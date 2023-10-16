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Дуплексы на Северном Кипре

Искеле (Трикомо)
4
Фамагуста
4
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9 объектов найдено
Дуплекс 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Дуплекс 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 1
Представляем вам новый проект малоэтажного жилого комплекса в районе Искеле. Проект будет со…
€114,500
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Квартиры в Стильном Элитном Комплексе в Гирне на Северном Кипре Стильные апартаменты находят…
€249,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
Квартиры в Шаговой Доступности от Центра Города в Гирне, Северный Кипр Гирне, один из 5 круп…
€171,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Количество этажей 2
Роскошные Квартиры в Комплексе с Бассейном в Алсанджаке, Гирне Город Гирне расположен на сев…
€232,000
Дуплекс 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Фамагуста, Кипр
Дуплекс 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Фамагуста, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Semi detached holiday and living villas, exclusive pre launch prices. 40% downpayment and…
€307,296
Дуплекс в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Дуплекс
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Искеле – Северный Кипр. В жилом ко…
€201,381
Дуплекс 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Дуплекс 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Этаж 1
В продажу вышел новый проект жилого комплекса в популярном районе Искеле. Комплекс с клубной…
€161,000
Дуплекс 4 комнаты с бассейном, с видеонаблюдением, с сауной в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Дуплекс 4 комнаты с бассейном, с видеонаблюдением, с сауной
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Этаж 1
Представляем вам новый проект малоэтажного жилого комплекса в районе Искеле. Проект будет ра…
€183,500
Дуплекс 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, в центре города в Agios Sergios, Турецкая Республика Северного Кипра
Дуплекс 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, в центре города
Agios Sergios, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
FORTUNA VILLAS YENIBOGAZICI We are here with our project consisting of 4 spacious duplex …
€307,296

Параметры недвижимости на Северном Кипре

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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