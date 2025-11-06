  1. Realting.com
  Северный Кипр
  Iskele Belediyesi
  Жилой комплекс Park Residence

Жилой комплекс Park Residence

Trikomo, Северный Кипр
от
$109,574
НДС
BTC
1.3033564
ETH
68.3144811
USDT
108 333.7403418
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
10
ID: 33373
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 23.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    İskele District
  • Город
    Iskele Belediyesi
  • Город
    Trikomo

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    7

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

Дополнительно

  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Новое дыхание побережья Long Beach 🌊

Park Residence — современный жилой комплекс всего в 200 метрах от знаменитого песчаного пляжа Long Beach. Проект создан для тех, кто хочет жить у моря, наслаждаться видом и чувствовать атмосферу настоящего курорта каждый день.

🏖 До пляжа — всего 2 минуты пешком
🌅 Апартаменты с видом на море
🌿 Просторные балконы
🛍 Коммерческие помещения и магазины на территории

Комплекс включает 550 квартир различных планировок:
• Студии
• 1+1
• 2+1
• 3+1

Продуманные планировки, большие закрытые площади и просторные террасы соответствуют современным архитектурным трендам и создают комфортное пространство для жизни и отдыха.

Инфраструктура комплекса позволит вам чувствовать себя как на постоянных каникулах:
🏊 Бассейн с аквазоной
🍽 Рестораны и кафе
🏋️ Спортивные зоны
🌴 Зоны отдыха
🛒 Многофункциональные магазины

Здесь можно завтракать с видом на море, проводить счастливые вечера с семьёй, наслаждаться морским бризом и буквально дышать Средиземным морем.

Park Residence — место, где жизнь превращается в отпуск. ☀️

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 86.0
Цена за м², USD 2,108
Цена квартиры, USD 181,270

Местонахождение на карте

Trikomo, Северный Кипр

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Вы просматриваете
Жилой комплекс Park Residence
Trikomo, Северный Кипр
от
$109,574
НДС
