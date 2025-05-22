Жилой комплекс Aloha Beach Resort

Комплекс расположен на 80 гектарах земли в живописном районе Татлису на первой береговой линии. В 800 метрах находится комплекс HAWAII HOMES, а в 6,5 км, с другой стороны, комплекс BAHAMAS HOMES, доступ к которому бесплатный для жителей курорта Алоха-Бич.

Концепция проекта заключается в том, чтобы двигаться. В стоимость входит мебель и бытовая техника. Современная кухня и ванные комнаты. Центральная система кондиционирования воздуха. Система ввода карт.

Есть 2 фазы в Aloha Beach Resort. Фаза Я включаю в себя 5+1 и 3+1 роскошные виллы, апартаменты типа А 1+1 и апартаменты типа В 1+1. Фаза II включает в себя бунгало типа V 2 и 3 спальни, апартаменты типа A 1+1, садовые апартаменты типа B 1+1 и пентхаусы типа 2+1.

ПОСЛЕДОВАНИЯ:

крытый бассейн с подогревом,

спа (сауна, массаж, хамам),

спортзал,

теннисный корт,

ресторан,

прием,

пляжное и пляжное кино,

Бассейны с водой и световыми шоу

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