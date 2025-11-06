Квартира в новостройке Class 11

Class 11 — новый современный жилой проект, расположенный в престижном районе Çanakkale, Фамагуста, где сочетаются городская динамика, удобная инфраструктура и высокий инвестиционный потенциал.

Проект продолжает успешную серию Class и предлагает качественное жильё в центральной части города, идеально подходящее как для проживания, так и для сдачи в аренду.

🏡 О проекте

Современный многоквартирный жилой дом с продуманной архитектурой и комфортными планировками:

• квартиры 2+1

• 1–4 этажи: по 4 квартиры на этаже (70 м²)

• 5 этаж: пентхаусы 2+1 (90 м² + 55 м² терраса)

• компактный и удобный формат здания

Проект ориентирован на городской стиль жизни и инвестиции.

🛠 Оснащение квартир

Квартиры выполняются с использованием качественных материалов:

• широкий выбор напольной плитки

• качественная сантехника и отделка санузлов

• раковины типа Hilton

• кухонные шкафы до потолка (выбор цвета)

• столешницы Marmerite

• встроенные шкафы в спальнях

• окна PVC/алюминий с двойным остеклением

• система водяного давления и бойлер

• спутниковое ТВ и интернет-инфраструктура

• сервис по обслуживанию после сдачи

📍 Локация

Проект расположен в одном из самых востребованных районов города — Çanakkale (Фамагуста).

В пешей доступности:

🎓 Eastern Mediterranean University (EMU)

🛍 CityMall и торговые зоны

🏥 больницы и школы

🏢 бизнес-центры

🚗 основные транспортные артерии

🏖 несколько минут до пляжей Фамагусты

Район известен высоким спросом на аренду, что делает проект особенно привлекательным для инвесторов.

💰 Инвестиционные условия

• депозит: £5,000 / € / $

• первоначальный взнос: 35%

• рассрочка: до 3 лет без процентов

📅 Срок сдачи: декабрь 2027

Class 11 — это отличное сочетание городского комфорта, удобной локации и инвестиционной привлекательности. 📈✨