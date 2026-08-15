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Дома на Северном Кипре

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Girne Belediyesi
188
Catalkoy Esentepe Belediyesi
95
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526 объектов найдено
Вилла 6 комнат в Фламуди, Северный Кипр
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Вилла 6 комнат
Фламуди, Северный Кипр
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Расположен между горами и морем. Вилла 4+2 полностью меблирована на Северном Кипре - 495.000…
$571,355
НДС
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Вилла 2 комнаты в Стилли, Северный Кипр
Вилла 2 комнаты
Стилли, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Купить Виллу на Северном Кипре - это то, что вам нужно!  Виллы мечты в районе Мутлуяка – иде…
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Вилла 3 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Вилла 3 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Вилла 3+1 в комплексе FOREST GOLF & BEACH RESORT Документы на право собственности готовы! …
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Вилла 7 комнат в Калограя, Северный Кипр
Вилла 7 комнат
Калограя, Северный Кипр
Число комнат 7
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 400 м²
Недвижимость Северного Кипра: люкс вилла с панорамным видом — купить элитную недвижимость в …
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Вилла 3 комнаты в Энгоми, Северный Кипр
Вилла 3 комнаты
Энгоми, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
Просторная вилла 3+1 в Тузле, Северный Кипр Откройте для себя роскошь этой потрясающей мебли…
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Вилла 3 комнаты в Харкея, Северный Кипр
Вилла 3 комнаты
Харкея, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Покупка 3+1 Виллы в Эсентепе Sun Valley привлечет Ваше внимание! Роскошная вилла в престижно…
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LDV InvestLDV Invest
Вилла 4 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 206 м²
Видовая вилла 4+1 в комплексе Sugar Cubes привлечет Ваше внимание! Жилой комплекс «Сахарные …
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Вилла 4 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 274 м²
Уютная вилла у моря на Северном Кипре привлечет Ваше внимание! Эта стильная вилла расположен…
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Бунгало 3 комнаты в Калограя, Северный Кипр
Бунгало 3 комнаты
Калограя, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Новое бунгало с 3 спальнями на берегу моря в Эсентепе! В этом престижном комплексе на берегу…
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Вилла 6 комнат в Беллапаис, Северный Кипр
Вилла 6 комнат
Беллапаис, Северный Кипр
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 320 м²
Недвижимость Северного Кипра: роскошная вилла 6+3 в Беллапаисе с панорамным видом на море и …
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Бунгало 2 комнаты в Стилли, Северный Кипр
Бунгало 2 комнаты
Стилли, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Недвижимость Северного Кипра: уютное бунгало в Stilos Villas рядом с Фамагустой Недвижимость…
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Вилла 6 комнат в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 6 комнат
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Этаж 2/2
Виллы в эксклюзивном комплексе с частными бассейнами в Гирне на Северном Кипре Район Беллапа…
$1,83 млн
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Вилла 3 комнаты в Айос - Андроникос, Северный Кипр
Вилла 3 комнаты
Айос - Андроникос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 120 м²
Вилла на Северном Кипре привлечет Ваше внимание! Превосходный по качеству комплекс из 4 апа…
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Вилла 3 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Вилла 3 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Вилла 3+1 в Эсентепе рядом с песчаным пляжем — идеальный выбор для комфортной жизни и отдыха…
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Вилла 4 комнаты в Фламуди, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Фламуди, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Роскошная вилла с 4 спальнями, видом на море и собственной террасой на крыше | Kantara, Татл…
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Бунгало 3 комнаты в Калограя, Северный Кипр
Бунгало 3 комнаты
Калограя, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 140 м²
Бунгало 3+1 в Mykonos Homes Роскошное бунгало расположено на берегу моря в Есентепе, в больш…
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Вилла 4 комнаты в Агиос Георгиос, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Агиос Георгиос, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Недвижимость Северного Кипра: вилла с видом на море в Кирении — роскошь, комфорт и инвестици…
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Таунхаус 3 комнаты в Беллапаис, Северный Кипр
Таунхаус 3 комнаты
Беллапаис, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Современный таунхаус с турецким титулом в Orchid Kyrenia, Беллапаис — идеальный дом для комф…
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Дом в Северный Кипр
Дом
Северный Кипр
Площадь 186 м²
Количество этажей 2
Продаётся таунхаус 3+1 в Старом Искеле, Северный Кипр. Просторный двухэтажный таунхаус площа…
$364,800
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Северный Кипр & Грузия Этажи
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Вилла 3 комнаты в Тримити, Северный Кипр
Вилла 3 комнаты
Тримити, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Эксклюзивная вилла 3+1 в горах с собственным бассейном и панорамным видом! Представляем уник…
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Вилла 7 комнат в Karavas, Северный Кипр
Вилла 7 комнат
Karavas, Северный Кипр
Число комнат 7
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
🏡 ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ВИЛЛА В АЛСАНДЖАКЕ — РЕДКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ 📍 Алсанд…
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Вилла 5 комнат в Периволия Ту Трикому, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Периволия Ту Трикому, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Недвижимость Северного Кипра: роскошная вилла с бассейном и садом в Искеле Недвижимость Севе…
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Дом в Северный Кипр
Дом
Северный Кипр
Площадь 247 м²
Количество этажей 2
🇹🇷 Türkçe 🔥 La Isla’da Lüks 3+1 Villa — Akdeniz’de Hayalinizdeki Yaşam! 🌴🌊 Kuzey Kıbrıs’ın e…
$370,111
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Северный Кипр & Грузия Этажи
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Дуплекс 4 комнаты в Монарга, Северный Кипр
Дуплекс 4 комнаты
Монарга, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 6/12
Апартаменты Duplex в резиденции Абелия (Богаз)Удивительный вид и местоположениеКвартира ДУПЛ…
$254,270
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Вилла 4 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 157 м²
Количество этажей 2
Виллы рядом с морем и пляжем на Северном Кипре в Лапте, Гирне Лапта — это один из самых попу…
$588,434
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Дом 4 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Дом 4 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Роскошные дома в стильном комплексе на главной дороге в Гирне, Северный Кипр Эти роскошные д…
$338,061
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Дом 6 спален в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Дом 6 спален
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 409 м²
Современное архитектурное выражение, которое добавляет стиль, практичность и комфорт к качес…
$3,31 млн
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Вилла 6 комнат в Trikomo, Северный Кипр
Вилла 6 комнат
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 564 м²
Количество этажей 2
Виллы со стильным дизайном в Искеле, Северный Кипр Северный Кипр считается одной из самых бе…
$882,651
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Вилла 4 комнаты в Erenkoy Karpaz Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Erenkoy Karpaz Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 256 м²
Количество этажей 3
Представляем вам уникальный проект с великолепным видом на Средиземное море.   Виллу, кот…
$744,160
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Land of Dreams Gallery
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Вилла в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Вилла
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 452 м²
Количество этажей 2
Это люксовое жилое пространство включает в себя сад и собственный большой бассейн. С виллы о…
$2,66 млн
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Типы недвижимости на Северном Кипре

виллы
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Параметры недвижимости на Северном Кипре

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