Резиденция располагает пышным зеленым садом, бассейнами для взрослых и детей, фонтаном, круглосуточным видеонаблюдением.
Оплата
30% - первоначальный взнос
70% - рассрочка без процентов на 84 месяца
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в 300 метрах от песчаного пляжа.
Резиденция состоит из шести островов и располагает бассейном, спа-центром, тренажерным залом, баром, бизнес-центром, рестораном и кафе, детской игровой комнатой, парком, зонами отдыха.
Оплата
35% - первоначальный взнос
65% - рассрочка 36 месяцев
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в живописном, активно развивающемся районе, в 3 минутах ходьбы от моря.
Предлагаются квартиры с живописным видом на море и горы.
Резиденция располагает бассейнами для взрослых и детей, беговой дорожкой, тренажерным залом, детской площадкой, зонами отдыха.
Окончание строительства - январь 2026 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в пешей доступности от пляжей, ресторанов, супермаркетов и всей необходимой инфраструктуры.
Резиденция располагает крытым бассейном, спа-центром, тренажерным залом, массажными кабинетами, салоном красоты, велосипедными дорожками, рестораном, клиниками, теннисным кортом.
Окончание строительства - март 2027 года.
Оплата
35% - первоначальный взнос
65% - рассрочка без процентов до окончания строительства
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в живописном, активно развивающемся районе, рядом с кафе и ресторанами, в 5 минутах от моря.
Резиденция располагает большим бассейном, спа-центром, тренажерным залом, детской площадкой, рестораном и баром на крыше.
Окончание строительства - декабрь 2025 года.
Оплата
35% - первоначальный взнос
65% - рассрочка на 24 месяцев
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в нескольких минутах ходьбы от лучших пляжей и всей необходимой инфраструктуры.
Резиденция располагает бассейнами, спа-центром, детским бассейном и детским клубом, тренажерным залом и спортивными площадками, супермаркетом, баром и рестораном, парковкой.
Окончание строительства - май 2026 года.
Оплата
35% - первоначальный взнос
45% - рассрочка без процентов до получения ключей
20% - в течение года после получения ключей
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в живописном районе, в 600 метрах от моря.
Предлагаются квартиры с панорамным видом на море и горы.
Резиденция располагает теннисным кортом и площадкой для пляжного волейбола, зоной барбекю, детской площадкой, бассейнами и мини-аквапарком, спа-центром, тренажерным залом, коворкингом и конференц-залом, кинотеатром, рестораном и барами, супермаркетом и аптекой.
Оплата
30% - первоначальный взнос
70% - рассрочка без процентов 36 месяцев
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в живописном районе, в 250 метрах от моря.
Предлагаются квартиры и виллы с панорамным видом на море и горы.
Резиденция располагает рестораном, баром и пляжным клубом, бассейнами и лагуной, спа-центром, тренажерным залом и спортивными площадками, теннисным кортом, детскими площадками.
Окончание строительства - июнь 2026 года.
Оплата
35% - первоначальный взнос
65% - рассрочка без процентов 3 года
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится на первой береговой линии в районе Эсентепе.
Кристалл– это современный жилой комплекс, предлагающий апартаменты и смежные виллы.
Расположенный всего в 100 метрах от хорошо оборудованного пляжа, в окружении захватывающих видов на Средиземное море и горы. Идеальное место для спокойной жизни или просто для отдыха.
Рестораны и Бары
Салон Красоты
Почта
Кондитерская
Автозаправка
Футбольная Площадка
Местные Супермаркеты
Товары Для Дома
готовность комплекса- поэтапно до декабрь 2023 г.
ID: CP-631
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр
- Расстояние до моря -100 м
- Супермаркеты 300 м
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР:
1+0 34-59m2
1+1 - 69m2
2+1 - 105-124 m2
3+1 - 161m2
2+1 - LOFT 185
3+1 - ЛОФТ 229м2
4+1 - ДУБЛЕКС 251м2
4+1 - ПЕНТХАУС ДУПЛЕКС 603-1206м2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: май 2025 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР (300 М2)
ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ
ТЕННИСНЫЙ КОРТ
БАСКЕТБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА
ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ
ПЛЯЖНЫЙ ТЕННИС
МИНИ-ГОЛЬФ
ПЕШЕХОДНАЯ И ВЕЛОСИПЕДНАЯ ДОРОЖКА
прокат велосипедов и квадроциклов
ОХОТА НА РЫБУ
КАЙТСЕРФИНГ, ПАРУСНЫЙ СПОРТ И ВОДНЫЕ ВИДЫ СПОРТА
ПОДВОДНОЕ ПЛАВАНИЕ
РЕСТОРАН
КАФЕ/БАР
КИНЕМА
ТУРКИШ ХАМАМ
САУНА
ПАРОВАЯ БАНЯ
ГИДРОМАССАЖНЫЙ БАССЕЙН
МАССАЖНЫЕ КАБИНЫ
УБОРКА ДОМА
7/24 SİTE SECURİTY
ОБСЛУЖИВАНИЕ ЯХТ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЛЯЖА
АРЕНДА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ ПАРКОВКА АВТОМОБИЛЕЙ
Условия оплаты:
Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки
О Кипре:
На востоке Северного Кипра самые красивые кристальные воды Средиземного моря, городки Искеле и нетронутые природные красоты, культурные и исторические памятники, относящиеся к первым векам, служат музеем под открытым небом. Благодаря теплому климату здесь можно жить спокойно и счастливо. Дружелюбные средиземноморские люди, здоровая средиземноморская кухня, университеты, культурные мероприятия, инвестиционные возможности и невероятные природные красоты приветствуют вас в этих городах.
Обзорный тур в режиме онлайн:
Мы будем рады договориться с Вами о ни к чему не обязывающей встрече для просмотра вживую