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Продажа новостроек в Lefkosa Turk Belediyesi

Nicosia
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Резиденция Tunalı Kumsal Park Residence
Резиденция Tunalı Kumsal Park Residence
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
от
$230,976
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 12
Редкая возможность для этой впечатляющей квартиры, расположенной в одном из самых престижных районов Никосии с самым захватывающим видом на город.  Апартаменты построены и поставляются по самым высоким стандартам. В них есть 2-комнатная квартира Modern, которая устанавливает новые стандар…
Застройщик
Tunalı İnşaat
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Апарт - отель LONG BEACH
Апарт - отель LONG BEACH
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
от
$163,459
НОВЫЙ РОСКОШНЫЙ КОМПЛЕКС С ОТЕЛЕМ 5 ЗВЁЗД НА LONG BEACH  ⚜️ Новый амбициозный проект предлагает роскошную жизнь в курортном стиле в самом центре региона Long Beach. ? Комплекс будет располагаться в 400 м от живописного пляжа Средиземного моря. Проект станет великолепным дополнением поб…
Агентство
Эра - Недвижимости плюс
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Многоквартирный жилой дом Отличная 3-комнатная квартира на Кипре/Никосия
Многоквартирный жилой дом Отличная 3-комнатная квартира на Кипре/Никосия
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Цена по запросу
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
ID ПРОЕКТА: CP-818 УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: 35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Никосия Расстояние до Лефкоша - 8 км Аэропорт Эрджан - 35 км ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР: 2+1 - 105 м² -75,000 GBP СРОКИ: Дата заверше…
Агентство
Properties and partners
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Апарт - отель ДАЙМОНД 2
Апарт - отель ДАЙМОНД 2
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
от
$61,795
НОВЫЙ ПРОЕКТ НА ЛОНГ БИЧ В ИСКЕЛЕ ? ‼️Запуск нового проекта: «ДАЙМОНД 2»,  это продолжение 5-звездочного комплекса «ДАЙМОНД» с прямыми видами на море в 250 м от пляжа и современными планировками квартир. ? ТИПЫ ОБЪЕКТОВ:  ▫️Квартиры-студии ▫️Квартиры 1+1 ▫️Квартиры 2+1 ▫️Квартиры …
Агентство
Эра - Недвижимости плюс
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Жилой квартал INTENSE NICOSIA
Жилой квартал INTENSE NICOSIA
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
от
$163,383
Агентство
GP real estate
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