Жилой комплекс Four Seasons Life II

Four Seasons Life II — гармония природы и комфорта у Средиземного моря 🌊🌿

Four Seasons Life II — полностью готовый жилой комплекс, предлагающий жизнь с привилегиями в одном из самых перспективных районов Искеле — Boğaz.

Проект создан с уважением к природе и архитектурной гармонии региона, сохраняя естественный ландшафт и подчёркивая уникальную красоту побережья.

---

🌳 Пространство, где природа — главный приоритет

📍 Общая территория — 61 000 м²

🏗 Площадь застройки — 20 000 м²

🌿 Ландшафт и открытые зоны — 53 000 м²

🌱 15 000 м² зелёных насаждений

🌳 Более 20 000 деревьев и растений

Это настоящий зелёный оазис, где архитектура органично вписана в природное окружение.

---

В комплексе:

🏢 310 жилых резиденций

🏬 16 коммерческих помещений

---

Продуманная внутренняя инфраструктура и функциональные планировки создают комфортную и спокойную атмосферу для жизни.

🏖 Социальная инфраструктура и активный отдых

Four Seasons Life II — это курортный формат проживания с широкой инфраструктурой:

🏊 Открытый бассейн

🏊‍♂️ Крытый бассейн

🎢 Аквапарк

🚴 Велодорожки и прогулочные аллеи

🏋️ Фитнес-центр

🧖 SPA, массаж, центр красоты

🎾 Теннисный корт

🏀 Баскетбольная и волейбольная площадки

🍽 Ресторан

☕ Кафе

🍹 Бар и roof terrace

🏖 Beach bar

👶 Детский клуб

Проект полностью адаптирован для людей с ограниченными возможностями:

♿ Специальные парковки и дорожки

---

🔹 Дополнительные преимущества

🚲 Велостанция

🛎 Ресепшен

🔌 Станции зарядки электромобилей

🌊 Водные виды спорта

💇 Салон красоты

🛡 24/7 охрана

🚗 Парковка

📡 Центральная спутниковая система

🌐 Интернет

📹 Видео-домофон

🔋 Генератор

🚨 Датчики дыма

---

Four Seasons Life II — это проект для тех, кто ценит:

✔ простор и зелень

✔ развитую инфраструктуру

✔ безопасность

✔ инвестиционный потенциал 📈

Жизнь здесь — это баланс моря, природы и современного комфорта круглый год ☀️🌊