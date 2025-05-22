Жилой комплекс Coastal Heaven

Расположенный на просторном побережье Лефке, в окружении спокойствия пышной зелени, Прибрежный Рай сочетает в себе блеск моря с современной и уникальной архитектурой. Благодаря своему расположению на берегу моря, захватывающим видам и разнообразным вариантам апартаментов, этот престижный проект предлагает райский образ жизни.

Проект расположен в живописном районе, в пешей доступности от моря, но вдали от шума и суеты города. Он также расположен недалеко от города, торговых центров и исторических достопримечательностей.

Проект Coastal Heaven будет иметь торговый комплекс, в котором будут представлены всемирно известные бренды.