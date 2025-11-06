Жилой комплекс Mediterranean Villas

Современные виллы у подножия гор Five Fingers с панорамным видом на море

О регионе и локации 📍

Проект Mediterranean Villas расположен в уникальном месте — у подножия гор Five Fingers, рядом с лесом и традиционной средиземноморской деревней İncesu, всего в 1 км к югу от центра Алсанджака.

🌄 Зеленые холмы, лесной массив и открытые виды на Средиземное море, ориентированные на закат, создают редкое сочетание уединения и визуальной гармонии.

🏙 При этом всего 5 км до Кирении, а благодаря удобной автомагистрали легко добраться и до других городов острова.

🌿 Локация идеально подходит для тех, кто ценит:

тишину и природу

жизнь вдали от городской суеты

быстрый доступ к инфраструктуре Алсанджака и Кирении

Концепция проекта ✨

Mediterranean Villas — это архитектурный проект, где деревенский средиземноморский дух гармонично сочетается с современным минимализмом.

🏗 Простые геометрические формы, натуральный местный камень, открытый бетон, белые фасады, отражающие солнце Средиземноморья — всё это формирует иконичный, спокойный и статусный облик комплекса.

🔒 Проект тщательно продуман с точки зрения:

приватности

функциональности

плавного перехода между внутренними и внешними пространствами

Общая информация о проекте 📊

• Всего объектов: 32 виллы

• Последняя разрешённая локация под застройку 🏔

• Все виллы с видом на море с уровня земли 🌊

• Nejat British School — 600 м

• Merit Diamond & Crystal — 1 км

• Пляж (Blue Flag) — 1 км

• Кафе и рестораны — 500 м

Типы недвижимости 🏠

A / B Type — Частные дуплекс-виллы (20 вилл)

• Планировка: 3+1

• Закрытая площадь: 175 м²

• Участок: 250–300 м²

• Цена: £305,000 – £370,000

C Type — Дуплекс-таунхаусы (12 вилл)

• Планировка: 2+1

• Закрытая площадь: 115 м²

• Участок: 200–250 м²

• Цена: £195,000 – £250,000

Инфраструктура комплекса 🏊‍♂️

• Общий бассейн 250 м²

• Pool Bar 🍹

• Тропический ландшафтный дизайн 🌴

• Общие террасы для загара

• Душевые, WC и зоны отдыха у бассейна

Особенности проекта 📌

✔ комплекс состоит из 3 уровней застройки

✔ самые высокие виллы — A и C Type

✔ самые нижние — B Type

✔ панорамный вид на море со всех вилл

✔ рядом — горные маршруты для прогулок (2,5 км)

✔ последняя возможная точка застройки с таким видом

Качество и оснащение 💎

• Центральное отопление и охлаждение

• Встроенные душевые системы

• Walk-in душевые с керамическим основанием

• Подвесные унитазы и скрытые инсталляции

• Нержавеющие линейные трапы

• Материалы премиального класса, редко используемые в стандартных проектах

Инвестиционные преимущества 💰

✔ ожидаемый рост цены 25–30%

✔ разрешена перепродажа в любое время

✔ профессиональный Property Management (посуточная аренда)

✔ высокий арендный доход:

• A / B Type — ~ £2,000 × 12 мес

• C Type — ~ £1,300 × 12 мес

Mediterranean Villas — это 🌅

✔ жизнь у моря и в горах

✔ современная архитектура

✔ высокий арендный потенциал

✔ редкая локация с ограниченной застройкой

📩 Свяжитесь с нами, чтобы получить планировки, актуальные цены и организовать просмотр.