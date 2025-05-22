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Жилой комплекс Aloha Beach Resort

Аканту, Северный Кипр
от
$290,008
BTC
3.4495845
ETH
180.8074696
USDT
286 726.1689958
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
9
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26625
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 04.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Gazimağusa District
  • Город
    Tatlisu Belediyesi
  • Деревня
    Аканту

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Перевод
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Комплекс расположен на 80 гектарах земли в живописном районе Татлису на первой береговой линии. В 800 метрах находится комплекс HAWAII HOMES, а в 6,5 км, с другой стороны, комплекс BAHAMAS HOMES, доступ к которому бесплатный для жителей курорта Алоха-Бич.

Концепция проекта заключается в том, чтобы двигаться. В стоимость входит мебель и бытовая техника. Современная кухня и ванные комнаты. Центральная система кондиционирования воздуха. Система ввода карт.

Есть 2 фазы в Aloha Beach Resort. Фаза Я включаю в себя 5+1 и 3+1 роскошные виллы, апартаменты типа А 1+1 и апартаменты типа В 1+1. Фаза II включает в себя бунгало типа V 2 и 3 спальни, апартаменты типа A 1+1, садовые апартаменты типа B 1+1 и пентхаусы типа 2+1.

ПОСЛЕДОВАНИЯ:

  • крытый бассейн с подогревом,
  • спа (сауна, массаж, хамам),
  • спортзал,
  • теннисный корт,
  • ресторан,
  • прием,
  • пляжное и пляжное кино,
  • Бассейны с водой и световыми шоу

ЛЮКСУРИЙСКИЕ СПЕЦИАЦИИ:

  • современная мебель,
  • современная кухонная фурнитура,
  • кухонные приборы,
  • сантехника высокого класса,
  • кондиционер,
  • Карточная система ключей

Местонахождение на карте

Аканту, Северный Кипр

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Жилой комплекс Aloha Beach Resort
Аканту, Северный Кипр
от
$290,008
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