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Коммерческая недвижимость на Северном Кипре

Lefkosa Tuerk Belediyesi
16
Nicosia
4
Кирения
4
33 объекта найдено
Коммерческая в Nicosia, Турецкая Республика Северного Кипра
Коммерческая
Nicosia, Турецкая Республика Северного Кипра
Part of the land is developed with a two-storey commercial building comprised of 180 sq.m. s…
Цена по запросу
Коммерческая в Nicosia, Турецкая Республика Северного Кипра
Коммерческая
Nicosia, Турецкая Республика Северного Кипра
A 14% share of land, 1.350 sq.m. out of 10.099 sq.m., including a two-storey commercial buil…
Цена по запросу
Коммерческая в Gonyeli, Турецкая Республика Северного Кипра
Коммерческая
Gonyeli, Турецкая Республика Северного Кипра
Two-storey building situated within a corner plot is used as a licensed (planning permit in …
Цена по запросу
Офис в Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Роскошный офис на берегу моря с панорамным видом.Идеально расположен на набережной с легким …
Цена по запросу
Офис в Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Роскошный офис на берегу моря с панорамным видом.Идеально расположен на набережной с легким …
Цена по запросу
Офис в Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Роскошный офис на берегу моря с панорамным видом.Идеально расположен на набережной с легким …
Цена по запросу
Офис в Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Роскошный офис на берегу моря с панорамным видом.Идеально расположен на набережной с легким …
Цена по запросу
Офис в Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Этот впечатляющий офис предлагает щедрое внутреннее пространство площадью 133 м2 и дополните…
Цена по запросу
Отель 600 комнат в Воколида, Турецкая Республика Северного Кипра
Отель 600 комнат
Воколида, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 600
Площадь 150 000 м²
Уважаемые уважаемые инвесторы и уважаемые потенциальные клиенты, Для нас большая честь пред…
€85,53 млн
Отель 600 комнат в Воколида, Турецкая Республика Северного Кипра
Отель 600 комнат
Воколида, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 600
Площадь 150 000 м²
Уважаемые уважаемые инвесторы и уважаемые потенциальные клиенты, Для нас большая честь пред…
€85,53 млн
Магазин с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Kapouti, Турецкая Республика Северного Кипра
Магазин с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Kapouti, Турецкая Республика Северного Кипра
Площадь 892 м²
Количество этажей 4
Коммерческая Недвижимость с Инвестиционным Потенциалом в Гюзельюрте, Северный Кипр Продаются…
€791,000
Коммерческая в Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Коммерческая
Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Коммерческое 11-этажное здание, которое будет ориентировано исключительно на коммерческое ис…
Цена по запросу
Коммерческая в Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Коммерческая
Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Первоклассный бизнес-центр с современными удобствами на побережье Лимассола. Эта Башня произ…
Цена по запросу
Магазин 1 спальня с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Kapouti, Турецкая Республика Северного Кипра
Магазин 1 спальня с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Kapouti, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Площадь 76 м²
Этаж 1/4
Коммерческая Недвижимость с Инвестиционным Потенциалом в Гюзельюрте, Северный Кипр Продаются…
€110,000
Магазин с кондиционером, с видом на горы, с парковка в Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Магазин с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Площадь 60 м²
Коммерческая Недвижимость в Востребованном Районе на Северном Кипре в Гирне Гирне (Кирения) …
€232,000
Магазин с кондиционером, с парковка в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Магазин с кондиционером, с парковка
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Площадь 127 м²
Этаж 1/2
Просторные Магазины в Удачном Месте в Газимагусе на Северном Кипре Просторные магазины наход…
€416,000
Магазин с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Магазин с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Площадь 71 м²
Количество этажей 8
Магазины в Элитном Комплексе на Оживленной Улице в Гирне, Кипр Магазины с инвестиционным пот…
€299,000
Коммерческая с балконом, с кондиционером, с видом на море в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Коммерческая с балконом, с кондиционером, с видом на море
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Площадь 4 500 м²
Коммерческая Недвижимость в Оживленном Месте в Гирне на Северном Кипре Коммерческая недвижим…
€11,60 млн
Офис в Nicosia, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Nicosia, Турецкая Республика Северного Кипра
Двухэтажный офис на первом этаже, состоящий из торговой единицы на первом этаже и мезонина в…
Цена по запросу
Офис в Nicosia, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Nicosia, Турецкая Республика Северного Кипра
Офисная единица на весь этаж около 215 кв.м. внутренних площадей, расположен на втором этаже…
Цена по запросу
Офис в Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Роскошный офис на продажу в знаменитом здании.Основные характеристики120м2 крытых площадей, …
Цена по запросу
Офис в Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Прекрасные офисы на продажу на первом этаже.Офис находится в непосредственной близости от вс…
Цена по запросу
Коммерческая 2 спальни в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Коммерческая 2 спальни
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Продажа недвижимости с видом на Средиземное море в Кипре Проект Ozyalcin 191-192 (IP-8012…
€90,698
Офис в Gonyeli, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Gonyeli, Турецкая Республика Северного Кипра
Коммерческий офис теперь доступен для аренды в Agios Dometios.Недвижимость расположена недал…
Цена по запросу
Офис в Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Современные роскошные отремонтированные офисы!Расположен в центре (прямо напротив пляжа)Всег…
Цена по запросу
Офис в Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Prestigious office space facing the Limassol Seafront on a Commercial Modern Building!This b…
Цена по запросу
Офис с Spalni в Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис с Spalni
Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
144м2 ОФИС ДЛЯ ПРОДАЖИ В НЕАПОЛИСЕ НЕОБСТРУПНО ПРЯМОГО МОРЯ. Расположенный в отличном месте …
Цена по запросу
Офис в Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Эта превосходная инвестиционная недвижимость расположена в самом сердце Лимассола в одном из…
Цена по запросу
Офис в Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
This office space  in Neapolis area in Limassol. Just walking distance to the beach. The are…
€4,00 млн
Коммерческая в Gonyeli, Турецкая Республика Северного Кипра
Коммерческая
Gonyeli, Турецкая Республика Северного Кипра
A commercial building in Agios Dometios, Nicosia.It comprises of: -A shop of 115sqm with a 5…
Цена по запросу

