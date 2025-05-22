Жилой комплекс Natulux

🌿 Natulux — это сочетание природы и роскоши в их самом чистом виде.

Проект расположен в Küçük Erenköy, на уникальном участке у самого обрыва, с панорамным видом 270° на море. Здесь создаётся ощущение, будто вы находитесь не рядом с морем, а прямо в его сердце 🌊

🏡 Эксклюзивные виллы и апартаменты

• 8 вилл первой линии — расположены на краю скалы, с 3 спальнями с ванными и гардеробными, нижним садом у моря и террасой на крыше с круговым видом на море и горы.

• 5 вилл второй линии (дуплексы) — благодаря рельефу участка, обладают теми же видами, что и первая линия. На нижнем уровне — гараж и вспомогательные помещения, на верхнем — жилые зоны с садом и бассейном.

• 3-я линия — 2 блока апартаментов:

– 8 дуплексов с садом и двойной высотой гостиной

– 4 пентхауса 3+1 с просторными террасами и панорамными видами

• Задняя часть участка — 2 блока с 3+1 и 2+1 пентхаусами с террасами и видом на закат 🌅

• 5 блоков 1+1 и 2+1 дуплексов с собственными террасами

✨ Инфраструктура комплекса:

• Общий бассейн с видом на море

• SPA, фитнес-центр и крытый бассейн 🏊‍♂️

• Подземные помещения с естественным освещением

• Озеленённые зоны и просторные парковки

🍽 Рядом — знаменитый ресторан Eagle’s Nest, известный своими гастрономическими блюдами и террасой с невероятными закатами. В радиусе 1 км — множество ресторанов с кухнями со всего мира.

🏗 Natulux — это не просто жилой комплекс, а новый район, который задаёт стандарт архитектуры и качества в Küçük Erenköy.