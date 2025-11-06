  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Iskele Belediyesi
  4. Жилой комплекс Aquamarine Boğaz Mansions

Жилой комплекс Aquamarine Boğaz Mansions

Богази, Северный Кипр
от
$211,591
НДС
BTC
2.5168271
ETH
131.9176695
USDT
209 196.2687047
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
11
ID: 33356
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 16.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    İskele District
  • Город
    Iskele Belediyesi
  • Деревня
    Богази

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Aquamarine Boğaz Mansions — панорамная жизнь у Средиземного моря 🌊

Aquamarine Boğaz Mansions — это эксклюзивный комплекс из 43 малоэтажных резиденций с захватывающими панорамными видами на Средиземное море и горы.

Проект расположен всего в 600 метрах от живописной набережной восточного побережья острова и предлагает гарантированный чистый титул — для вашего спокойствия и уверенности.

Здесь вас ждёт 365 дней лета, мягкий климат, золотистые песчаные пляжи и тёплое Средиземное море всего в пяти минутах от дома. Престижное окружение, высокий статус района и семейная атмосфера делают этот проект одним из самых востребованных в Боазе.

Наслаждайтесь изысканными рыбными ресторанами и уютной гаванью с рыбацкими лодками — всё это в пешей доступности.

Добро пожаловать в один из самых желанных районов — Боаз.

---

📍 Локация и доступность

  • Набережная — 5 минут пешком

  • Рестораны — 3 минуты пешком

  • Eastern Mediterranean University — 15 минут на авто

  • Doğa College — 15 минут

  • Фамагуста — 15 минут

Идеальное сочетание курортной тишины и удобной городской доступности.

---

🏡 Типы недвижимости

3+1 отдельно стоящие виллы

  • Закрытая площадь: 205 м²

  • Участок: 320–425 м²

3+1 полуотдельные виллы

  • Закрытая площадь: 161 м²

  • Участок: 395–430 м²

4+1 особняки (Mansions)

  • Закрытая площадь: 242–265 м²

  • Терраса: 100–120 м²

  • Участок: 415–575 м²

Апартаменты 1+1 и 2+1

  • 1+1 — 60 м²

  • 2+1 — 82 м²

Все апартаменты на первом (ground) этаже имеют собственный сад.
Апартаменты на верхнем этаже располагают просторной террасой на крыше с полной панорамой на море и горы 🌅

---

Aquamarine Boğaz Mansions — это не просто жильё у моря.
Это статус, приватность и гармония с природой в одном из самых перспективных прибрежных районов Северного Кипра.

Местонахождение на карте

Богази, Северный Кипр

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
