Жилой комплекс Mediterranean Villas

Мотидес, Северный Кипр
16
ID: 33277
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Кирения
  • Город
    Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
  • Деревня
    Мотидес

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Современные виллы у подножия гор Five Fingers с панорамным видом на море

 

О регионе и локации 📍

Проект Mediterranean Villas расположен в уникальном месте — у подножия гор Five Fingers, рядом с лесом и традиционной средиземноморской деревней İncesu, всего в 1 км к югу от центра Алсанджака.

🌄 Зеленые холмы, лесной массив и открытые виды на Средиземное море, ориентированные на закат, создают редкое сочетание уединения и визуальной гармонии.
🏙 При этом всего 5 км до Кирении, а благодаря удобной автомагистрали легко добраться и до других городов острова.

🌿 Локация идеально подходит для тех, кто ценит:

  • тишину и природу

  • жизнь вдали от городской суеты

  • быстрый доступ к инфраструктуре Алсанджака и Кирении

 

Концепция проекта

Mediterranean Villas — это архитектурный проект, где деревенский средиземноморский дух гармонично сочетается с современным минимализмом.

🏗 Простые геометрические формы, натуральный местный камень, открытый бетон, белые фасады, отражающие солнце Средиземноморья — всё это формирует иконичный, спокойный и статусный облик комплекса.

🔒 Проект тщательно продуман с точки зрения:

  • приватности

  • функциональности

  • плавного перехода между внутренними и внешними пространствами

Общая информация о проекте 📊

• Всего объектов: 32 виллы
• Последняя разрешённая локация под застройку 🏔
• Все виллы с видом на море с уровня земли 🌊
• Nejat British School — 600 м
• Merit Diamond & Crystal — 1 км
• Пляж (Blue Flag) — 1 км
• Кафе и рестораны — 500 м

Типы недвижимости 🏠

A / B Type — Частные дуплекс-виллы (20 вилл)

• Планировка: 3+1
• Закрытая площадь: 175 м²
• Участок: 250–300 м²
• Цена: £305,000 – £370,000

C Type — Дуплекс-таунхаусы (12 вилл)

• Планировка: 2+1
• Закрытая площадь: 115 м²
• Участок: 200–250 м²
• Цена: £195,000 – £250,000

Инфраструктура комплекса 🏊‍♂️

• Общий бассейн 250 м²
• Pool Bar 🍹
• Тропический ландшафтный дизайн 🌴
• Общие террасы для загара
• Душевые, WC и зоны отдыха у бассейна

Особенности проекта 📌

✔ комплекс состоит из 3 уровней застройки
✔ самые высокие виллы — A и C Type
✔ самые нижние — B Type
панорамный вид на море со всех вилл
✔ рядом — горные маршруты для прогулок (2,5 км)
✔ последняя возможная точка застройки с таким видом

Качество и оснащение 💎

• Центральное отопление и охлаждение
• Встроенные душевые системы
• Walk-in душевые с керамическим основанием
• Подвесные унитазы и скрытые инсталляции
• Нержавеющие линейные трапы
• Материалы премиального класса, редко используемые в стандартных проектах

Инвестиционные преимущества 💰

✔ ожидаемый рост цены 25–30%
разрешена перепродажа в любое время
✔ профессиональный Property Management (посуточная аренда)
✔ высокий арендный доход:

A / B Type — ~ £2,000 × 12 мес
C Type — ~ £1,300 × 12 мес

Mediterranean Villas — это 🌅

✔ жизнь у моря и в горах
✔ современная архитектура
✔ высокий арендный потенциал
✔ редкая локация с ограниченной застройкой

📩 Свяжитесь с нами, чтобы получить планировки, актуальные цены и организовать просмотр.

Местонахождение на карте

Мотидес, Северный Кипр

Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Языки общения
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
