Жилой комплекс Bellapais Villas

Bellapais Villas — эксклюзивные виллы с панорамным видом на море 🌊🏔️
О регионе Беллапаис 📍
Беллапаис — один из самых престижных и атмосферных пригородов Кирении. Это тихая и уютная деревушка, расположенная на возвышении у подножия Киренийских гор, откуда открываются по-настоящему роскошные панорамные виды на Средиземное море.
Регион знаменит хорошо сохранившимся аббатством Беллапаис — выдающимся памятником готической архитектуры XII века, которое придаёт месту особый исторический шарм.
Беллапаис ценят состоятельные киприоты и иностранцы за:
спокойную и приватную атмосферу 🌿
отсутствие туристической суеты
близость к городу Кирения с развитой инфраструктурой
📌 Расстояние до центра Кирении — всего около 5 км, дорога занимает 7–10 минут на автомобиле.
О проекте Bellapais Villas 🏡
Bellapais Villas — это камерный проект премиум-класса, состоящий всего из 8 эксклюзивных вилл, расположенных в одном из лучших районов Кирении.
🔹 0,3 км до аббатства Беллапаис
🔹 Панорамный вид на море из каждой виллы
🔹 Приватность, статус и высокий инвестиционный потенциал
Типы вилл ✨
A Type — Exclusive Duplex Villas (5 вилл)
• Закрытая площадь: 435 м²
• Частный инфинити-бассейн: 50 м²
• Участок: 700–1000 м²
• 🔧 Дополнительно (опционально):
сауна, крытый бассейн, кинотеатр и др. — 85 м²
B Type — Exclusive Duplex Villas (3 виллы)
• Закрытая площадь: 295 м²
• Частный инфинити-бассейн: 50 м²
• Участок: 720–900 м²
Инфраструктура и удобства 🏊♂️
• Приватный инфинити-бассейн 50 м² у каждой виллы
• Просторные участки
• Максимальная приватность
Инвестиционные преимущества проекта 📈
• Ожидаемый рост стоимости проекта — минимум 25–30%
• Высокий арендный доход
• Возможность перепродажи в любое время
• Управляющая компания (долгосрочная аренда)
Дополнительные расходы 💼
• Трансформаторный сбор — £5,000
• НДС — 5%
• Сбор за регистрацию контракта
Bellapais Villas — выбор для тех, кто ценит 💎
✔ престижную локацию
✔ панорамные морские виды
✔ уединение и комфорт
✔ надёжную инвестицию
📩 Свяжитесь с нами, чтобы получить планировки, актуальные цены и забронировать виллу в одном из самых красивых мест Северного Кипра.