Жилой комплекс Vavilia Serenity

Приватные виллы у моря в одном из самых спокойных регионов Северного Кипра

---

О регионе: Karşıyaka (Каршияка) 📍

Каршияка — один из самых уединённых и живописных районов западнее Кирении. До Гирне — всего 20–30 минут на автомобиле, при этом район сохраняет абсолютное спокойствие и размеренный ритм жизни.

🌄 Поселок расположен у подножия гор Бешпармак и частично поднимается в гору, благодаря чему открываются потрясающие виды на море и зеленые долины.

🌿 Вокруг — лимонные, оливковые и рожковые рощи, чистый воздух и ощущение настоящего средиземноморского уюта.

✨ Karşıyaka идеально подойдёт тем, кто ищет:

уединение и тишину

жизнь в окружении природы

приватность без удалённости от города

---

О проекте Vavilia Serenity 🏡

Vavilia Serenity — это камерный жилой проект из всего 12 приватных вилл, расположенных в 400 метрах от моря. Проект создан для тех, кто ценит комфорт, пространство и высокое качество жизни.

📅 Сроки строительства:

• Начало: декабрь 2024

• Завершение: декабрь 2026

Типы вилл 🏠

A Type — 3+1 приватные дуплекс-виллы (8 вилл)

• Закрытая площадь: 185 м²

• Частный бассейн: 35 м²

• Участок: 310–350 м²

B Type — 4+1 приватные дуплекс-виллы (2 виллы)

• Закрытая площадь: 245 м²

• Частный бассейн: 38 м²

• Участок: 360–380 м²

C Type — 4+1 приватные дуплекс-виллы (2 виллы)

• Закрытая площадь: 295 м²

• Частный бассейн: 38 м²

• Участок: 470–485 м²

Оснащение и инфраструктура 🌴

• Частный бассейн у каждой виллы 🏊‍♂️

• Сад с BBQ-зоной и мини-кухней

• Тропический и ботанический ландшафт 🌺

• Центральная система VRF / VRV (охлаждение и отопление)

• Продуманная приватность и комфорт

Инвестиционные преимущества 💰

✔ прогнозируемый рост стоимости 30–40%

✔ разрешена перепродажа в любое время

✔ профессиональный Property Management

✔ высокий арендный доход:

• A Type (3+1) — £2,500 – £3,500 × 12 мес

• B / C Type (4+1) — £3,500 – £4,000 × 12 мес

План оплаты 💳

Резервация:

• 2 недели — £5,000

• 3 недели — £10,000

Основные условия:

• 35% первоначальный взнос

• 65% — рассрочка до передачи ключей (декабрь 2026)

• Платежи: ежемесячно / раз в 2 месяца / ежеквартально

Transformer Fee:

• Вилла 3+1 — £4,000

• Вилла 4+1 — £4,500

Vavilia Serenity — это 🌊

✔ жизнь у моря

✔ тишина и приватность

✔ современные виллы с бассейнами

✔ сильный инвестиционный потенциал

---

📩 Свяжитесь с нами, чтобы получить планировки, актуальные цены и подобрать идеальную виллу.