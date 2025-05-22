  1. Realting.com
  Северный Кипр
  Lefke Belediyesi
  Жилой комплекс Coastal Heaven

Жилой комплекс Coastal Heaven

Лефка, Северный Кипр
от
$106,923
BTC
1.2718303
ETH
66.6620635
USDT
105 713.3210407
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
14
ID: 27431
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 15.08.2025

Местонахождение

  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Lefke District
  • Город
    Lefke Belediyesi
  • Город
    Лефка

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

English English

Расположенный на просторном побережье Лефке, в окружении спокойствия пышной зелени, Прибрежный Рай сочетает в себе блеск моря с современной и уникальной архитектурой. Благодаря своему расположению на берегу моря, захватывающим видам и разнообразным вариантам апартаментов, этот престижный проект предлагает райский образ жизни.

Проект расположен в живописном районе, в пешей доступности от моря, но вдали от шума и суеты города. Он также расположен недалеко от города, торговых центров и исторических достопримечательностей.

Проект Coastal Heaven будет иметь торговый комплекс, в котором будут представлены всемирно известные бренды.

Местонахождение на карте

Лефка, Северный Кипр

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Вы просматриваете
Жилой комплекс Coastal Heaven
Лефка, Северный Кипр
от
$106,923
