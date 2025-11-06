Courtyard — уютный курортный комплекс в сердце Long Beach 🌴🌊
Готовый жилой комплекс Courtyard расположен в одном из самых востребованных регионов Северного Кипра — Long Beach, всего в 5 минутах ходьбы от песчаного пляжа 🏖✨
Это гармоничное сочетание комфорта, зелёных пространств и полноценной курортной инфраструктуры.
---
📍 О комплексе
🏢 9 блоков
🏠 400 квартир
🌿 8 000 м² зелёной территории
🏊 80 м² открытый бассейн
Комплекс продуман как пространство для жизни, отдыха и инвестиций — всё необходимое находится прямо на территории.
---
🌟 Инфраструктура и возможности
🏊 Открытый и крытый бассейны
💦 Детский бассейн и аквапарк
🍽 Кафе и ресторан
🏋️ Фитнес-центр
🧖 Сауна и джакузи
💆 Салон красоты
🎳 Боулинг
🎱 Бильярд
🎮 Игровые автоматы
♟ Шахматный клуб
🎠 Детский парк
🛒 Супермаркет
🛎 Ресепшен
🧹 Уборка и обслуживание
👶 Детский клуб и мини-клуб делают комплекс особенно привлекательным для семей.
---
🏡 Типы квартир
• Студии
• 1+1
• 2+1
• 3+1
Современные планировки, комфортные пространства и курортная атмосфера создают ощущение отдыха круглый год ☀️🌊
Courtyard — это проект для тех, кто хочет жить у моря с полноценной инфраструктурой и зелёной территорией вокруг 🌿✨