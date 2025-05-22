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Жилой комплекс Grand Sapphire Phase 4

Агиос Георгиос, Северный Кипр
от
$477,640
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17
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ID: 26656
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 07.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    İskele District
  • Город
    Iskele Belediyesi
  • Деревня
    Агиос Георгиос

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания

О комплексе

Идеальная жизнь в резиденции

В Grand Sapphire, состоящем из 6 блоков, идеальная жизнь в резиденции воплощается с крытой и открытой парковкой, бассейном площадью 3000 м2, большим супермаркетом площадью 900 м2, зеленой зоной, фитнес-центром, площадкой для мини-гольфа и многим другим.

7-звездочные привилегии

В Grand Sapphire, проекте, полном инноваций, вы получите 7-звездочные привилегии с общей площадью бассейнов 10000 м2, включая самый большой бассейн на острове Punta Cana и пейзажный бассейн на 27-м этаже, зеленую зону площадью 60000 м2, органический сад, детский клуб, услуги трансфера до пляжа, услуги по уборке, рестораны, Skyline Lounge & Bar и многие другие возможности.

Оптимальная жизнь для каждого

Расположенный в районе Искеле Лонг Бич, одном из самых популярных мест для инвестиций для инвесторов в недвижимость, Grand Sapphire Phase 4 идеально подходит как для инвестиций, так и для проживания благодаря вариантам Studio, 1+1, 2+1, 3+1 и Penthouse. Свяжитесь с нами, чтобы насладиться 7-звездочной жизнью с уникальным качеством NorthernLAND.

Местонахождение на карте

Агиос Георгиос, Северный Кипр

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Жилой комплекс Grand Sapphire Phase 4
Агиос Георгиос, Северный Кипр
от
$477,640
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Застройщик
Panah Construction
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