Жилой комплекс Yalusa Homes

Йиалусса, Северный Кипр
от
$230,560
НДС
BTC
2.7424660
ETH
143.7443690
USDT
227 951.1589854
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
22
ID: 33361
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 18.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    İskele District
  • Город
    Erenkoy Karpaz Belediyesi
  • Деревня
    Йиалусса

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

Дополнительно

  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Yalusa Homes — гармония природы и уединения 🌿🌊

Yalusa Homes — это экологичный жилой проект в регионе Yeni Erenköy (Dipkarpaz) — одном из самых нетронутых и живописных уголков Северного Кипра. Здесь, вдали от городской суеты, вас ждёт тишина, чистейшее море и по-настоящему размеренный образ жизни.

Регион славится своими дикими пляжами, современной мариной, природными ландшафтами, возможностями для водных видов спорта и отдыха на свежем воздухе. До медицинского центра — всего 4 минуты.
Это место, где природа остаётся главной ценностью ✨

Проект расположен в пешей доступности от моря.
Всего 47 апартаментов, 6 различных типов планировок — и каждая квартира с видом на море.

Архитектура вдохновлена традиционными кипрскими домами:
натуральный камень, дерево, природные оттенки, адаптация к средиземноморскому климату.
Зелёные зоны и бассейн расположены в центре комплекса для удобного доступа.

✔ Главные жилые пространства ориентированы на море
✔ Индивидуальные парковочные места
✔ Два основных въезда на территорию
✔ Ландшафтный дизайн с использованием натуральных материалов

---

Типы недвижимости

Andromeda — 2+1 (Detached Twin)

• Закрытая площадь: 80 м²
• Крытая BBQ терраса на крыше: 80 м²
• Полуоткрытая BBQ терраса: 25 м²
• Сад: 90–135 м²
• Камин, бассейн, терраса, зелёная зона, BBQ, наружный душ

Общая площадь: до 275 м²

Orion — 2+1 Twin Duplex

• Закрытая площадь: 106 м²
• Балкон: 10 м²
• Полуоткрытая BBQ терраса: 20 м²
• Сад: 44 м²
• Камин, бассейн, зелёная зона, BBQ, наружный душ

Общая площадь: 150 м²

Vela — 1+1 (Flat Type)

• Закрытая площадь:
 – 1 этаж: 51 м²
 – 2 этаж: 45 м²
• Полуоткрытая BBQ терраса:
 – 1 этаж: 15 м²
 – 2 этаж: 6 м²
• Терраса на крыше с BBQ: 45 м²

Общая площадь:
 – 1 этаж: 66 м²
 – 2 этаж: 96 м²

Ursa Major — 2+1 (Flat Type)

• Закрытая площадь:
 – 1 этаж: 83 м²
 – 2 этаж: 68 м²
• Полуоткрытая BBQ терраса:
 – 1 этаж: 10 м²
 – 2 этаж: 7 м²
• Терраса на крыше с BBQ: 68 м²

Общая площадь:
 – 1 этаж: 93 м²
 – 2 этаж: 143 м²

---

Yalusa Homes — это проект для тех, кто выбирает тишину, панорамные виды и гармонию с природой 🌿
Инвестиция в стиль жизни и в будущее.

Местонахождение на карте

Йиалусса, Северный Кипр

