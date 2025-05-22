Жилой комплекс Grand Sapphire Phase 4

Идеальная жизнь в резиденции

В Grand Sapphire, состоящем из 6 блоков, идеальная жизнь в резиденции воплощается с крытой и открытой парковкой, бассейном площадью 3000 м2, большим супермаркетом площадью 900 м2, зеленой зоной, фитнес-центром, площадкой для мини-гольфа и многим другим.

7-звездочные привилегии

В Grand Sapphire, проекте, полном инноваций, вы получите 7-звездочные привилегии с общей площадью бассейнов 10000 м2, включая самый большой бассейн на острове Punta Cana и пейзажный бассейн на 27-м этаже, зеленую зону площадью 60000 м2, органический сад, детский клуб, услуги трансфера до пляжа, услуги по уборке, рестораны, Skyline Lounge & Bar и многие другие возможности.

Оптимальная жизнь для каждого

Расположенный в районе Искеле Лонг Бич, одном из самых популярных мест для инвестиций для инвесторов в недвижимость, Grand Sapphire Phase 4 идеально подходит как для инвестиций, так и для проживания благодаря вариантам Studio, 1+1, 2+1, 3+1 и Penthouse. Свяжитесь с нами, чтобы насладиться 7-звездочной жизнью с уникальным качеством NorthernLAND.