  Северный Кипр
  Iskele Belediyesi
  Жилой комплекс Aventus

Жилой комплекс Aventus

Периволия Ту Трикому, Северный Кипр
от
$157,446






* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025

22
ID: 32955
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 29.11.2025

Местонахождение

  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    İskele District
  • Город
    Iskele Belediyesi
  • Деревня
    Периволия Ту Трикому

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

О комплексе

Локация: Искеле
Расстояние до моря: 750 м
Земельный участок: 22000 m2
Количество апартаментов: 130
Количество смежных вилл: 12

Описание проекта: Проект камерного типа, в окружении природы, с доступом ко всей
необходимой инфраструктуре. Состоит из 7 двухэтажных квартирных блоков и 12 таунхаусов. Каждый блок состоит из квартир двух видов: стандартные (первый этаж) и лофт (второй этаж). У всех
квартир лофтов собственная терраса на крыше. Все квартиры обустроены системой умный дом. 
Месторасположение:
• 15 минут от города Famagusta
• 750 метров до пляжа
• 5 минут до Искеле
• 40 минут до аэропорта Ercan

Проект предлагает следующие варианты недвижимости:
• студии
• Квартиры 1+1 (евродвушка) 
• Квартиры 1+1 лофт (двух-уровневые)
• Квартиры 2+1 (евротрешка) 
• Квартиры 2+1 лофт (двух-уровневые)
• Квартиры 3+1 лофт (двух-уровневые)
• Квартиры 4+1 лофт (двух-уровневые)
• Таунхаусы 3+1
Инфраструктура ЖК: 
- открытый бассейн
- детский бассейн
- открытый бассейн с подогревом
- SPA, сауна, хамам
- бар у бассейна
- зарядная станция для электромобилей
- ресторан, кафе, бар
- парковая зона с местами для отдыха
- теннисная и волейбольная площадки
- зоны барбекю
- детская площадка
- трансфер на море
- тренажерный зал
- кинотеатр на открытом воздухе 

За дополнительную оплату: 
- джакузи на террасе 
- дизайн пакет мебели 

УСЛОВИЯ ПОКУПКИ
5000 фунтов депозит
35% первый взнос
65% беспроцентная рассрочка до сентября 2028 года
Готовность – сентябрь 2027 года

Местонахождение на карте

Периволия Ту Трикому, Северный Кипр


