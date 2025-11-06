Жилой комплекс Mediterranean Villas

Современные виллы у подножия гор Five Fingers с панорамным видом на море
О регионе и локации 📍
Проект Mediterranean Villas расположен в уникальном месте — у подножия гор Five Fingers, рядом с лесом и традиционной средиземноморской деревней İncesu, всего в 1 км к югу от центра Алсанджака.
🌄 Зеленые холмы, лесной массив и открытые виды на Средиземное море, ориентированные на закат, создают редкое сочетание уединения и визуальной гармонии.
🏙 При этом всего 5 км до Кирении, а благодаря удобной автомагистрали легко добраться и до других городов острова.
🌿 Локация идеально подходит для тех, кто ценит:
тишину и природу
жизнь вдали от городской суеты
быстрый доступ к инфраструктуре Алсанджака и Кирении
Концепция проекта ✨
Mediterranean Villas — это архитектурный проект, где деревенский средиземноморский дух гармонично сочетается с современным минимализмом.
🏗 Простые геометрические формы, натуральный местный камень, открытый бетон, белые фасады, отражающие солнце Средиземноморья — всё это формирует иконичный, спокойный и статусный облик комплекса.
🔒 Проект тщательно продуман с точки зрения:
приватности
функциональности
плавного перехода между внутренними и внешними пространствами
Общая информация о проекте 📊
• Всего объектов: 32 виллы
• Последняя разрешённая локация под застройку 🏔
• Все виллы с видом на море с уровня земли 🌊
• Nejat British School — 600 м
• Merit Diamond & Crystal — 1 км
• Пляж (Blue Flag) — 1 км
• Кафе и рестораны — 500 м
Типы недвижимости 🏠
A / B Type — Частные дуплекс-виллы (20 вилл)
• Планировка: 3+1
• Закрытая площадь: 175 м²
• Участок: 250–300 м²
• Цена: £305,000 – £370,000
C Type — Дуплекс-таунхаусы (12 вилл)
• Планировка: 2+1
• Закрытая площадь: 115 м²
• Участок: 200–250 м²
• Цена: £195,000 – £250,000
Инфраструктура комплекса 🏊♂️
• Общий бассейн 250 м²
• Pool Bar 🍹
• Тропический ландшафтный дизайн 🌴
• Общие террасы для загара
• Душевые, WC и зоны отдыха у бассейна
Особенности проекта 📌
✔ комплекс состоит из 3 уровней застройки
✔ самые высокие виллы — A и C Type
✔ самые нижние — B Type
✔ панорамный вид на море со всех вилл
✔ рядом — горные маршруты для прогулок (2,5 км)
✔ последняя возможная точка застройки с таким видом
Качество и оснащение 💎
• Центральное отопление и охлаждение
• Встроенные душевые системы
• Walk-in душевые с керамическим основанием
• Подвесные унитазы и скрытые инсталляции
• Нержавеющие линейные трапы
• Материалы премиального класса, редко используемые в стандартных проектах
Инвестиционные преимущества 💰
✔ ожидаемый рост цены 25–30%
✔ разрешена перепродажа в любое время
✔ профессиональный Property Management (посуточная аренда)
✔ высокий арендный доход:
• A / B Type — ~ £2,000 × 12 мес
• C Type — ~ £1,300 × 12 мес
Mediterranean Villas — это 🌅
✔ жизнь у моря и в горах
✔ современная архитектура
✔ высокий арендный потенциал
✔ редкая локация с ограниченной застройкой
📩 Свяжитесь с нами, чтобы получить планировки, актуальные цены и организовать просмотр.