Жилой комплекс Меблированная студия в комплексе Four Seasons Life на берегу моря.

Меблированная студия 46 м2 в комплексе Four Seasons Life на берегу моря.

Крупномасштабный проект во второй береговой линии общей площадью 61.000 м2, на которых размещены 326 объектов недвижимости.



Комплекс спроектирован с целью создать жизнь мечты, которая легко интегрируется в естественный ландшафтный дизайн и позволяет почувствовать богатый вкус эксклюзивной жизни.

В продаже студии, апартаменты с одной и двумя спальнями с мебелью и без.

Инфраструктура:

Открытый бассейн

Крытый бассейн

Детский бассейн

Фитнес центр

Велосипедная дорожка

Ресторан

Аквапарк

Детская игровая площадка

Прогулочная дорожка

Баскетбольная площадка

При покупке этой квартиры - оформление вида на жительство, банковского счета, водительского удостоверения и медицинской страховки на Северном Кипре для всей семьи в подарок от компании!