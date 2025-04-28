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  2. Северный Кипр
  3. Catalkoy Esentepe Belediyesi

Продажа новостроек в Catalkoy Esentepe Belediyesi

Agios Epiktitos
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Жилой комплекс LA CASALIA VIP – Элитный проект на берегу Средиземного моря
Жилой комплекс LA CASALIA VIP – Элитный проект на берегу Средиземного моря
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$184,413
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
🏝 LA CASALIA VIP – Элитный проект на берегу Средиземного моря 🏝 Совершенство жизни в стиле luxury LA CASALIA VIP – это новый уровень престижа, комфорта и утончённого вкуса. Расположенный в живописном районе Фамагуста / Татлысу, этот элитный комплекс сочетает изысканную архитектуру, вел…
Агентство
GP Real Estate
Оставить заявку
Жилой квартал LAKE GARDEN VILLAGE
Жилой квартал LAKE GARDEN VILLAGE
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$159,457
Год сдачи 2027
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал SUNNY HILL VILLAGE
Жилой квартал SUNNY HILL VILLAGE
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$177,189
Год сдачи 2027
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Karpasia by the Sea Elite
Жилой квартал Karpasia by the Sea Elite
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$151,985
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал IDYLL Homes
Жилой квартал IDYLL Homes
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$392,563
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Velux
Жилой квартал Velux
Agios Epiktitos, Северный Кипр
от
$607,938
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Tranquility
Жилой квартал Tranquility
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$949,903
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Habitat
Жилой квартал Habitat
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$134,190
Год сдачи 2027
Агентство
GP real estate
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Жилой комплекс с видом на море и горы в Есентепе
Жилой комплекс с видом на море и горы в Есентепе
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$200,537
Варианты отделки С отделкой
🌟 Эксклюзивная квартира 2+1 с видом на море и горы в Есентепе, Северный Кипр 🌟   Ваш идеальный дом на первой линии моря!   🏡 О квартире:   - Площадь: 105 м², 2 спальни+ салон — просторные и светлые помещения, наполненные уютом.   - Вид: потрясающие панорамы на море и горы — наслаждай…
Агентство
GP Real Estate
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Жилой квартал Exclusive
Жилой квартал Exclusive
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$292,627
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
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Жилой комплекс ALOHA BEACH RESORT — Уникальный комплекс на побережье
Жилой комплекс ALOHA BEACH RESORT — Уникальный комплекс на побережье
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$305,696
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Добро пожаловать в ALOHA BEACH RESORT – эксклюзивный жилой комплекс на первой береговой линии Средиземного моря в живописном районе Татлысу. Этот роскошный проект сочетает в себе природную гармонию, премиальный комфорт и инновационные технологии, создавая уникальную атмосферу для жизни и отд…
Агентство
GP Real Estate
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Жилой квартал Aqua Blue
Жилой квартал Aqua Blue
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$252,041
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Vista Life
Жилой квартал Vista Life
Agios Epiktitos, Северный Кипр
от
$265,973
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал SunPrime
Жилой квартал SunPrime
Калограя, Северный Кипр
от
$137,926
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Azure Villas
Жилой квартал Azure Villas
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$500,282
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Blueberry
Жилой квартал Blueberry
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$139,319
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
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Жилой комплекс HABITAT – флагманский проект в районе Эсентепе от застройщика Evergreen
Жилой комплекс HABITAT – флагманский проект в районе Эсентепе от застройщика Evergreen
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$136,469
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
HABITAT – флагманский проект в районе Эсентепе от застройщика Evergreen HABITAT – масштабный жилой и инфраструктурный проект, расположенный в районе Татлысу (Эсентепе), в живописной зоне с панорамными видами на Средиземное море и горный ландшафт. Общая площадь участка составляет 267 600 м…
Агентство
GP Real Estate
