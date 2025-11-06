  1. Realting.com
Жилой комплекс Bellapais Villas

Казафани, Северный Кипр
от
$1,16 млн
НДС
BTC
13.8454449
ETH
725.6989627
USDT
1 150 820.1731187
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
12
ID: 33250
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 04.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Кирения
  • Город
    Girne Belediyesi
  • Деревня
    Казафани

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Bellapais Villas — эксклюзивные виллы с панорамным видом на море 🌊🏔️

О регионе Беллапаис 📍

Беллапаис — один из самых престижных и атмосферных пригородов Кирении. Это тихая и уютная деревушка, расположенная на возвышении у подножия Киренийских гор, откуда открываются по-настоящему роскошные панорамные виды на Средиземное море.

Регион знаменит хорошо сохранившимся аббатством Беллапаис — выдающимся памятником готической архитектуры XII века, которое придаёт месту особый исторический шарм.

Беллапаис ценят состоятельные киприоты и иностранцы за:

  • спокойную и приватную атмосферу 🌿

  • отсутствие туристической суеты

  • близость к городу Кирения с развитой инфраструктурой

📌 Расстояние до центра Кирении — всего около 5 км, дорога занимает 7–10 минут на автомобиле.

 

О проекте Bellapais Villas 🏡

Bellapais Villas — это камерный проект премиум-класса, состоящий всего из 8 эксклюзивных вилл, расположенных в одном из лучших районов Кирении.

🔹 0,3 км до аббатства Беллапаис
🔹 Панорамный вид на море из каждой виллы
🔹 Приватность, статус и высокий инвестиционный потенциал

Типы вилл

A Type — Exclusive Duplex Villas (5 вилл)

• Закрытая площадь: 435 м²
• Частный инфинити-бассейн: 50 м²
• Участок: 700–1000 м²
• 🔧 Дополнительно (опционально):
сауна, крытый бассейн, кинотеатр и др. — 85 м²

B Type — Exclusive Duplex Villas (3 виллы)

• Закрытая площадь: 295 м²
• Частный инфинити-бассейн: 50 м²
• Участок: 720–900 м²

Инфраструктура и удобства 🏊‍♂️

• Приватный инфинити-бассейн 50 м² у каждой виллы
• Просторные участки
• Максимальная приватность

Инвестиционные преимущества проекта 📈

• Ожидаемый рост стоимости проекта — минимум 25–30%
• Высокий арендный доход
• Возможность перепродажи в любое время
• Управляющая компания (долгосрочная аренда)

Дополнительные расходы 💼

• Трансформаторный сбор — £5,000
• НДС — 5%
• Сбор за регистрацию контракта

Bellapais Villas — выбор для тех, кто ценит 💎

✔ престижную локацию
✔ панорамные морские виды
✔ уединение и комфорт
✔ надёжную инвестицию

📩 Свяжитесь с нами, чтобы получить планировки, актуальные цены и забронировать виллу в одном из самых красивых мест Северного Кипра.

Местонахождение на карте

Казафани, Северный Кипр

