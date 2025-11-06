Квартира в новостройке Class 11

Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
$120,476
ID: 35032
Дата обновления: 24.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Gazimağusa District
  • Город
    Gazimagusa Belediyesi

Характеристики объекта

Параметры объекта

    2027
    С отделкой
    5

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Class 11 — современный жилой дом в центре Фамагусты, район Çanakkale 🏙

Class 11 — новый современный жилой проект, расположенный в престижном районе Çanakkale, Фамагуста, где сочетаются городская динамика, удобная инфраструктура и высокий инвестиционный потенциал.

Проект продолжает успешную серию Class и предлагает качественное жильё в центральной части города, идеально подходящее как для проживания, так и для сдачи в аренду.

---

🏡 О проекте

Современный многоквартирный жилой дом с продуманной архитектурой и комфортными планировками:

• квартиры 2+1
• 1–4 этажи: по 4 квартиры на этаже (70 м²)
• 5 этаж: пентхаусы 2+1 (90 м² + 55 м² терраса)
• компактный и удобный формат здания

Проект ориентирован на городской стиль жизни и инвестиции.

---

🛠 Оснащение квартир

Квартиры выполняются с использованием качественных материалов:

• широкий выбор напольной плитки
• качественная сантехника и отделка санузлов
• раковины типа Hilton
• кухонные шкафы до потолка (выбор цвета)
• столешницы Marmerite
• встроенные шкафы в спальнях
• окна PVC/алюминий с двойным остеклением
• система водяного давления и бойлер
• спутниковое ТВ и интернет-инфраструктура
• сервис по обслуживанию после сдачи

---

📍 Локация

Проект расположен в одном из самых востребованных районов города — Çanakkale (Фамагуста).

В пешей доступности:

🎓 Eastern Mediterranean University (EMU)
🛍 CityMall и торговые зоны
🏥 больницы и школы
🏢 бизнес-центры
🚗 основные транспортные артерии
🏖 несколько минут до пляжей Фамагусты

Район известен высоким спросом на аренду, что делает проект особенно привлекательным для инвесторов.

---

💰 Инвестиционные условия

• депозит: £5,000 / € / $
• первоначальный взнос: 35%
• рассрочка: до 3 лет без процентов

📅 Срок сдачи: декабрь 2027

---

Class 11 — это отличное сочетание городского комфорта, удобной локации и инвестиционной привлекательности. 📈✨

Актуальные новости на Северном Кипре
