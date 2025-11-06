  1. Realting.com
Trikomo, Северный Кипр
от
$175,431
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
3
ID: 33929
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 24.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    İskele District
  • Город
    Iskele Belediyesi
  • Город
    Trikomo

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    5

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Courtyard — уютный курортный комплекс в сердце Long Beach 🌴🌊

Готовый жилой комплекс Courtyard расположен в одном из самых востребованных регионов Северного Кипра — Long Beach, всего в 5 минутах ходьбы от песчаного пляжа 🏖✨

Это гармоничное сочетание комфорта, зелёных пространств и полноценной курортной инфраструктуры.

---

📍 О комплексе

🏢 9 блоков
🏠 400 квартир
🌿 8 000 м² зелёной территории
🏊 80 м² открытый бассейн

Комплекс продуман как пространство для жизни, отдыха и инвестиций — всё необходимое находится прямо на территории.

---

🌟 Инфраструктура и возможности

🏊 Открытый и крытый бассейны
💦 Детский бассейн и аквапарк
🍽 Кафе и ресторан
🏋️ Фитнес-центр
🧖 Сауна и джакузи
💆 Салон красоты
🎳 Боулинг
🎱 Бильярд
🎮 Игровые автоматы
♟ Шахматный клуб
🎠 Детский парк
🛒 Супермаркет
🛎 Ресепшен
🧹 Уборка и обслуживание

👶 Детский клуб и мини-клуб делают комплекс особенно привлекательным для семей.

---

🏡 Типы квартир

• Студии
• 1+1
• 2+1
• 3+1

Современные планировки, комфортные пространства и курортная атмосфера создают ощущение отдыха круглый год ☀️🌊

Courtyard — это проект для тех, кто хочет жить у моря с полноценной инфраструктурой и зелёной территорией вокруг 🌿✨

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 65.0
Цена за м², USD 2,699
Цена квартиры, USD 175,431

Местонахождение на карте

Trikomo, Северный Кипр

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
