Жилой комплекс YeniLand

🌿 Проект YeniLand — расположен в престижном районе Северного Кипра, рядом с городом Гирне и у берегов прекрасного Средиземного моря 🌊

📐 Общая площадь проекта: 6 000 м²

🌳 Из них 4 500 м² занимают зелёные зоны 🌿

🏡 Состав проекта:

• 42 жилые виллы

• 15 студий

• 15 апартаментов с одной спальней

• 10 двухуровневых вилл с двумя спальнями

• 2 двухуровневые виллы с тремя спальнями

✨ Инфраструктура комплекса:

• Открытый бассейн 630 м² 🏊‍♂️

• Тренажёрный зал 🏋️‍♀️

• Беговая дорожка 🏃‍♂️

• Сауна, джакузи, турецкая баня 🧖‍♀️

• Кафе и ресторан с видом на море 🍽

• Массажный кабинет и SPA-зона 💆‍♂️

• Гостиничный сервис 🛎

• Круглосуточная охрана 🛡

🚗 YeniLand — единственный проект на Северном Кипре с крытой парковкой!

📍 Локация:

• 3 минуты до пляжа или поля для гольфа ⛳

• 10 минут до роскошного казино-отеля 🎰

• 20 минут до центра Кирении 🏙

• 40 минут до аэропорта ✈️