше…
НОВЫЙ ПРОЕКТ НА ЛОНГ БИЧ В ИСКЕЛЕ ?
‼️Запуск нового проекта: «ДАЙМОНД 2»,
это продолжение 5-звездочного комплекса «ДАЙМОНД» с прямыми видами на море в 250 м от пляжа и современными планировками квартир. ?
ТИПЫ ОБЪЕКТОВ:
▫️Квартиры-студии
▫️Квартиры 1+1
▫️Квартиры 2+1
▫️Квартиры …