  2. Северный Кипр
  3. Lefke Belediyesi
  Жилой комплекс Vavilia Serenity

Жилой комплекс Vavilia Serenity

Лефка, Северный Кипр
от
$505,131
НДС
BTC
6.0084348
ETH
314.9277578
USDT
499 415.3710780
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
23
ID: 33279
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Lefke District
  • Город
    Lefke Belediyesi
  • Город
    Лефка

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Приватные виллы у моря в одном из самых спокойных регионов Северного Кипра

---

О регионе: Karşıyaka (Каршияка) 📍

Каршияка — один из самых уединённых и живописных районов западнее Кирении. До Гирне — всего 20–30 минут на автомобиле, при этом район сохраняет абсолютное спокойствие и размеренный ритм жизни.

🌄 Поселок расположен у подножия гор Бешпармак и частично поднимается в гору, благодаря чему открываются потрясающие виды на море и зеленые долины.
🌿 Вокруг — лимонные, оливковые и рожковые рощи, чистый воздух и ощущение настоящего средиземноморского уюта.

 

Karşıyaka идеально подойдёт тем, кто ищет:

  • уединение и тишину

  • жизнь в окружении природы

  • приватность без удалённости от города

---

О проекте Vavilia Serenity 🏡

Vavilia Serenity — это камерный жилой проект из всего 12 приватных вилл, расположенных в 400 метрах от моря. Проект создан для тех, кто ценит комфорт, пространство и высокое качество жизни.

 

📅 Сроки строительства:
• Начало: декабрь 2024
• Завершение: декабрь 2026

 

Типы вилл 🏠

A Type — 3+1 приватные дуплекс-виллы (8 вилл)

• Закрытая площадь: 185 м²
• Частный бассейн: 35 м²
• Участок: 310–350 м²

B Type — 4+1 приватные дуплекс-виллы (2 виллы)

• Закрытая площадь: 245 м²
• Частный бассейн: 38 м²
• Участок: 360–380 м²

C Type — 4+1 приватные дуплекс-виллы (2 виллы)

• Закрытая площадь: 295 м²
• Частный бассейн: 38 м²
• Участок: 470–485 м²

 

Оснащение и инфраструктура 🌴

• Частный бассейн у каждой виллы 🏊‍♂️
• Сад с BBQ-зоной и мини-кухней
• Тропический и ботанический ландшафт 🌺
• Центральная система VRF / VRV (охлаждение и отопление)
• Продуманная приватность и комфорт

 

Инвестиционные преимущества 💰

✔ прогнозируемый рост стоимости 30–40%
разрешена перепродажа в любое время
✔ профессиональный Property Management
✔ высокий арендный доход:

A Type (3+1)£2,500 – £3,500 × 12 мес
B / C Type (4+1)£3,500 – £4,000 × 12 мес

 

План оплаты 💳

Резервация:

• 2 недели — £5,000
• 3 недели — £10,000

Основные условия:

35% первоначальный взнос
65% — рассрочка до передачи ключей (декабрь 2026)
• Платежи: ежемесячно / раз в 2 месяца / ежеквартально

Transformer Fee:

• Вилла 3+1£4,000
• Вилла 4+1£4,500

 

Vavilia Serenity — это 🌊

✔ жизнь у моря
✔ тишина и приватность
✔ современные виллы с бассейнами
✔ сильный инвестиционный потенциал

---

📩 Свяжитесь с нами, чтобы получить планировки, актуальные цены и подобрать идеальную виллу.

Местонахождение на карте

Лефка, Северный Кипр

Realting.com
Перейти
