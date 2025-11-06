Жилой комплекс Меблированная студия в 5* СПА комплексе с КАЗИНО Grand Sapphire Resort.

Проект получил престижные награды Property NC Awards 2019!

Меблированная студия 53 м2 в комплексе Grand Sapphire Resort с отелем и казино.

Комплекс расположены в 600 метрах от пляжа "Лонг бич", в одном из самых популярных районов с благоустроенной набережной протяженностью более 3-х километров.

Пространство в квартире продумано до мелочей:

Спальная зона с двуспальной кроватью и мягким изголовьем, удобный диван и зона отдыха у панорамных окон, из которых открывается вид на море и город.

Кухня оборудована варочной панелью, духовкой, встроенной посудомоечной машиной, микроволновой печью, электрочайником и мойкой из нержавеющей стали.

В отдельном шкафу предусмотрено место для стиральной машины и бойлера, что делает интерьер аккуратным и функциональным.

На территории комплекса и рядом есть вся инфраструктура которая необходима для жизни и отдыха. Прекрасно подходит для постоянного проживания или проведения отпуска, а также прекрасно подойдёт для инвестирования.



Инфраструктура:

Отель 5*

Казино

10 бассейнов 7.000 м2

Детский бассейн

Аквапарк

Бассейн на крыше с баром

Детская площадка и парковые зоны

Озеленение комплекса

Охрана на входе, видеонаблюдение

Автоматические ворота

Бар

Магазин

Теннисный корт

Волейбольные и баскетбольные площадки

Фитнесс центр

Ресторан и кафе

Ночной клуб

Пляжный бар

Массаж и СПА

Сауна



Прекрасное расположение:

В 600 метрах от песчаного пляжа

В 5 минутах езды от лучших 5-звездочных отелей Артемис и Ноев Ковчег

В 5 минутах езды до гавани Боаз

В 5 минутах езды до руин античного города Саламиса

В 10 минутах от Фамагусты

В 30 минутах езды до гавани Karpaz Gate Marina

В 30 минутах езды от аэропорта Эрджан

В 45 минутах езды от аэропорта Ларнака

При покупке любого объекта недвижимости - оформление вида на жительство, банковского счета, водительского удостоверения и медицинской страховки на Северном Кипре для всей семьи в подарок от компании!