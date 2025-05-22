  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Iskele Belediyesi
  Жилой комплекс Меблированные студии в 5* СПА комплексе Court Yard.

Жилой комплекс Меблированные студии в 5* СПА комплексе Court Yard.

Trikomo, Северный Кипр
от
$176,478
10
ID: 27506
Дата обновления: 27.08.2025

Местонахождение

  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    İskele District
  • Город
    Iskele Belediyesi
  • Город
    Trikomo

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Меблированные студии 48.8 м2 и 55.6 м2 с дизайн-пакетом от застройщика в комплексе Court Yard.

В студии имеется гостиная зона с телевизором и двуспальной кроватью, кухонная зона с техникой, включая варочную панель, вытяжку и холодильник.

Этот проект имеет большую территорию и многообразные зоны отдыха, комплекс хорошо продуман в соответствии с пожеланиями клиентов.

Инфраструктура комплекса включает в себя два бассейна – открытого и закрытого типа (с подогревом), детские площадки, кафе, СПА, пункт медицинского обслуживания, банкомат, химчистку и многое другое. 

Проект идеален как для постоянного проживания так и для инвестирования с целью сдачи в аренду.

Инфраструктура:

  • Отдельная автомобильная парковка
  • Ландшафтный дизайн
  • Два бассейна – открытый и закрытый с подогревом
  • Ресторан, кафе бар у бассейна
  • Центр досуга
  • Детские игровые площадки
  • Пешеходные и велосипедные дорожки
  • Маркет
  • Химчистка
  • 24-часовая охрана
  • Спортивная площадка

При покупке этой квартиры - оформление вида на жительство, банковского счета, водительского удостоверения и медицинской страховки на Северном Кипре для всей семьи в подарок от компании!

Местонахождение на карте

Trikomo, Северный Кипр

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
