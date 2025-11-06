Жилой комплекс Aquamarine Boğaz Mansions

Aquamarine Boğaz Mansions — панорамная жизнь у Средиземного моря 🌊
Aquamarine Boğaz Mansions — это эксклюзивный комплекс из 43 малоэтажных резиденций с захватывающими панорамными видами на Средиземное море и горы.
Проект расположен всего в 600 метрах от живописной набережной восточного побережья острова и предлагает гарантированный чистый титул — для вашего спокойствия и уверенности.
Здесь вас ждёт 365 дней лета, мягкий климат, золотистые песчаные пляжи и тёплое Средиземное море всего в пяти минутах от дома. Престижное окружение, высокий статус района и семейная атмосфера делают этот проект одним из самых востребованных в Боазе.
Наслаждайтесь изысканными рыбными ресторанами и уютной гаванью с рыбацкими лодками — всё это в пешей доступности.
Добро пожаловать в один из самых желанных районов — Боаз.
---
📍 Локация и доступность
Набережная — 5 минут пешком
Рестораны — 3 минуты пешком
Eastern Mediterranean University — 15 минут на авто
Doğa College — 15 минут
Фамагуста — 15 минут
Идеальное сочетание курортной тишины и удобной городской доступности.
---
🏡 Типы недвижимости
3+1 отдельно стоящие виллы
Закрытая площадь: 205 м²
Участок: 320–425 м²
3+1 полуотдельные виллы
Закрытая площадь: 161 м²
Участок: 395–430 м²
4+1 особняки (Mansions)
Закрытая площадь: 242–265 м²
Терраса: 100–120 м²
Участок: 415–575 м²
Апартаменты 1+1 и 2+1
1+1 — 60 м²
2+1 — 82 м²
Все апартаменты на первом (ground) этаже имеют собственный сад.
Апартаменты на верхнем этаже располагают просторной террасой на крыше с полной панорамой на море и горы 🌅
---
Aquamarine Boğaz Mansions — это не просто жильё у моря.
Это статус, приватность и гармония с природой в одном из самых перспективных прибрежных районов Северного Кипра.