Жилой комплекс Four Seasons Life II

Four Seasons Life II — гармония природы и комфорта у Средиземного моря 🌊🌿
Four Seasons Life II — полностью готовый жилой комплекс, предлагающий жизнь с привилегиями в одном из самых перспективных районов Искеле — Boğaz.
Проект создан с уважением к природе и архитектурной гармонии региона, сохраняя естественный ландшафт и подчёркивая уникальную красоту побережья.
---
🌳 Пространство, где природа — главный приоритет
📍 Общая территория — 61 000 м²
🏗 Площадь застройки — 20 000 м²
🌿 Ландшафт и открытые зоны — 53 000 м²
🌱 15 000 м² зелёных насаждений
🌳 Более 20 000 деревьев и растений
Это настоящий зелёный оазис, где архитектура органично вписана в природное окружение.
---
В комплексе:
🏢 310 жилых резиденций
🏬 16 коммерческих помещений
---
Продуманная внутренняя инфраструктура и функциональные планировки создают комфортную и спокойную атмосферу для жизни.
🏖 Социальная инфраструктура и активный отдых
Four Seasons Life II — это курортный формат проживания с широкой инфраструктурой:
🏊 Открытый бассейн
🏊♂️ Крытый бассейн
🎢 Аквапарк
🚴 Велодорожки и прогулочные аллеи
🏋️ Фитнес-центр
🧖 SPA, массаж, центр красоты
🎾 Теннисный корт
🏀 Баскетбольная и волейбольная площадки
🍽 Ресторан
☕ Кафе
🍹 Бар и roof terrace
🏖 Beach bar
👶 Детский клуб
Проект полностью адаптирован для людей с ограниченными возможностями:
♿ Специальные парковки и дорожки
---
🔹 Дополнительные преимущества
🚲 Велостанция
🛎 Ресепшен
🔌 Станции зарядки электромобилей
🌊 Водные виды спорта
💇 Салон красоты
🛡 24/7 охрана
🚗 Парковка
📡 Центральная спутниковая система
🌐 Интернет
📹 Видео-домофон
🔋 Генератор
🚨 Датчики дыма
---
Four Seasons Life II — это проект для тех, кто ценит:
✔ простор и зелень
✔ развитую инфраструктуру
✔ безопасность
✔ инвестиционный потенциал 📈
Жизнь здесь — это баланс моря, природы и современного комфорта круглый год ☀️🌊