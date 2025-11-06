Жилой комплекс Park Residence

Новое дыхание побережья Long Beach 🌊

Park Residence — современный жилой комплекс всего в 200 метрах от знаменитого песчаного пляжа Long Beach. Проект создан для тех, кто хочет жить у моря, наслаждаться видом и чувствовать атмосферу настоящего курорта каждый день.

🏖 До пляжа — всего 2 минуты пешком

🌅 Апартаменты с видом на море

🌿 Просторные балконы

🛍 Коммерческие помещения и магазины на территории

Комплекс включает 550 квартир различных планировок:

• Студии

• 1+1

• 2+1

• 3+1

Продуманные планировки, большие закрытые площади и просторные террасы соответствуют современным архитектурным трендам и создают комфортное пространство для жизни и отдыха.

Инфраструктура комплекса позволит вам чувствовать себя как на постоянных каникулах:

🏊 Бассейн с аквазоной

🍽 Рестораны и кафе

🏋️ Спортивные зоны

🌴 Зоны отдыха

🛒 Многофункциональные магазины

Здесь можно завтракать с видом на море, проводить счастливые вечера с семьёй, наслаждаться морским бризом и буквально дышать Средиземным морем.

Park Residence — место, где жизнь превращается в отпуск. ☀️