Жилой комплекс Four Seasons Life II

Богази, Северный Кипр
от
$217,415
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
46
ID: 33945
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 25.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    İskele District
  • Город
    Iskele Belediyesi
  • Деревня
    Богази

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Four Seasons Life II — гармония природы и комфорта у Средиземного моря 🌊🌿

Four Seasons Life II — полностью готовый жилой комплекс, предлагающий жизнь с привилегиями в одном из самых перспективных районов Искеле — Boğaz.

Проект создан с уважением к природе и архитектурной гармонии региона, сохраняя естественный ландшафт и подчёркивая уникальную красоту побережья.

---

🌳 Пространство, где природа — главный приоритет

📍 Общая территория — 61 000 м²
🏗 Площадь застройки — 20 000 м²
🌿 Ландшафт и открытые зоны — 53 000 м²
🌱 15 000 м² зелёных насаждений
🌳 Более 20 000 деревьев и растений

Это настоящий зелёный оазис, где архитектура органично вписана в природное окружение.

---

В комплексе:
🏢 310 жилых резиденций
🏬 16 коммерческих помещений

---

Продуманная внутренняя инфраструктура и функциональные планировки создают комфортную и спокойную атмосферу для жизни.

🏖 Социальная инфраструктура и активный отдых

Four Seasons Life II — это курортный формат проживания с широкой инфраструктурой:

🏊 Открытый бассейн
🏊‍♂️ Крытый бассейн
🎢 Аквапарк
🚴 Велодорожки и прогулочные аллеи
🏋️ Фитнес-центр
🧖 SPA, массаж, центр красоты
🎾 Теннисный корт
🏀 Баскетбольная и волейбольная площадки
🍽 Ресторан
☕ Кафе
🍹 Бар и roof terrace
🏖 Beach bar
👶 Детский клуб

Проект полностью адаптирован для людей с ограниченными возможностями:
♿ Специальные парковки и дорожки

---

🔹 Дополнительные преимущества

🚲 Велостанция
🛎 Ресепшен
🔌 Станции зарядки электромобилей
🌊 Водные виды спорта
💇 Салон красоты
🛡 24/7 охрана
🚗 Парковка
📡 Центральная спутниковая система
🌐 Интернет
📹 Видео-домофон
🔋 Генератор
🚨 Датчики дыма

---

Four Seasons Life II — это проект для тех, кто ценит:

✔ простор и зелень
✔ развитую инфраструктуру
✔ безопасность
✔ инвестиционный потенциал 📈

Жизнь здесь — это баланс моря, природы и современного комфорта круглый год ☀️🌊

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 75.0
Цена за м², USD 2,899
Цена квартиры, USD 217,415

Местонахождение на карте

Богази, Северный Кипр

