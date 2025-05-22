Жилой комплекс Меблированные студии в 5* СПА комплексе Court Yard.

Меблированные студии 48.8 м2 и 55.6 м2 с дизайн-пакетом от застройщика в комплексе Court Yard.

В студии имеется гостиная зона с телевизором и двуспальной кроватью, кухонная зона с техникой, включая варочную панель, вытяжку и холодильник.

Этот проект имеет большую территорию и многообразные зоны отдыха, комплекс хорошо продуман в соответствии с пожеланиями клиентов.

Инфраструктура комплекса включает в себя два бассейна – открытого и закрытого типа (с подогревом), детские площадки, кафе, СПА, пункт медицинского обслуживания, банкомат, химчистку и многое другое.

Проект идеален как для постоянного проживания так и для инвестирования с целью сдачи в аренду.

Инфраструктура:

Отдельная автомобильная парковка

Ландшафтный дизайн

Два бассейна – открытый и закрытый с подогревом

Ресторан, кафе бар у бассейна

Центр досуга

Детские игровые площадки

Пешеходные и велосипедные дорожки

Маркет

Химчистка

24-часовая охрана

Спортивная площадка

При покупке этой квартиры - оформление вида на жительство, банковского счета, водительского удостоверения и медицинской страховки на Северном Кипре для всей семьи в подарок от компании!