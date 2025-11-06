Courtyard — уютный курортный комплекс в сердце Long Beach 🌴🌊

Готовый жилой комплекс Courtyard расположен в одном из самых востребованных регионов Северного Кипра — Long Beach, всего в 5 минутах ходьбы от песчаного пляжа 🏖✨

Это гармоничное сочетание комфорта, зелёных пространств и полноценной курортной инфраструктуры.

---

📍 О комплексе

🏢 9 блоков

🏠 400 квартир

🌿 8 000 м² зелёной территории

🏊 80 м² открытый бассейн

Комплекс продуман как пространство для жизни, отдыха и инвестиций — всё необходимое находится прямо на территории.

---

🌟 Инфраструктура и возможности

🏊 Открытый и крытый бассейны

💦 Детский бассейн и аквапарк

🍽 Кафе и ресторан

🏋️ Фитнес-центр

🧖 Сауна и джакузи

💆 Салон красоты

🎳 Боулинг

🎱 Бильярд

🎮 Игровые автоматы

♟ Шахматный клуб

🎠 Детский парк

🛒 Супермаркет

🛎 Ресепшен

🧹 Уборка и обслуживание

👶 Детский клуб и мини-клуб делают комплекс особенно привлекательным для семей.

---

🏡 Типы квартир

• Студии

• 1+1

• 2+1

• 3+1

Современные планировки, комфортные пространства и курортная атмосфера создают ощущение отдыха круглый год ☀️🌊

Courtyard — это проект для тех, кто хочет жить у моря с полноценной инфраструктурой и зелёной территорией вокруг 🌿✨