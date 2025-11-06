Жилой комплекс Park Residence

Новое дыхание побережья Long Beach 🌊
Park Residence — современный жилой комплекс всего в 200 метрах от знаменитого песчаного пляжа Long Beach. Проект создан для тех, кто хочет жить у моря, наслаждаться видом и чувствовать атмосферу настоящего курорта каждый день.
🏖 До пляжа — всего 2 минуты пешком
🌅 Апартаменты с видом на море
🌿 Просторные балконы
🛍 Коммерческие помещения и магазины на территории
Комплекс включает 550 квартир различных планировок:
• Студии
• 1+1
• 2+1
• 3+1
Продуманные планировки, большие закрытые площади и просторные террасы соответствуют современным архитектурным трендам и создают комфортное пространство для жизни и отдыха.
Инфраструктура комплекса позволит вам чувствовать себя как на постоянных каникулах:
🏊 Бассейн с аквазоной
🍽 Рестораны и кафе
🏋️ Спортивные зоны
🌴 Зоны отдыха
🛒 Многофункциональные магазины
Здесь можно завтракать с видом на море, проводить счастливые вечера с семьёй, наслаждаться морским бризом и буквально дышать Средиземным морем.
Park Residence — место, где жизнь превращается в отпуск. ☀️