Жилой комплекс Bellapais Villas

Bellapais Villas — эксклюзивные виллы с панорамным видом на море 🌊🏔️

О регионе Беллапаис 📍

Беллапаис — один из самых престижных и атмосферных пригородов Кирении. Это тихая и уютная деревушка, расположенная на возвышении у подножия Киренийских гор, откуда открываются по-настоящему роскошные панорамные виды на Средиземное море.

Регион знаменит хорошо сохранившимся аббатством Беллапаис — выдающимся памятником готической архитектуры XII века, которое придаёт месту особый исторический шарм.

Беллапаис ценят состоятельные киприоты и иностранцы за:

спокойную и приватную атмосферу 🌿

отсутствие туристической суеты

близость к городу Кирения с развитой инфраструктурой

📌 Расстояние до центра Кирении — всего около 5 км, дорога занимает 7–10 минут на автомобиле.

О проекте Bellapais Villas 🏡

Bellapais Villas — это камерный проект премиум-класса, состоящий всего из 8 эксклюзивных вилл, расположенных в одном из лучших районов Кирении.

🔹 0,3 км до аббатства Беллапаис

🔹 Панорамный вид на море из каждой виллы

🔹 Приватность, статус и высокий инвестиционный потенциал

Типы вилл ✨

A Type — Exclusive Duplex Villas (5 вилл)

• Закрытая площадь: 435 м²

• Частный инфинити-бассейн: 50 м²

• Участок: 700–1000 м²

• 🔧 Дополнительно (опционально):

сауна, крытый бассейн, кинотеатр и др. — 85 м²

B Type — Exclusive Duplex Villas (3 виллы)

• Закрытая площадь: 295 м²

• Частный инфинити-бассейн: 50 м²

• Участок: 720–900 м²

Инфраструктура и удобства 🏊‍♂️

• Приватный инфинити-бассейн 50 м² у каждой виллы

• Просторные участки

• Максимальная приватность

Инвестиционные преимущества проекта 📈

• Ожидаемый рост стоимости проекта — минимум 25–30%

• Высокий арендный доход

• Возможность перепродажи в любое время

• Управляющая компания (долгосрочная аренда)

Дополнительные расходы 💼

• Трансформаторный сбор — £5,000

• НДС — 5%

• Сбор за регистрацию контракта

Bellapais Villas — выбор для тех, кто ценит 💎

✔ престижную локацию

✔ панорамные морские виды

✔ уединение и комфорт

✔ надёжную инвестицию

📩 Свяжитесь с нами, чтобы получить планировки, актуальные цены и забронировать виллу в одном из самых красивых мест Северного Кипра.