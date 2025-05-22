  1. Realting.com
Жилой комплекс YeniLand

Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$322,530
от
$3,013/м²
BTC
3.8364272
ETH
201.0835502
USDT
318 880.1664945
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
29
ID: 32600
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 08.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Кирения
  • Город
    Catalkoy Esentepe Belediyesi
  • Деревня
    Агиос Амвросиос

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

🌿 Проект YeniLand — расположен в престижном районе Северного Кипра, рядом с городом Гирне и у берегов прекрасного Средиземного моря 🌊

📐 Общая площадь проекта: 6 000 м²
🌳 Из них 4 500 м² занимают зелёные зоны 🌿

🏡 Состав проекта:
• 42 жилые виллы
• 15 студий
• 15 апартаментов с одной спальней
• 10 двухуровневых вилл с двумя спальнями
• 2 двухуровневые виллы с тремя спальнями

Инфраструктура комплекса:
• Открытый бассейн 630 м² 🏊‍♂️
• Тренажёрный зал 🏋️‍♀️
• Беговая дорожка 🏃‍♂️
• Сауна, джакузи, турецкая баня 🧖‍♀️
• Кафе и ресторан с видом на море 🍽
• Массажный кабинет и SPA-зона 💆‍♂️
• Гостиничный сервис 🛎
• Круглосуточная охрана 🛡
🚗 YeniLand — единственный проект на Северном Кипре с крытой парковкой!

📍 Локация:
• 3 минуты до пляжа или поля для гольфа ⛳
• 10 минут до роскошного казино-отеля 🎰
• 20 минут до центра Кирении 🏙
• 40 минут до аэропорта ✈️

Местонахождение на карте

Агиос Амвросиос, Северный Кипр