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Жилой квартал Aqua Garden
Жилой квартал Aqua Garden
Калограя, Северный Кипр
от
$196,313
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал OASIS VILLAGE
Жилой квартал OASIS VILLAGE
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$158,191
Год сдачи 2027
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Lanai Homes
Жилой квартал Lanai Homes
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$170,983
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Del Mar
Жилой квартал Del Mar
Калограя, Северный Кипр
от
$202,646
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Sea Magic Royal
Жилой квартал Sea Magic Royal
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$443,225
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Catalkoy Villa
Жилой квартал Catalkoy Villa
Agios Epiktitos, Северный Кипр
от
$1,01 млн
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Sea Magic Deluxe
Жилой квартал Sea Magic Deluxe
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$569,879
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Mia Residence *
Жилой квартал Mia Residence *
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$190,614
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
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Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира на Кипре/Эсентепе
Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира на Кипре/Эсентепе
Agios Epiktitos, Северный Кипр
от
$188,859
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
Площадь 82–100 м²
3 объекта недвижимости 3
ID: CP-661 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Эсентепе - Расстояние до моря -50M - Расстояние до Лефкоша - 130 км - Аэропорт Эрджан - 140 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР: 1+0 Пентхаус - 82 м2 1+1 Пентхаус + Гареднхаус - 63 м2 - 115 м2 2+1 Пентхаус - 89 м2 - 142 м2   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ В…
Агентство
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Жилой квартал Sueno Arapkoy Villas
Жилой квартал Sueno Arapkoy Villas
Клепини, Северный Кипр
от
$1,27 млн
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
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Многоквартирный жилой дом Отличная 1-комнатная квартира на Кипре/Эсентеп
Многоквартирный жилой дом Отличная 1-комнатная квартира на Кипре/Эсентеп
Agios Epiktitos, Северный Кипр
от
$109,477
Количество этажей 1
Площадь 60–135 м²
3 объекта недвижимости 3
ID: CP-654   МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Эсентепе - Расстояние до моря - 200 м - Расстояние до Лефкоша - 95 км - Аэропорт Эрджан - 140 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 1+0 - 78 m2 1+1 - 60 m2   2+1 Пентхаус - 135 м2    СРОКИ: Дата завершения строительства: Октябрь 2025 г.   …
Агентство
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Жилой квартал Catalkoy Lotus Homes
Жилой квартал Catalkoy Lotus Homes
Agios Epiktitos, Северный Кипр
от
$443,288
Год сдачи 2023
Агентство
GP real estate
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Многоквартирный жилой дом Шикарные апартаменты с 2 комнатами в Эсентепе, Кипр | Всего в 250 метрах от пляжа
Многоквартирный жилой дом Шикарные апартаменты с 2 комнатами в Эсентепе, Кипр | Всего в 250 метрах от пляжа
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Цена по запросу
Год сдачи 2024
Количество этажей 1
ID ПРОЕКТА: CP-814 УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: 35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/ Эсентепе Расстояние до моря -250 М Расстояние до Лефкоша - 50 км Аэропорт Эрджан - 30 км ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР: 1+1 - 93 м² - 233…
Агентство
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Жилой квартал Karaca Villa
Жилой квартал Karaca Villa
Agios Epiktitos, Северный Кипр
от
$569,942
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Aelita
Жилой квартал Aelita
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$278,638
Год сдачи 2023
Агентство
GP real estate
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Многоквартирный жилой дом Удивительная 1-комнатная квартира в Эсентепе
Многоквартирный жилой дом Удивительная 1-комнатная квартира в Эсентепе
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$140,865
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 48–135 м²
2 объекта недвижимости 2
ID ПРОЕКТА:  CP-792 УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: 35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/ Эсентепе Расстояние до моря - 100 м Расстояние до города Лефкоша - 130 км Аэропорт Эрджан -1 40 км ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТ…
Агентство
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Вилла 3-ёх комнатные виллы 390м2 с частным бассейном в 400м от моря !
Вилла 3-ёх комнатные виллы 390м2 с частным бассейном в 400м от моря !
