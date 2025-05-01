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Продажа новостроек в Yenibogazici Belediyesi

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Жилой квартал Eden Garden
Жилой квартал Eden Garden
Агиос Сергиос, Северный Кипр
от
$124,754
Год сдачи 2027
Агентство
GP real estate
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Жилой комплекс в престижном районе Yeni Boğaziçi
Жилой комплекс в престижном районе Yeni Boğaziçi
Агиос Сергиос, Северный Кипр
от
$232,632
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
🌟 Эксклюзивное бунгало 3+1 в престижном районе Yeni Boğaziçi 🌟   Идеальное сочетание комфорта, стиля и выгодного расположения!   Характеристики бунгало:   - Жилая площадь: 142 м² — просторные и светлые помещения, наполненные уютом.   - Участок: 370 м² — возможность создать собственны…
Агентство
GP Real Estate
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Жилой квартал Orchard
Жилой квартал Orchard
Агиос Сергиос, Северный Кипр
от
$569,942
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Salamis City
Жилой квартал Salamis City
Агиос Сергиос, Северный Кипр
от
$189,854
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Lilium Park
Жилой квартал Lilium Park
Агиос Сергиос, Северный Кипр
от
$177,315
Год сдачи 2026
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Salamis Sea Palace
Жилой квартал Salamis Sea Palace
Агиос Сергиос, Северный Кипр
от
$120,321
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Neo Residence
Жилой квартал Neo Residence
Агиос Сергиос, Северный Кипр
от
$189,854
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Olive Court 2
Жилой квартал Olive Court 2
Агиос Сергиос, Северный Кипр
от
$174,656
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Auralux
Жилой квартал Auralux
Агиос Сергиос, Северный Кипр
от
$177,315
Год сдачи 2026
Агентство
GP real estate
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Жилой комплекс ORCHARD - РОСКОШНЫЙ ОАЗИС В СЕРДЦЕ СЕВЕРНОГО КИПРА
Жилой комплекс ORCHARD - РОСКОШНЫЙ ОАЗИС В СЕРДЦЕ СЕВЕРНОГО КИПРА
Агиос Сергиос, Северный Кипр
от
$157,958
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
1 объект недвижимости 1
ORCHARD: РОСКОШНЫЙ ОАЗИС В СЕРДЦЕ СЕВЕРНОГО КИПРА 🏝 Уникальный жилой комплекс в окружении природы, фруктовых садов и средиземноморской гармонии ORCHARD – это не просто жилье, это стиль жизни. Расположенный в зеленой, экологически чистой зоне Йенибогазичи, всего в 1 км от песчаного пляж…
Агентство
GP Real Estate
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Жилой квартал Rosedale Villa
Жилой квартал Rosedale Villa
Агиос Сергиос, Северный Кипр
от
$397,693
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Suntree Villas
Жилой квартал Suntree Villas
Агиос Сергиос, Северный Кипр
от
$714,327
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Natura Park
Жилой квартал Natura Park
Агиос Сергиос, Северный Кипр
от
$263,440
Год сдачи 2026
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Dream Homes 4 You
Жилой квартал Dream Homes 4 You
Лимния, Северный Кипр
от
$379,961
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Majestic 3 *
Жилой квартал Majestic 3 *
Агиос Сергиос, Северный Кипр
от
$367,296
Год сдачи 2026
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Vanora Park Salamis
Жилой квартал Vanora Park Salamis
Агиос Сергиос, Северный Кипр
от
$162,750
Агентство
GP real estate
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