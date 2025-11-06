  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Iskele Belediyesi
  4. Жилой комплекс Меблированная студия в 5* СПА комплексе с КАЗИНО Grand Sapphire Resort.

Жилой комплекс Меблированная студия в 5* СПА комплексе с КАЗИНО Grand Sapphire Resort.

Trikomo, Северный Кипр
от
$169,240
BTC
2.0130718
ETH
105.5137011
USDT
167 324.6098404
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
20
Оставить заявку
ID: 32982
ID новостройки на Realting
In CRM: 3445
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 03.12.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    İskele District
  • Город
    Iskele Belediyesi
  • Город
    Trikomo

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Проект получил престижные награды Property NC Awards 2019!

Меблированная студия 53 м2 в комплексе Grand Sapphire Resort с отелем и казино.

Комплекс расположены в 600 метрах от пляжа "Лонг бич", в одном из самых популярных районов с благоустроенной набережной протяженностью более 3-х километров.

Пространство в квартире продумано до мелочей:

Спальная зона с двуспальной кроватью и мягким изголовьем, удобный диван и зона отдыха у панорамных окон, из которых открывается вид на море и город.

Кухня оборудована варочной панелью, духовкой, встроенной посудомоечной машиной, микроволновой печью, электрочайником и мойкой из нержавеющей стали.

В отдельном шкафу предусмотрено место для стиральной машины и бойлера, что делает интерьер аккуратным и функциональным.

На территории комплекса и рядом есть вся инфраструктура которая необходима для жизни и отдыха. Прекрасно подходит для постоянного проживания или проведения отпуска, а также прекрасно подойдёт для инвестирования.
 

Инфраструктура:

  • Отель 5*
  • Казино
  • 10 бассейнов 7.000 м2
  • Детский бассейн
  • Аквапарк
  • Бассейн на крыше с баром
  • Детская площадка и парковые зоны
  • Озеленение комплекса
  • Охрана на входе, видеонаблюдение
  • Автоматические ворота
  • Бар
  • Магазин
  • Теннисный корт
  • Волейбольные и баскетбольные площадки
  • Фитнесс центр
  • Ресторан и кафе
  • Ночной клуб
  • Пляжный бар
  • Массаж и СПА
  • Сауна


Прекрасное расположение: 

  • В 600 метрах от песчаного пляжа
  • В 5 минутах езды от лучших 5-звездочных отелей Артемис и Ноев Ковчег
  • В 5 минутах езды до гавани Боаз
  • В 5 минутах езды до руин античного города Саламиса
  • В 10 минутах от Фамагусты
  • В 30 минутах езды до гавани Karpaz Gate Marina
  • В 30 минутах езды от аэропорта Эрджан 
  • В 45 минутах езды от аэропорта Ларнака

При покупке любого объекта недвижимости - оформление вида на жительство, банковского счета, водительского удостоверения и медицинской страховки на Северном Кипре для всей семьи в подарок от компании!

Местонахождение на карте

Trikomo, Северный Кипр

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Bella Villa
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$1,39 млн
Жилой квартал Neo Residence
Агиос Сергиос, Северный Кипр
от
$189,854
Жилой квартал Uzun 28
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
от
$118,421
Жилой комплекс Первый взнос 10%! Старт продаж – Lagoon Verde
Trikomo, Северный Кипр
от
$112,959
Жилой комплекс Carob Hill
Аканту, Северный Кипр
от
$202,220
Вы просматриваете
Жилой комплекс Меблированная студия в 5* СПА комплексе с КАЗИНО Grand Sapphire Resort.
Trikomo, Северный Кипр
от
$169,240
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Aelita
Жилой квартал Aelita
Жилой квартал Aelita
Жилой квартал Aelita
Жилой квартал Aelita
Жилой квартал Aelita
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$278,638
Год сдачи 2023
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Oasis
Жилой квартал Oasis
Жилой квартал Oasis
Жилой квартал Oasis
Жилой квартал Oasis
Жилой квартал Oasis
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$139,319
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Royal Sun Residence
Жилой квартал Royal Sun Residence
Жилой квартал Royal Sun Residence
Жилой квартал Royal Sun Residence
Жилой квартал Royal Sun Residence
Жилой квартал Royal Sun Residence
Trikomo, Северный Кипр
от
$291,304
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости на Северном Кипре
Акция налоговых льгот при покупке недвижимости в комплексе Habitat﻿ на Северном Кипре
06.11.2025
Акция налоговых льгот при покупке недвижимости в комплексе Habitat﻿ на Северном Кипре
Рассрочка 100 месяцев на недвижимость Северного Кипра: 0% переплаты
31.10.2025
Рассрочка 100 месяцев на недвижимость Северного Кипра: 0% переплаты
Налоги снижены, а получить ВНЖ стало проще: иностранцам стало выгоднее покупать недвижимость на Северном Кипре
22.05.2025
Налоги снижены, а получить ВНЖ стало проще: иностранцам стало выгоднее покупать недвижимость на Северном Кипре
Северный Кипр — золотая жила для инвесторов? Интервью с экспертом рынка
23.04.2025
Северный Кипр — золотая жила для инвесторов? Интервью с экспертом рынка
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
ТОП-5 объектов недвижимости на Северном Кипре
20.12.2024
ТОП-5 объектов недвижимости на Северном Кипре
Как найти работу на Северном Кипре
12.06.2024
Как найти работу на Северном Кипре
Как купить недвижимость на Северном Кипре
27.02.2024
Как купить недвижимость на Северном Кипре
Показать все публикации