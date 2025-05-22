Жилой комплекс Меблированная студия в СПА комплексе Abelia Residence с видом на море.

Возможно посмотреть в онлайн режиме интересующую Вас квартиру и приобрести удаленно!
Меблированная студия (0+1) 44 м2 с балконом с прямым видом на море.
Закрытый жилой комплекс со всеми удобствами, расположен в 200 метрах от моря в районе Боаз, в 10 км от города Фамагуста, рядом с комплексом находится магазин Лемар, в 7 км от поселка находится туристический центр Бафра с его известными пяти-звездочными отелями Noah's Ark Deluxe, Limak, Concorde, Kaya Artemis.
Мебель и техника входит в стоимость!
Инфраструктура:
При покупке этой квартиры - оформление вида на жительство, банковского счета, водительского удостоверения и медицинской страховки на Северном Кипре для всей семьи в подарок от компании!