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$573,783
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 1
Площадь 390 м²
1 объект недвижимости 1
Продается 3-ёх комнатная вилла 390м2 с частным бассейном в 400м от моря ! 🌊 Уникальная возможность стать владельцем роскошной 3-комнатной виллы с частным бассейном всего в 400 метрах от моря! О проекте 🏡 THE ONE – это эксклюзивный комплекс из 19 резиденций, расположенный в престижно…
Агентство
GP Real Estate
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Жилой квартал Hilly Elm
Жилой квартал Hilly Elm
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$158,064
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
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Коттеджный поселок из вилл и бунгало по цене квартиры (Есентепе)
Коттеджный поселок из вилл и бунгало по цене квартиры (Есентепе)
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$274,566
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 1
Эксклюзивный жилой комплекс с виллами и бунгало по цене квартиры (в Есентепе) О проекте:   Комплекс состоит из  20 уникальных вилл и бунгало, расположенных на естественной возвышенности, что обеспечивает потрясающие виды и приватность. Виллы на второй линии выше, чем бунгало на первой, ч…
Агентство
GP Real Estate
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Жилой квартал Ultramarine
Жилой квартал Ultramarine
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$155,784
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Cove Garden Phase 2
Жилой квартал Cove Garden Phase 2
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$164,523
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Bahamas Homes
Жилой квартал Bahamas Homes
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$177,315
Год сдачи 2026
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Skyland
Жилой квартал Skyland
Калограя, Северный Кипр
от
$184,281
Год сдачи 2026
Агентство
GP real estate
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Многоквартирный жилой дом Шикарные апартаменты с 2 комнатами в Эсентепе, Кипр | Всего в 250 метрах от пляжа
Многоквартирный жилой дом Шикарные апартаменты с 2 комнатами в Эсентепе, Кипр | Всего в 250 метрах от пляжа
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Цена по запросу
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Площадь 85 м²
1 объект недвижимости 1
ID ПРОЕКТА: CP-813 УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: 35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/ Эсентепе Расстояние до моря -250 М Расстояние до Лефкоша - 50 км Аэропорт Эрджан - 30 км ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР: 1+0 Терраса - 85…
Агентство
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Жилой квартал Golden Circle Village
Жилой квартал Golden Circle Village
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$177,189
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
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Многоквартирный жилой дом Хорошая 5-комнатная вилла на Кипре/Эсентепе
Многоквартирный жилой дом Хорошая 5-комнатная вилла на Кипре/Эсентепе
Agios Epiktitos, Северный Кипр
от
$832,855
Год сдачи 2024
Площадь 324–390 м²
2 объекта недвижимости 2
ID: CP-662 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Есентепе - Расстояние до моря 50 м - Расстояние до Лефкоша - 130 км - Аэропорт Эрджан - 60 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 4+1 - 377 м2 - 379 м2 5+1 - 442 м2 - 689 м2 СРОКИ: Дата завершения строительства: ноябрь 2024 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: БАССЕЙНЫ ДЛЯ К…
Агентство
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Жилой комплекс DejaBlue
Жилой комплекс DejaBlue
Калограя, Северный Кипр
от
$170,560
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
🌊 DejaBlue — это не просто комплекс, это стиль жизни! Роскошные апартаменты и виллы с прямым видом на море, тишина, релакс и вдохновляющие закаты — всё это уже построено и готово к заселению! 📍 Расположен в районе Эсентепе — одном из самых живописных уголков Северного Кипра. Здесь — идеа…
Агентство
GP Real Estate
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Жилой квартал The Horizon *
Жилой квартал The Horizon *
Калограя, Северный Кипр
от
$563,609
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
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Вилла роскошная 4 комнаты с бассейном, хаммамом и сауной в Чаталкой
Вилла роскошная 4 комнаты с бассейном, хаммамом и сауной в Чаталкой
Agios Epiktitos, Северный Кипр
от
$686,127
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Элитная вилла 4+1 с бассейном, хаммамом и сауной в Чаталкой Вашему вниманию предлагается роскошная вилла в стиле классицизма площадью 250 м² с панорамным видом на Средиземное море. Этот дом создан для тех, кто ценит комфорт, престиж и уединение. Основные характеристики: 4 прос…
Агентство
GP Real Estate
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Жилой комплекс CASA DEL MARE – Эталон Престижного Средиземноморского Жилья
Жилой комплекс CASA DEL MARE – Эталон Престижного Средиземноморского Жилья
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$125,691
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
2 объекта недвижимости 2
CASA DEL MARE — это маленькая Швейцария на солнечном Кипре, где европейский стиль жизни сочетается с величественной природой Средиземноморья. Проект создан для ценителей роскоши, желающих жить у самого берега моря, наслаждаясь бескрайними морскими видами и великолепными горными пейзажами. …
Агентство
GP Real Estate
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Жилой квартал Aloha Beach Resort
Жилой квартал Aloha Beach Resort
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$274,839
Год сдачи 2026
Агентство
GP real estate
