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Турецкая Республика Северного Кипра
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361 объект найдено
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Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
4
2
130 м²
Представляем Вам красивое четырехкомнатное бунгало площадью 130 квадратных метров с собстве…
€488,297
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
5
4
440 м²
2
Этот проект состоит из двух роскошных вилл. Благодаря своему дизайну, эстетическому комфорт…
€2,54 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Агирда, Турецкая Республика Северного Кипра
5
3
440 м²
2
Предлагаем Вам неповторимый и уникальный проект на Северном Кипре в престижном районе Кирен…
€2,25 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
4
4
241 м²
2
Представляем Вам красивый и уютный комплекс, состоящий из современных вилл, расположенных …
€807,102
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с холодильником
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
4
3
197 м²
Позвольте представить вам красивую современную виллу с собственным бассейном и просторной т…
€807,102
Рекомендовать
Вилла 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с садом
Монарга, Турецкая Республика Северного Кипра
4
2
255 м²
1
Выбираете дом мечты с изумительными видами на море? Тогда это предложение для Вас. Представл…
€437,500
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
4
2
493 м²
2
Современные Виллы с Видом на Море и Горы в Центре Кирении, Северный Кипр Район Юкары Зейтинл…
€707,000
Рекомендовать
Вилла 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением
Gazimagusa District, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
38 м²
Давайте познакомим Вас с красивой и уютной студией бунгало площадью 38 квадратных метров и …
€328,606
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
4
2
150 м²
Представляем вам красивое современное бунгало, расположенное в уютном комплексе в прекрасно…
€922,287
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с водоснабжением, у моря
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
4
3
200 м²
Это проект из 20 вилл OFFPLAN - это значит, что виллы будут строиться конкретно под клиента…
€403,551
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с водоснабжением, у моря
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
4
2
167 м²
Боаз расположен в юго-восточной части острова по дороге от Фамагусты на Карпас. Это красив…
€420,846
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
5
3
310 м²
2
Роскошная современная вилла расположена в районе Зейтенлик- популярном и дорогом. Благода…
€634,151
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с водоснабжением, у моря
Воуно, Турецкая Республика Северного Кипра
5
3
350 м²
Этот триплекс вилла с четырьмя спальнями - настоящая жемчужина, расположенная всего в 1 кил…
€645,682
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с водоснабжением, у моря
Yeni Erenkoey, Турецкая Республика Северного Кипра
4
2
176 м²
Комфортный и современный комплекс из 24 вилл с частными бассейнами будет построен прямо нап…
€518,851
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с водоснабжением, у моря
Kazafani, Турецкая Республика Северного Кипра
4
2
195 м²
Озанкой расположенный в 5 км к востоку от Кирении. Поселок Озанкой является одной из самы…
€449,671
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
4
2
206 м²
Комфортная вилла 206 м² с собственным участком земли 334 м² в небольшом комплексе в Боазе.…
€575,348
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
3
2
185 м²
Уютный таунхаус 185 м² с собственным участком земли 285 м² в небольшом комплексе в Боазе. К…
€455,436
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
4
3
210 м²
2
Современная вилла 3+1 (210 м²) c собственным участком земли 420 м², с террасой на крыше 85…
€438,141
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Gazimagusa District, Турецкая Республика Северного Кипра
4
3
140 м²
Новый и современный комплекс будет построен в районе Эсентепе. Эсентепе ничем не уступает п…
€570,736
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Мелоунта, Турецкая Республика Северного Кипра
4
2
130 м²
Современный Эсентепе ничем не уступает по инфраструктуре туристическим центрам Северного Ки…
€518,851
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
3
2
83 м²
Уютная вилла 83,5 м² + 28,5 м² терраса в элитном комплексе на первой линии от моря. Комп…
€696,414
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
5
3
250 м²
Рынок недвижимости Лапты в последние годы стремительно растет, для местных и иностранных п…
€403,551
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Gazimagusa District, Турецкая Республика Северного Кипра
2
2
35 м²
Предлагаем Вам новый проект, который сочетает в себе невероятно свежий архитектурный дизай…
€443,906
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Мелоунта, Турецкая Республика Северного Кипра
4
2
295 м²
Эсентепе расположен на северном побережье, западнее от города Кирения. Данный небольшой ко…
€594,892
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
5
3
325 м²
Этот новый и красивый комплекс будет построен в небольшой городке Лапта, также встречающий…
€807,102
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
5
3
275 м²
Этот новый и красивый комплекс будет построен в небольшой городке Лапта, также встречающий…
€605,326
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Gazimagusa District, Турецкая Республика Северного Кипра
4
2
125 м²
Новый и комфортный комплекс будет построен к началу 2025 года в районе Эсентепе. Эсенте…
€622,621
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, у моря, с vid na more
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
4
2
125 м²
Новый комплекс в Татлысу. Поселок Татлысу находится в 30 минутах езды от центра Кирении…
€686,037
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
5
3
288 м²
Новый строящийся комплекс расположен всего в километре от Средиземного моря и предлагает св…
€1,79 млн
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Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с детской площадкой
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
4
3
205 м²
Новый строящийся комплекс расположен всего в километре от Средиземного моря и предлагает св…
€1,03 млн
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