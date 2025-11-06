Жилой комплекс Aventus

Локация: Искеле

Расстояние до моря: 750 м

Земельный участок: 22000 m2

Количество апартаментов: 130

Количество смежных вилл: 12



Описание проекта: Проект камерного типа, в окружении природы, с доступом ко всей

необходимой инфраструктуре. Состоит из 7 двухэтажных квартирных блоков и 12 таунхаусов. Каждый блок состоит из квартир двух видов: стандартные (первый этаж) и лофт (второй этаж). У всех

квартир лофтов собственная терраса на крыше. Все квартиры обустроены системой умный дом.

Месторасположение:

• 15 минут от города Famagusta

• 750 метров до пляжа

• 5 минут до Искеле

• 40 минут до аэропорта Ercan



Проект предлагает следующие варианты недвижимости:

• студии

• Квартиры 1+1 (евродвушка)

• Квартиры 1+1 лофт (двух-уровневые)

• Квартиры 2+1 (евротрешка)

• Квартиры 2+1 лофт (двух-уровневые)

• Квартиры 3+1 лофт (двух-уровневые)

• Квартиры 4+1 лофт (двух-уровневые)

• Таунхаусы 3+1

Инфраструктура ЖК:

- открытый бассейн

- детский бассейн

- открытый бассейн с подогревом

- SPA, сауна, хамам

- бар у бассейна

- зарядная станция для электромобилей

- ресторан, кафе, бар

- парковая зона с местами для отдыха

- теннисная и волейбольная площадки

- зоны барбекю

- детская площадка

- трансфер на море

- тренажерный зал

- кинотеатр на открытом воздухе

За дополнительную оплату:

- джакузи на террасе

- дизайн пакет мебели

УСЛОВИЯ ПОКУПКИ

5000 фунтов депозит

35% первый взнос

65% беспроцентная рассрочка до сентября 2028 года

Готовность – сентябрь 2027 года