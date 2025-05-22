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  4. Жилой комплекс Меблированный апартаменты с двумя спальнями в шикарном комплексе.

Жилой комплекс Меблированный апартаменты с двумя спальнями в шикарном комплексе.

Karavas, Северный Кипр
от
$222,126
BTC
2.6421500
ETH
138.4863789
USDT
219 612.9893370
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
11
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 27337
ID новостройки на Realting
In CRM: 3380
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 06.08.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Кирения
  • Город
    Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
  • Деревня
    Karavas

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Просторные апартаменты 2+1 площадью 92 м² с террасой 11 м² и небольшим участком земли расположены на первом этаже современного жилого комплекса. Благодаря угловому расположению в квартире много естественного света, а с террасы открывается вид на зелень и бассейн комплекса. Интерьер выполнен в тёплых, нейтральных тонах и уже полностью укомплектован мебелью и техникой, всё готово к проживанию.

Гостиная уютная и светлая, с большими окнами и выходом на террасу. В зоне отдыха три удобных дивана, журнальный столик, мягкий ковёр и большой телевизор с тумбой. Кухня объединена с обеденной зоной и оформлена в современном стиле: тёмный фартук под кирпич, глянцевые шкафы и встроенная техника. Установлена варочная панель, духовой шкаф, вытяжка, посудомоечная машина, холодильник, электрический чайник, микроволновка и тостер.

В квартире две спальни: одна оформлена под детскую с кроватью, детским декором и ковром, вторая в спокойной цветовой гамме, с большой двуспальной кроватью и встроенным шкафом. 

Одним из ключевых преимуществ апартаментов является непосредственная близость к престижному колледжу Necat British College Alsancak - частному образовательному учреждению, предлагающему обучение на английском языке по международным программам. Это особенно удобно для семей с детьми.

Местонахождение на карте

Karavas, Северный Кипр

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Жилой комплекс Меблированный апартаменты с двумя спальнями в шикарном комплексе.
Karavas, Северный Кипр
от
$222,126
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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