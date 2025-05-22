Жилой комплекс Меблированный апартаменты с двумя спальнями в шикарном комплексе.

Просторные апартаменты 2+1 площадью 92 м² с террасой 11 м² и небольшим участком земли расположены на первом этаже современного жилого комплекса. Благодаря угловому расположению в квартире много естественного света, а с террасы открывается вид на зелень и бассейн комплекса. Интерьер выполнен в тёплых, нейтральных тонах и уже полностью укомплектован мебелью и техникой, всё готово к проживанию.

Гостиная уютная и светлая, с большими окнами и выходом на террасу. В зоне отдыха три удобных дивана, журнальный столик, мягкий ковёр и большой телевизор с тумбой. Кухня объединена с обеденной зоной и оформлена в современном стиле: тёмный фартук под кирпич, глянцевые шкафы и встроенная техника. Установлена варочная панель, духовой шкаф, вытяжка, посудомоечная машина, холодильник, электрический чайник, микроволновка и тостер.

В квартире две спальни: одна оформлена под детскую с кроватью, детским декором и ковром, вторая в спокойной цветовой гамме, с большой двуспальной кроватью и встроенным шкафом.

Одним из ключевых преимуществ апартаментов является непосредственная близость к престижному колледжу Necat British College Alsancak - частному образовательному учреждению, предлагающему обучение на английском языке по международным программам. Это особенно удобно для семей с детьми.