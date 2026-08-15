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Коммерческая недвижимость на Северном Кипре

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Girne Belediyesi
5
Кирения
5
Iskele Belediyesi
4
Trikomo
4
16 объектов найдено
Коммерческое помещение 22 000 м² в Trikomo, Северный Кипр
Коммерческое помещение 22 000 м²
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 000 м²
Этаж 2/2
Планирование и ценыСтудии (46 м2) - Балкон 8 м2 - от £100 0001+1 Земля (66 м2) - Балкон 14 м…
Цена по запросу
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Офис 50 м² в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Офис 50 м²
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Площадь 50 м²
Этаж 2/2
Офисы с видом на море на оживленной улице в Гирне, Северный Кипр Караогланоглу в Гирне – оди…
$189,114
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Офис 60 м² в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Офис 60 м²
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/5
Магазины с высоким доходом от аренды в комплексе на Северном Кипре в Гирне Гирне – один из с…
$182,299
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Ресторан, кафе 400 м² в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Ресторан, кафе 400 м²
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 5
Просторный магазин на продажу в Старом порту Гирне, Северный Кипр. Этот магазин расположен в…
$4,73 млн
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Магазин 60 м² в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Магазин 60 м²
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Площадь 60 м²
Магазины в оживленном районе Гирне на Северном Кипре Гирне — это динамично развивающийся гор…
$304,674
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Магазин 150 м² в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Магазин 150 м²
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Площадь 150 м²
Количество этажей 5
Магазины с высоким доходом от аренды в комплексе на Северном Кипре в Гирне Гирне – один из с…
$392,384
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TekceTekce
Коммерческое помещение 140 м² в Trikomo, Северный Кипр
Коммерческое помещение 140 м²
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 140 м²
Этаж 5/28
Отельные номера рядом с известными пляжами в Искеле, Северный Кипр Расположенный на восточно…
$391,230
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Коммерческое помещение в Аканту, Северный Кипр
Коммерческое помещение
Аканту, Северный Кипр
Предложение для инвесторов! Станьте совладельцем пятизвездочного отеля на Северном кипре!  …
$13,440
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Магазин 76 м² в Морфу, Северный Кипр
Магазин 76 м²
Морфу, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 76 м²
Этаж 1/4
Новые магазины рядом с университетом и главной дорогой в Гюзельюрте на Северном Кипре Магази…
$126,586
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Отель 150 000 м² в Воколида, Северный Кипр
Отель 150 000 м²
Воколида, Северный Кипр
Число комнат 600
Площадь 150 000 м²
Dear Respected Investors and Esteemed Potential Clients, We are honored to present an exc…
$90,00 млн
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Офис 90 м² в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Офис 90 м²
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 4/3
Сводка свойств - Офис на четвертом этаже - Расширение примерно до 85 кв.м. внутренняя пл…
$204,005
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Aventus Residency в Trikomo, Северный Кипр
Aventus Residency
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 2/2
Всего в 750 метрах от Средиземного моря в Искеле, Aventus Residence предлагает просторные ап…
Цена по запросу
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Отель 150 000 м² в Воколида, Северный Кипр
Отель 150 000 м²
Воколида, Северный Кипр
Число комнат 600
Площадь 150 000 м²
Dear Respected Investors and Esteemed Potential Clients, We are honored to present an exc…
$90,00 млн
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Коммерческое помещение в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Коммерческое помещение
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Продажа недвижимости с видом на Средиземное море в Кипре Проект Ozyalcin 191-192 (IP-8012…
$95,436
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Офис 133 м² в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Офис 133 м²
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 133 м²
Этаж 3/3
Сводка свойств - Офис на третьем этаже. - Расширение примерно до 122 кв.м. внутренняя пл…
$278,333
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Коммерческое помещение 233 м² в Trikomo, Северный Кипр
Коммерческое помещение 233 м²
Trikomo, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 233 м²
Количество этажей 2
3+1 Дуплекс, Чистая площадь: 128 м2, общее использование: 233 м2Балкон: 12 м2Крыша террасы: …
Цена по запросу
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