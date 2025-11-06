Жилой комплекс Yalusa Homes

Yalusa Homes — гармония природы и уединения 🌿🌊
Yalusa Homes — это экологичный жилой проект в регионе Yeni Erenköy (Dipkarpaz) — одном из самых нетронутых и живописных уголков Северного Кипра. Здесь, вдали от городской суеты, вас ждёт тишина, чистейшее море и по-настоящему размеренный образ жизни.
Регион славится своими дикими пляжами, современной мариной, природными ландшафтами, возможностями для водных видов спорта и отдыха на свежем воздухе. До медицинского центра — всего 4 минуты.
Это место, где природа остаётся главной ценностью ✨
Проект расположен в пешей доступности от моря.
Всего 47 апартаментов, 6 различных типов планировок — и каждая квартира с видом на море.
Архитектура вдохновлена традиционными кипрскими домами:
натуральный камень, дерево, природные оттенки, адаптация к средиземноморскому климату.
Зелёные зоны и бассейн расположены в центре комплекса для удобного доступа.
✔ Главные жилые пространства ориентированы на море
✔ Индивидуальные парковочные места
✔ Два основных въезда на территорию
✔ Ландшафтный дизайн с использованием натуральных материалов
---
Типы недвижимости
Andromeda — 2+1 (Detached Twin)
• Закрытая площадь: 80 м²
• Крытая BBQ терраса на крыше: 80 м²
• Полуоткрытая BBQ терраса: 25 м²
• Сад: 90–135 м²
• Камин, бассейн, терраса, зелёная зона, BBQ, наружный душ
Общая площадь: до 275 м²
Orion — 2+1 Twin Duplex
• Закрытая площадь: 106 м²
• Балкон: 10 м²
• Полуоткрытая BBQ терраса: 20 м²
• Сад: 44 м²
• Камин, бассейн, зелёная зона, BBQ, наружный душ
Общая площадь: 150 м²
Vela — 1+1 (Flat Type)
• Закрытая площадь:
– 1 этаж: 51 м²
– 2 этаж: 45 м²
• Полуоткрытая BBQ терраса:
– 1 этаж: 15 м²
– 2 этаж: 6 м²
• Терраса на крыше с BBQ: 45 м²
Общая площадь:
– 1 этаж: 66 м²
– 2 этаж: 96 м²
Ursa Major — 2+1 (Flat Type)
• Закрытая площадь:
– 1 этаж: 83 м²
– 2 этаж: 68 м²
• Полуоткрытая BBQ терраса:
– 1 этаж: 10 м²
– 2 этаж: 7 м²
• Терраса на крыше с BBQ: 68 м²
Общая площадь:
– 1 этаж: 93 м²
– 2 этаж: 143 м²
---
Yalusa Homes — это проект для тех, кто выбирает тишину, панорамные виды и гармонию с природой 🌿
Инвестиция в стиль жизни и в будущее.