Типы недвижимости на Северном Кипре

офисы
магазины

Недвижимость на Северном Кипре — выгодная инвестиция в жилье у моря

Северный Кипр — это вековая история, умело вплетенная в современность. Небольшая территория относительно недавно получила признание, а вместе с ней и новый этап развития. Эта часть острова отличается благоприятным климатом и динамичным преображением.

Преимущества покупки недвижимости на Северном Кипре

Сейчас республика переживает инвестиционный бум. Она успешно конкурирует с рынками стран Средиземноморья, включая Францию, Италию и Испанию. Чем страна так привлекательна для вложения средств? Прежде всего, безвизовым режимом и полной безопасностью. Территориально она расположена так, что курортный сезон в ней длится 28 недель в году — с апреля по середину ноября. Это позволяет сдавать жилье в аренду почти круглый год. К популярным городам и курортным местечкам относятся Фамагуста, Искеле, Боаз, Саламис, Ларнака.

Это настоящий рай для тех, кто решил сменить суровый климат и уехать на ПМЖ поближе к морю. Здесь благоприятная среда для семей с детьми. Для молодежи есть возможность получить европейское образование в шести университетах по доступной стоимости.

Сейчас купить недвижимость на Северном Кипре можно недорого относительно других европейский стра. Квартиры и дома сдаются с сантехникой, оборудованной кухней, полной чистовой отделкой. Остается только докупить немного мебели и предметов декора — жилье готово для проживания. Выбор огромен: от небольших дешевых студий, однокомнатных, двухкомнатных и трехкомнатных квартир до просторных элитных вилл.

К преимуществам размещения можно отнести отсутствие точечной застройки. Почти вся жилая недвижимость возводится целыми комплексами с необходимой инфраструктурой на огороженной территории. В них предусмотрены открытые бассейны, магазины, кафе, детские сады и другие предприятия сферы услуг, например, прокат велосипедов.

На Северном Кипре полностью решены вопросы, касающиеся государственной бесплатной медицины, доступной и иностранцам (кроме стоматологических услуг). Получить медицинское обслуживание можно и в частных клиниках.

Условия приобретения

При выборе застройщика в приоритете остаются местные надежные компании, зарекомендовавшие себя в этом бизнесе, имеющие хорошие отзывы покупателей.

Среди бонусов покупки можно отметить возможность рассрочки. Первоначальный взнос начинается от 25%. Далее различными программами выплаты предусмотрены в течение 3-4 лет. Владение недвижимостью на Северном Кипре дает возможность оформить в течение 21 дня ВНЖ (вида на жительство).

Процедура получения кредита в республике самая простая во всей Европе, так как кредиторами являются не банки, а сами застройщики. Стоит отметить также высокую рентабельность покупки недвижимости для дальнейшей перепродажи. Это связано с ростом цен на жилье в среднем на 10% в год. Если купить жилье на начальном этапе застройки и продать по завершению, прибыль от сделки может составить до 35% от первоначальной цены недвижимости.

По европейским меркам здесь самые низкие налоги на недвижимость:

  • НДС — 5% от полной стоимости жилья;
  • гербовый сбор — 0,5%;
  • налог на передачу титула (прав) — 3%.

Квартира или дом окупаются в среднем за 10-12 лет.

Для потенциальных покупателей недвижимости на Северном Кипре организуются бесплатные смотровые туры на три дня. За это время есть возможность посмотреть недвижимость, оценить инфраструктуру и познакомиться с этой прекрасной республикой.

После покупки квартиры заботы о сервисном обслуживании и сдачи внаем берет на себя управляющая компания комплекса. Они занимаются заселением-выселением арендаторов. Инвестор ежегодно получает фиксированный процент от стоимости жилья.

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