Жилой комплекс Vavilia Serenity

Приватные виллы у моря в одном из самых спокойных регионов Северного Кипра
---
О регионе: Karşıyaka (Каршияка) 📍
Каршияка — один из самых уединённых и живописных районов западнее Кирении. До Гирне — всего 20–30 минут на автомобиле, при этом район сохраняет абсолютное спокойствие и размеренный ритм жизни.
🌄 Поселок расположен у подножия гор Бешпармак и частично поднимается в гору, благодаря чему открываются потрясающие виды на море и зеленые долины.
🌿 Вокруг — лимонные, оливковые и рожковые рощи, чистый воздух и ощущение настоящего средиземноморского уюта.
✨ Karşıyaka идеально подойдёт тем, кто ищет:
уединение и тишину
жизнь в окружении природы
приватность без удалённости от города
---
О проекте Vavilia Serenity 🏡
Vavilia Serenity — это камерный жилой проект из всего 12 приватных вилл, расположенных в 400 метрах от моря. Проект создан для тех, кто ценит комфорт, пространство и высокое качество жизни.
📅 Сроки строительства:
• Начало: декабрь 2024
• Завершение: декабрь 2026
Типы вилл 🏠
A Type — 3+1 приватные дуплекс-виллы (8 вилл)
• Закрытая площадь: 185 м²
• Частный бассейн: 35 м²
• Участок: 310–350 м²
B Type — 4+1 приватные дуплекс-виллы (2 виллы)
• Закрытая площадь: 245 м²
• Частный бассейн: 38 м²
• Участок: 360–380 м²
C Type — 4+1 приватные дуплекс-виллы (2 виллы)
• Закрытая площадь: 295 м²
• Частный бассейн: 38 м²
• Участок: 470–485 м²
Оснащение и инфраструктура 🌴
• Частный бассейн у каждой виллы 🏊♂️
• Сад с BBQ-зоной и мини-кухней
• Тропический и ботанический ландшафт 🌺
• Центральная система VRF / VRV (охлаждение и отопление)
• Продуманная приватность и комфорт
Инвестиционные преимущества 💰
✔ прогнозируемый рост стоимости 30–40%
✔ разрешена перепродажа в любое время
✔ профессиональный Property Management
✔ высокий арендный доход:
• A Type (3+1) — £2,500 – £3,500 × 12 мес
• B / C Type (4+1) — £3,500 – £4,000 × 12 мес
План оплаты 💳
Резервация:
• 2 недели — £5,000
• 3 недели — £10,000
Основные условия:
• 35% первоначальный взнос
• 65% — рассрочка до передачи ключей (декабрь 2026)
• Платежи: ежемесячно / раз в 2 месяца / ежеквартально
Transformer Fee:
• Вилла 3+1 — £4,000
• Вилла 4+1 — £4,500
Vavilia Serenity — это 🌊
✔ жизнь у моря
✔ тишина и приватность
✔ современные виллы с бассейнами
✔ сильный инвестиционный потенциал
---
📩 Свяжитесь с нами, чтобы получить планировки, актуальные цены и подобрать идеальную виллу.