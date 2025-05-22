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Вилла DREAM HOMES 4 YOU

Лимния, Северный Кипр
от
$404,940
;
29
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ID: 26750
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 12.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Gazimağusa District
  • Город
    Yenibogazici Belediyesi
  • Деревня
    Лимния

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

О комплексе

Уникальный комплекс бунгало Dream Homes 4 You, где роскошь и комфорт сочетаются с современным стилем жизни. Этот проект вдохновлен идеей создания идеального пространства для жизни и отдыха в районе Енибогазичи, предлагая вам не просто дом, а настоящий рай на земле.

Каждый из восьми бунгало этого комплекса обладает своим неповторимым характером и изысканным стилем. Здесь вы найдете симбиоз современной архитектуры, элегантного дизайна и функциональности, создавая пространство, которое подчеркнет вашу индивидуальность и станет вашим укрытием от суеты мира.

 

 

Основным акцентом каждого бунгало является его собственный бассейн, который становится центральным элементом роскошного отдыха и развлечений. Большие участки земли, окружающие каждый дом, предлагают бесконечные возможности для создания уютных садов и открытых зон отдыха, где вы сможете расслабиться и насладиться великолепной природой вокруг.

Dream Homes 4 You также стремится быть экологически ответственным, внедряя технологии, которые помогают сохранить природную красоту и снизить негативное воздействие на окружающую среду.

Будучи на рынке с 2010 года, застройщик Dream Homes 4 You известен своим инновационным подходом к строительству и дизайну. Его проекты отличаются высоким качеством, индивидуальным стилем и безупречным вниманием к деталям.

Компания предоставляет полный спектр услуг, начиная от разработки концепции и заканчивая сдачей объектов под ключ. Ее команда состоит из опытных профессионалов, готовых превратить ваши мечты в реальность.

Служба технической поддержки комплекса гарантирует надежную работу всех систем и объектов инфраструктуры. Регулярные проверки и обслуживание помогают поддерживать высокий уровень комфорта и безопасности.

Профессиональные дизайнеры компании создают интерьеры, отвечающие самым высоким стандартам современного стиля и роскоши. Их цель — сделать ваш дом неповторимым и уютным, отражающим ваш вкус и предпочтения.

Dream Homes 4 You — это не просто дом, это ваша мечта о роскошной жизни в идеальном убежище на побережье района Енибогазичи.

Местонахождение на карте

Лимния, Северный Кипр

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Вилла DREAM HOMES 4 YOU
Лимния, Северный Кипр
от
$404,940
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