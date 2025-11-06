Жилой комплекс Yalusa Homes

Yalusa Homes — гармония природы и уединения 🌿🌊

Yalusa Homes — это экологичный жилой проект в регионе Yeni Erenköy (Dipkarpaz) — одном из самых нетронутых и живописных уголков Северного Кипра. Здесь, вдали от городской суеты, вас ждёт тишина, чистейшее море и по-настоящему размеренный образ жизни.

Регион славится своими дикими пляжами, современной мариной, природными ландшафтами, возможностями для водных видов спорта и отдыха на свежем воздухе. До медицинского центра — всего 4 минуты.

Это место, где природа остаётся главной ценностью ✨

Проект расположен в пешей доступности от моря.

Всего 47 апартаментов, 6 различных типов планировок — и каждая квартира с видом на море.

Архитектура вдохновлена традиционными кипрскими домами:

натуральный камень, дерево, природные оттенки, адаптация к средиземноморскому климату.

Зелёные зоны и бассейн расположены в центре комплекса для удобного доступа.

✔ Главные жилые пространства ориентированы на море

✔ Индивидуальные парковочные места

✔ Два основных въезда на территорию

✔ Ландшафтный дизайн с использованием натуральных материалов

---

Типы недвижимости

Andromeda — 2+1 (Detached Twin)

• Закрытая площадь: 80 м²

• Крытая BBQ терраса на крыше: 80 м²

• Полуоткрытая BBQ терраса: 25 м²

• Сад: 90–135 м²

• Камин, бассейн, терраса, зелёная зона, BBQ, наружный душ

Общая площадь: до 275 м²

Orion — 2+1 Twin Duplex

• Закрытая площадь: 106 м²

• Балкон: 10 м²

• Полуоткрытая BBQ терраса: 20 м²

• Сад: 44 м²

• Камин, бассейн, зелёная зона, BBQ, наружный душ

Общая площадь: 150 м²

Vela — 1+1 (Flat Type)

• Закрытая площадь:

– 1 этаж: 51 м²

– 2 этаж: 45 м²

• Полуоткрытая BBQ терраса:

– 1 этаж: 15 м²

– 2 этаж: 6 м²

• Терраса на крыше с BBQ: 45 м²

Общая площадь:

– 1 этаж: 66 м²

– 2 этаж: 96 м²

Ursa Major — 2+1 (Flat Type)

• Закрытая площадь:

– 1 этаж: 83 м²

– 2 этаж: 68 м²

• Полуоткрытая BBQ терраса:

– 1 этаж: 10 м²

– 2 этаж: 7 м²

• Терраса на крыше с BBQ: 68 м²

Общая площадь:

– 1 этаж: 93 м²

– 2 этаж: 143 м²

---

Yalusa Homes — это проект для тех, кто выбирает тишину, панорамные виды и гармонию с природой 🌿

Инвестиция в стиль жизни и в будущее.