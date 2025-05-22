Жилой комплекс Меблированная студия в комплексе Four Seasons Life на берегу моря.

Меблированная студия 46 м2 в комплексе Four Seasons Life на берегу моря.
Крупномасштабный проект во второй береговой линии общей площадью 61.000 м2, на которых размещены 326 объектов недвижимости.
Комплекс спроектирован с целью создать жизнь мечты, которая легко интегрируется в естественный ландшафтный дизайн и позволяет почувствовать богатый вкус эксклюзивной жизни.
В продаже студии, апартаменты с одной и двумя спальнями с мебелью и без.
Инфраструктура:
При покупке этой квартиры - оформление вида на жительство, банковского счета, водительского удостоверения и медицинской страховки на Северном Кипре для всей семьи в подарок от компании!