Жилой комплекс Riverside Life

Trikomo, Северный Кипр
от
$123,972
НДС
BTC
1.4746250
ETH
77.2914007
USDT
122 569.4229543
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
23
ID: 34009
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 04.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    İskele District
  • Город
    Iskele Belediyesi
  • Город
    Trikomo

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    17

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Riverside Life — жизнь рядом с морем и природой 🌴🌊

Riverside Life — современный жилой комплекс, расположенный в популярном районе Long Beach, Искеле, всего в нескольких минутах пешком от знаменитого песчаного пляжа Средиземного моря.

Комплекс находится в удобной локации напротив Caesar Resort, рядом с ресторанами, магазинами и всей необходимой инфраструктурой.

Riverside Life сочетает комфорт городской жизни, атмосферу курорта и близость к природе.

---

🏢 Структура комплекса

Комплекс состоит из 5 жилых блоков, каждый из которых обладает своей уникальной атмосферой:

🌅 Sunrise Block
Просыпайтесь вместе с первыми лучами Средиземного солнца. Утренний свет наполняет квартиры энергией и создаёт прекрасное настроение на весь день.

🌇 Sunset Block
Здесь можно наслаждаться завораживающими средиземноморскими закатами. Вечерние прогулки и мягкий свет уходящего солнца создают особую атмосферу уюта.

🌿 River Park Block
Идеальный выбор для ценителей природы. Вид на зелёные парковые зоны и спокойная атмосфера создают ощущение гармонии и уединения.

🏔 Mountain Block
Здесь вас ждёт спокойствие, морской бриз и красивые виды на окружающие ландшафты и горы.

🌊 River Corner Block
Уникальное сочетание морских и горных панорам, которыми можно наслаждаться после дня, проведённого на пляже.

---

🌴 Инфраструктура комплекса

Для комфорта жителей в Riverside Life предусмотрено всё необходимое:

🛒 Market
🛍 Brand shop
🏧 ATM
💄 Beauty salon
🍽 Restaurant
☕ Coffee shop
🧖 SPA

Также на территории комплекса:

🏊 Бассейн
👶 Детский бассейн
🎠 Детская площадка
🌿 Зеленые зоны для отдыха

---

Преимущества расположения

🏖 Пешая доступность до Long Beach
🏝 Один из самых популярных курортных районов Северного Кипра
🍽 Рестораны, магазины и развлечения рядом
🏙 Удобный доступ к Фамагусте и другим регионам острова

Riverside Life — это идеальное сочетание морского отдыха, современной инфраструктуры и спокойной атмосферы средиземноморской жизни. 🌊✨

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 58.0
Цена за м², USD 2,172
Цена квартиры, USD 125,972

Местонахождение на карте

Trikomo, Северный Кипр

Вы просматриваете
Задайте все интересующие вопросы
