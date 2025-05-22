  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Iskele Belediyesi
  Жилой комплекс Меблированная студия в комплексе Four Seasons Life на берегу моря.

Жилой комплекс Меблированная студия в комплексе Four Seasons Life на берегу моря.

Богази, Северный Кипр
от
$145,493
BTC
1.7306143
ETH
90.7088953
USDT
143 847.0109596
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
10
ID: 27500
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 27.08.2025

Местонахождение

  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    İskele District
  • Город
    Iskele Belediyesi
  • Деревня
    Богази

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Меблированная студия 46 м2 в комплексе Four Seasons Life на берегу моря.

Крупномасштабный проект во второй береговой линии общей площадью 61.000 м2, на которых размещены 326 объектов недвижимости.

Комплекс спроектирован с целью создать жизнь мечты, которая легко интегрируется в естественный ландшафтный дизайн и позволяет почувствовать богатый вкус эксклюзивной жизни.

В продаже студии, апартаменты с одной и двумя спальнями с мебелью и без.

Инфраструктура:

  • Открытый бассейн
  • Крытый бассейн
  • Детский бассейн
  • Фитнес центр
  • Велосипедная дорожка
  • Ресторан
  • Аквапарк
  • Детская игровая площадка
  • Прогулочная дорожка
  • Баскетбольная площадка

При покупке этой квартиры - оформление вида на жительство, банковского счета, водительского удостоверения и медицинской страховки на Северном Кипре для всей семьи в подарок от компании!

Местонахождение на карте

Богази, Северный Кипр

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Оставить заявку
Показать контакты
