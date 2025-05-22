  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Iskele Belediyesi
  Жилой комплекс Меблированная студия в СПА комплексе Abelia Residence с видом на море.

Жилой комплекс Меблированная студия в СПА комплексе Abelia Residence с видом на море.

Богази, Северный Кипр
от
$95,714
BTC
1.1385024
ETH
59.6737797
USDT
94 631.2355096
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
9
ID: 27498
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 26.08.2025

Местонахождение

  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    İskele District
  • Город
    Iskele Belediyesi
  • Деревня
    Богази

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Возможно посмотреть в онлайн режиме интересующую Вас квартиру и приобрести удаленно!


Меблированная студия (0+1) 44 м2 с балконом с прямым видом на море.

Закрытый жилой комплекс со всеми удобствами, расположен в 200 метрах от моря в районе Боаз, в 10 км от города Фамагуста, рядом с комплексом находится магазин Лемар, в 7 км от поселка находится туристический центр Бафра с его известными пяти-звездочными отелями Noah's Ark Deluxe, Limak, Concorde, Kaya Artemis.

Мебель и техника входит в стоимость!


Инфраструктура:

  • Открытый бассейн
  • Крытый бассейн
  • Детский бассейн
  • Детская площадка
  • Кафе
  • Фитнес-центр
  • Теннисный корт
  • Баскетбольная площадка
  • Массажный кабинет
  • Сауна
  • Супермаркет
  • Парковые зоны

При покупке этой квартиры - оформление вида на жительство, банковского счета, водительского удостоверения и медицинской страховки на Северном Кипре для всей семьи в подарок от компании!

Местонахождение на карте

Богази, Северный Кипр

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Жилой комплекс Меблированная студия в СПА комплексе Abelia Residence с видом на море.
Богази, Северный Кипр
от
$95,714
Другие комплексы
Жилой квартал Sumarine
Жилой квартал Sumarine
Жилой квартал Sumarine
Жилой квартал Sumarine
Жилой квартал Sumarine
Жилой квартал Sumarine
Аканту, Северный Кипр
от
$246,975
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
Жилой комплекс GRAND SAPPHIRE BLU
Жилой комплекс GRAND SAPPHIRE BLU
Жилой комплекс GRAND SAPPHIRE BLU
Жилой комплекс GRAND SAPPHIRE BLU
Жилой комплекс GRAND SAPPHIRE BLU
Показать все Жилой комплекс GRAND SAPPHIRE BLU
Жилой комплекс GRAND SAPPHIRE BLU
Trikomo, Северный Кипр
от
$147,868
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 29
GRAND SAPPHIRE BLU – Символ Элегантности и Роскоши на Северном Кипре 🌍 Локация: Long Beach – одно из самых живописных и востребованных мест Северного Кипра с песчаным пляжем протяжённостью 3 км. 🏗 Застройщик: NORTHERNLAND CONSTRUCTION – лидер премиального строительства на острове. О П…
Агентство
GP Real Estate
Жилой комплекс Ocean Life
Жилой комплекс Ocean Life
Жилой комплекс Ocean Life
Жилой комплекс Ocean Life
Жилой комплекс Ocean Life
Жилой комплекс Ocean Life
Trikomo, Северный Кипр
от
$129,066
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Площадь 36–189 м²
219 объектов недвижимости 219
Самый эксклюзивный проект Северного Кипра Ocean Life предлагает уникальную жизнь и инвестиционные возможности в дополнение к своей природе, климату, историческим красотам, туризму и инфраструктуре образования. Будучи центром внимания инвесторов и всего мира с его восхитительными ценами на жи…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
36.0 – 45.0
128,068 – 210,976
Квартира 2 комнаты
86.0 – 103.0
208,954 – 275,010
Квартира 3 комнаты
125.0
262,877 – 280,402
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
