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🏝 LA CASALIA VIP – Элитный проект на берегу Средиземного моря 🏝
Совершенство жизни в стиле luxury
LA CASALIA VIP – это новый уровень престижа, комфорта и утончённого вкуса. Расположенный в живописном районе Фамагуста / Татлысу, этот элитный комплекс сочетает изысканную архитектуру, вел…
🌟 Эксклюзивная квартира 2+1 с видом на море и горы в Есентепе, Северный Кипр 🌟
Ваш идеальный дом на первой линии моря!
🏡 О квартире:
- Площадь: 105 м², 2 спальни+ салон — просторные и светлые помещения, наполненные уютом.
- Вид: потрясающие панорамы на море и горы — наслаждай…
Добро пожаловать в ALOHA BEACH RESORT – эксклюзивный жилой комплекс на первой береговой линии Средиземного моря в живописном районе Татлысу. Этот роскошный проект сочетает в себе природную гармонию, премиальный комфорт и инновационные технологии, создавая уникальную атмосферу для жизни и отд…
HABITAT – флагманский проект в районе Эсентепе от застройщика Evergreen
HABITAT – масштабный жилой и инфраструктурный проект, расположенный в районе Татлысу (Эсентепе), в живописной зоне с панорамными видами на Средиземное море и горный ландшафт. Общая площадь участка составляет 267 600 м…
ID: CP-654
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Эсентепе
- Расстояние до моря - 200 м
- Расстояние до Лефкоша - 95 км
- Аэропорт Эрджан - 140 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ:
1+0 - 78 m2
1+1 - 60 m2
2+1 Пентхаус - 135 м2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: Октябрь 2025 г.
…
ID ПРОЕКТА:
CP-814
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:
35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта.
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/ Эсентепе
Расстояние до моря -250 М
Расстояние до Лефкоша - 50 км
Аэропорт Эрджан - 30 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР:
1+1 - 93 м² - 233…
ID ПРОЕКТА:
CP-792
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:
35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта.
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/ Эсентепе
Расстояние до моря - 100 м
Расстояние до города Лефкоша - 130 км
Аэропорт Эрджан -1 40 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТ…
Продается 3-ёх комнатная вилла 390м2 с частным бассейном в 400м от моря !
🌊 Уникальная возможность стать владельцем роскошной 3-комнатной виллы с частным бассейном всего в 400 метрах от моря!
О проекте
🏡 THE ONE – это эксклюзивный комплекс из 19 резиденций, расположенный в престижно…
Эксклюзивный жилой комплекс с виллами и бунгало по цене квартиры (в Есентепе)
О проекте:
Комплекс состоит из 20 уникальных вилл и бунгало, расположенных на естественной возвышенности, что обеспечивает потрясающие виды и приватность. Виллы на второй линии выше, чем бунгало на первой, ч…
ID ПРОЕКТА:
CP-813
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:
35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта.
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/ Эсентепе
Расстояние до моря -250 М
Расстояние до Лефкоша - 50 км
Аэропорт Эрджан - 30 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР:
1+0 Терраса - 85…
ID: CP-662
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Есентепе
- Расстояние до моря 50 м
- Расстояние до Лефкоша - 130 км
- Аэропорт Эрджан - 60 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ:
4+1 - 377 м2 - 379 м2
5+1 - 442 м2 - 689 м2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: ноябрь 2024 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
БАССЕЙНЫ ДЛЯ К…
🌊 DejaBlue — это не просто комплекс, это стиль жизни!
Роскошные апартаменты и виллы с прямым видом на море, тишина, релакс и вдохновляющие закаты — всё это уже построено и готово к заселению!
📍 Расположен в районе Эсентепе — одном из самых живописных уголков Северного Кипра. Здесь — идеа…
Элитная вилла 4+1 с бассейном, хаммамом и сауной в Чаталкой
Вашему вниманию предлагается роскошная вилла в стиле классицизма площадью 250 м² с панорамным видом на Средиземное море. Этот дом создан для тех, кто ценит комфорт, престиж и уединение.
Основные характеристики:
4 прос…
CASA DEL MARE — это маленькая Швейцария на солнечном Кипре, где европейский стиль жизни сочетается с величественной природой Средиземноморья. Проект создан для ценителей роскоши, желающих жить у самого берега моря, наслаждаясь бескрайними морскими видами и великолепными горными пейзажами.
…
ID ПРОЕКТА:
CP-778
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:
35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта.
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения/Арапкёй
Расстояние до моря -1000M
Расстояние до Лефкоша - 35 км
Аэропорт Эрджан - 25 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ:
6+1 - 410 м…
Akol Marine – 24 виллы у моря
Локация: Йени Эренкой
45 минут до Искеле
60 минут до Фамагусты
60 минут до аэропорта Эрджан
80 минут до Кирении
О проекте
Akol Marine – это коллекция из 24 эксклюзивных twin-вилл с панорамным видом на море. Проект рас…
? Район Catalkoy – это пригород Кирении, где очень хорошо развита инфраструктура. Здесь есть крупные гипермаркеты, школы, 5-звёздочные отели с казино, пляжи, банки, магазины, аптеки, рестораны, кафе, бары, заправочные станции и др.
? В общем, район Catalkoy прекрасно подходит для жизни и …
Добро пожаловать в Sea & Hills Villas, эксклюзивный комплекс недвижимости, расположенный в самом сердце Эсентепе и предлагающий непревзойденную роскошь и спокойствие. Виллы Sea & Hills, расположенные недалеко от множества удобств, включая рестораны, магазины, аптеки, деревню Эсентепе и захва…
ID ПРОЕКТА:
CP-811
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:
35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта.
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения/Бахчели
Расстояние до моря -600M
Расстояние до Лефкоша - 25 км
Аэропорт Эрджан - 15 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР:
1+0 - 80 м² -…