Жилой комплекс Aventus

Локация: Искеле
Расстояние до моря: 750 м
Земельный участок: 22000 m2
Количество апартаментов: 130
Количество смежных вилл: 12
Описание проекта: Проект камерного типа, в окружении природы, с доступом ко всей
необходимой инфраструктуре. Состоит из 7 двухэтажных квартирных блоков и 12 таунхаусов. Каждый блок состоит из квартир двух видов: стандартные (первый этаж) и лофт (второй этаж). У всех
квартир лофтов собственная терраса на крыше. Все квартиры обустроены системой умный дом.
Месторасположение:
• 15 минут от города Famagusta
• 750 метров до пляжа
• 5 минут до Искеле
• 40 минут до аэропорта Ercan
Проект предлагает следующие варианты недвижимости:
• студии
• Квартиры 1+1 (евродвушка)
• Квартиры 1+1 лофт (двух-уровневые)
• Квартиры 2+1 (евротрешка)
• Квартиры 2+1 лофт (двух-уровневые)
• Квартиры 3+1 лофт (двух-уровневые)
• Квартиры 4+1 лофт (двух-уровневые)
• Таунхаусы 3+1
Инфраструктура ЖК:
- открытый бассейн
- детский бассейн
- открытый бассейн с подогревом
- SPA, сауна, хамам
- бар у бассейна
- зарядная станция для электромобилей
- ресторан, кафе, бар
- парковая зона с местами для отдыха
- теннисная и волейбольная площадки
- зоны барбекю
- детская площадка
- трансфер на море
- тренажерный зал
- кинотеатр на открытом воздухе
За дополнительную оплату:
- джакузи на террасе
- дизайн пакет мебели
УСЛОВИЯ ПОКУПКИ
5000 фунтов депозит
35% первый взнос
65% беспроцентная рассрочка до сентября 2028 года
Готовность – сентябрь 2027 года