  2. Северный Кипр
  3. Catalkoy Esentepe Belediyesi
  4. Жилой комплекс Natulux

Жилой комплекс Natulux

Калограя, Северный Кипр
от
$287,094
8
ID: 32606
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 08.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Кирения
  • Город
    Catalkoy Esentepe Belediyesi
  • Деревня
    Калограя

Характеристики объекта

Параметры объекта

  Год сдачи
    2027
    2027
  Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  Количество этажей
    Количество этажей
    2

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

🌿 Natulux — это сочетание природы и роскоши в их самом чистом виде.
Проект расположен в Küçük Erenköy, на уникальном участке у самого обрыва, с панорамным видом 270° на море. Здесь создаётся ощущение, будто вы находитесь не рядом с морем, а прямо в его сердце 🌊

🏡 Эксклюзивные виллы и апартаменты
8 вилл первой линии — расположены на краю скалы, с 3 спальнями с ванными и гардеробными, нижним садом у моря и террасой на крыше с круговым видом на море и горы.
5 вилл второй линии (дуплексы) — благодаря рельефу участка, обладают теми же видами, что и первая линия. На нижнем уровне — гараж и вспомогательные помещения, на верхнем — жилые зоны с садом и бассейном.
3-я линия — 2 блока апартаментов:
 – 8 дуплексов с садом и двойной высотой гостиной
 – 4 пентхауса 3+1 с просторными террасами и панорамными видами
Задняя часть участка — 2 блока с 3+1 и 2+1 пентхаусами с террасами и видом на закат 🌅
• 5 блоков 1+1 и 2+1 дуплексов с собственными террасами

Инфраструктура комплекса:
• Общий бассейн с видом на море
• SPA, фитнес-центр и крытый бассейн 🏊‍♂️
• Подземные помещения с естественным освещением
• Озеленённые зоны и просторные парковки

🍽 Рядом — знаменитый ресторан Eagle’s Nest, известный своими гастрономическими блюдами и террасой с невероятными закатами. В радиусе 1 км — множество ресторанов с кухнями со всего мира.

🏗 Natulux — это не просто жилой комплекс, а новый район, который задаёт стандарт архитектуры и качества в Küçük Erenköy.

Местонахождение на карте

Калограя, Северный Кипр

Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