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Вилла Удивительные апартаменты на 7 виллах на Кипре/Кирения
Вилла Удивительные апартаменты на 7 виллах на Кипре/Кирения
Клепини, Северный Кипр
Цена по запросу
Год сдачи 2025
Площадь 445 м²
1 объект недвижимости 1
ID ПРОЕКТА: CP-778 УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: 35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения/Арапкёй Расстояние до моря -1000M Расстояние до Лефкоша - 35 км Аэропорт Эрджан - 25 км ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 6+1 - 410 м…
Агентство
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Жилой квартал Wonder Stones Village
Жилой квартал Wonder Stones Village
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$538,152
Год сдачи 2026
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Aloha Life
Жилой квартал Aloha Life
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$189,981
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Sea Magic Park Villas
Жилой квартал Sea Magic Park Villas
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$1,52 млн
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Hanging Gardens Village
Жилой квартал Hanging Gardens Village
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$158,191
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Mia Homes
Жилой квартал Mia Homes
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$218,478
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал The Residence
Жилой квартал The Residence
Калограя, Северный Кипр
от
$189,917
Агентство
GP real estate
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Коттеджный поселок Akol Marine – 24 виллы у моря
Коттеджный поселок Akol Marine – 24 виллы у моря
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$215,359
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Akol Marine – 24 виллы у моря Локация: Йени Эренкой 45 минут до Искеле 60 минут до Фамагусты 60 минут до аэропорта Эрджан 80 минут до Кирении О проекте Akol Marine – это коллекция из 24 эксклюзивных twin-вилл с панорамным видом на море. Проект рас…
Агентство
GP Real Estate
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Жилой квартал My House Elegant
Жилой квартал My House Elegant
Agios Epiktitos, Северный Кипр
от
$709,261
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
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Жилой комплекс КВАРТИРЫ С 3 СПАЛЬНЯМИ В КОМПЛЕКСЕ В ЧАТАЛКОЙ
Жилой комплекс КВАРТИРЫ С 3 СПАЛЬНЯМИ В КОМПЛЕКСЕ В ЧАТАЛКОЙ
Agios Epiktitos, Северный Кипр
от
$163,621
? Район Catalkoy – это пригород Кирении, где очень хорошо развита инфраструктура. Здесь есть крупные гипермаркеты, школы, 5-звёздочные отели с казино, пляжи, банки, магазины, аптеки, рестораны, кафе, бары, заправочные станции и др. ? В общем, район Catalkoy прекрасно подходит для жизни и …
Агентство
Эра - Недвижимости плюс
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Жилой квартал Natulux
Жилой квартал Natulux
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$240,642
Год сдачи 2026
Агентство
GP real estate
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Вилла Esenete 55
Вилла Esenete 55
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$449,857
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
Добро пожаловать в Sea & Hills Villas, эксклюзивный комплекс недвижимости, расположенный в самом сердце Эсентепе и предлагающий непревзойденную роскошь и спокойствие. Виллы Sea & Hills, расположенные недалеко от множества удобств, включая рестораны, магазины, аптеки, деревню Эсентепе и захва…
Агентство
CMH PROPERTIES & INVESTMENT LTD.
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Жилой квартал Lavanta
Жилой квартал Lavanta
Калограя, Северный Кипр
от
$683,930
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал LORD OF CYPRUS
Жилой квартал LORD OF CYPRUS
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$164,017
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Sunny Hill
Жилой квартал Sunny Hill
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$170,983
Год сдачи 2023
Агентство
GP real estate
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Многоквартирный жилой дом Очаровательная 2-комнатная квартира на Кипре/Кирении в 600 м от пляжа
Многоквартирный жилой дом Очаровательная 2-комнатная квартира на Кипре/Кирении в 600 м от пляжа
Калограя, Северный Кипр
Цена по запросу
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Площадь 80 м²
1 объект недвижимости 1
ID ПРОЕКТА: CP-811 УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: 35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения/Бахчели Расстояние до моря -600M Расстояние до Лефкоша - 25 км Аэропорт Эрджан - 15 км ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР: 1+0 - 80 м² -…
Агентство
Properties and partners
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Жилой квартал Deja Blue Sunset
Жилой квартал Deja Blue Sunset
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$398,959
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Caesar Cliff
Жилой квартал Caesar Cliff
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$148,185
Год сдачи 2023
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Waterside
Жилой квартал Waterside
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$151,921
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал High Park Çatalköy
Жилой квартал High Park Çatalköy
Agios Epiktitos, Северный Кипр
от
$120,321
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Oasis
Жилой квартал Oasis
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$139,319
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Olive Trees Village
Жилой квартал Olive Trees Village
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$221,644
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
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