Жилой комплекс YeniLand

🌿 Проект YeniLand — расположен в престижном районе Северного Кипра, рядом с городом Гирне и у берегов прекрасного Средиземного моря 🌊
📐 Общая площадь проекта: 6 000 м²
🌳 Из них 4 500 м² занимают зелёные зоны 🌿
🏡 Состав проекта:
• 42 жилые виллы
• 15 студий
• 15 апартаментов с одной спальней
• 10 двухуровневых вилл с двумя спальнями
• 2 двухуровневые виллы с тремя спальнями
✨ Инфраструктура комплекса:
• Открытый бассейн 630 м² 🏊♂️
• Тренажёрный зал 🏋️♀️
• Беговая дорожка 🏃♂️
• Сауна, джакузи, турецкая баня 🧖♀️
• Кафе и ресторан с видом на море 🍽
• Массажный кабинет и SPA-зона 💆♂️
• Гостиничный сервис 🛎
• Круглосуточная охрана 🛡
🚗 YeniLand — единственный проект на Северном Кипре с крытой парковкой!
📍 Локация:
• 3 минуты до пляжа или поля для гольфа ⛳
• 10 минут до роскошного казино-отеля 🎰
• 20 минут до центра Кирении 🏙
• 40 минут до аэропорта ✈️