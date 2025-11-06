Жилой комплекс Меблированная студия в 5* СПА комплексе с КАЗИНО Grand Sapphire Resort.

Проект получил престижные награды Property NC Awards 2019!
Меблированная студия 53 м2 в комплексе Grand Sapphire Resort с отелем и казино.
Комплекс расположены в 600 метрах от пляжа "Лонг бич", в одном из самых популярных районов с благоустроенной набережной протяженностью более 3-х километров.
Пространство в квартире продумано до мелочей:
Спальная зона с двуспальной кроватью и мягким изголовьем, удобный диван и зона отдыха у панорамных окон, из которых открывается вид на море и город.
Кухня оборудована варочной панелью, духовкой, встроенной посудомоечной машиной, микроволновой печью, электрочайником и мойкой из нержавеющей стали.
В отдельном шкафу предусмотрено место для стиральной машины и бойлера, что делает интерьер аккуратным и функциональным.
На территории комплекса и рядом есть вся инфраструктура которая необходима для жизни и отдыха. Прекрасно подходит для постоянного проживания или проведения отпуска, а также прекрасно подойдёт для инвестирования.
Инфраструктура:
Прекрасное расположение:
При покупке любого объекта недвижимости - оформление вида на жительство, банковского счета, водительского удостоверения и медицинской страховки на Северном Кипре для всей семьи в подарок от компании!