Жилой комплекс Aquamarine Boğaz Mansions

Aquamarine Boğaz Mansions — панорамная жизнь у Средиземного моря 🌊

Aquamarine Boğaz Mansions — это эксклюзивный комплекс из 43 малоэтажных резиденций с захватывающими панорамными видами на Средиземное море и горы.

Проект расположен всего в 600 метрах от живописной набережной восточного побережья острова и предлагает гарантированный чистый титул — для вашего спокойствия и уверенности.

Здесь вас ждёт 365 дней лета, мягкий климат, золотистые песчаные пляжи и тёплое Средиземное море всего в пяти минутах от дома. Престижное окружение, высокий статус района и семейная атмосфера делают этот проект одним из самых востребованных в Боазе.

Наслаждайтесь изысканными рыбными ресторанами и уютной гаванью с рыбацкими лодками — всё это в пешей доступности.

Добро пожаловать в один из самых желанных районов — Боаз.

---

📍 Локация и доступность

Набережная — 5 минут пешком

Рестораны — 3 минуты пешком

Eastern Mediterranean University — 15 минут на авто

Doğa College — 15 минут

Фамагуста — 15 минут

Идеальное сочетание курортной тишины и удобной городской доступности.

---

🏡 Типы недвижимости

3+1 отдельно стоящие виллы

Закрытая площадь: 205 м²

Участок: 320–425 м²

3+1 полуотдельные виллы

Закрытая площадь: 161 м²

Участок: 395–430 м²

4+1 особняки (Mansions)

Закрытая площадь: 242–265 м²

Терраса: 100–120 м²

Участок: 415–575 м²

Апартаменты 1+1 и 2+1

1+1 — 60 м²

2+1 — 82 м²

Все апартаменты на первом (ground) этаже имеют собственный сад.

Апартаменты на верхнем этаже располагают просторной террасой на крыше с полной панорамой на море и горы 🌅

---

Aquamarine Boğaz Mansions — это не просто жильё у моря.

Это статус, приватность и гармония с природой в одном из самых перспективных прибрежных районов Северного Кипра.