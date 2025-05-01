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Идеальное сочетание комфорта, стиля и выгодного расположения!
Характеристики бунгало:
- Жилая площадь: 142 м² — просторные и светлые помещения, наполненные уютом.
- Участок: 370 м² — возможность создать собственны…
ORCHARD: РОСКОШНЫЙ ОАЗИС В СЕРДЦЕ СЕВЕРНОГО КИПРА
🏝 Уникальный жилой комплекс в окружении природы, фруктовых садов и средиземноморской гармонии
ORCHARD – это не просто жилье, это стиль жизни. Расположенный в зеленой, экологически чистой зоне Йенибогазичи, всего в 1 км от песчаного пляж…