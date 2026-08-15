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Дуплексы на Северном Кипре

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Iskele Belediyesi
3
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9 объектов найдено
Дуплекс 4 комнаты в Монарга, Северный Кипр
Дуплекс 4 комнаты
Монарга, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 6/12
Апартаменты Duplex в резиденции Абелия (Богаз)Удивительный вид и местоположениеКвартира ДУПЛ…
$254,270
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Дуплекс 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Дуплекс 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Количество этажей 2
Двухуровневые квартиры в комплексе с бассейном, в пешей доступности от пляжа в Лапте, Северн…
$290,965
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Дуплекс 4 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Дуплекс 4 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Двухуровневые квартиры в комплексе с бассейном, в пешей доступности от пляжа в Лапте, Северн…
$338,061
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Дуплекс 4 комнаты в Периволия Ту Трикому, Северный Кипр
Дуплекс 4 комнаты
Периволия Ту Трикому, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 410 м²
Количество этажей 2
Готовая сдвоенная вилла с видом на море и горы недалеко от популярной набережной Северного К…
$512,833
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Дуплекс 2 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Дуплекс 2 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этаж 2/2
Элегантные квартиры в престижном районе в Газимагусе, Северный Кипр Кипр – живописный остров…
$229,605
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Дуплекс 2 спальни в Dipkarpaz, Северный Кипр
Дуплекс 2 спальни
Dipkarpaz, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Северный Кипр  Полуостров Карпас. С каждым вздохом вы будете вдыхать чистый воздух Дипкар…
$163,411
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Дуплекс 4 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Дуплекс 4 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
Продажа от собственника Sea Terra Reserve 3+1 Северный Кипр Татлису; 100 кв + 20 кв терра…
$139,062
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Дуплекс 3 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Дуплекс 3 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/2
Элитные апартаменты 2+1 в Turtle Bay Village — Северный Кипр Представляем вашему вниманию…
$129,697
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Дуплекс 1 спальня в Айос Илиас, Северный Кипр
Дуплекс 1 спальня
Айос Илиас, Северный Кипр
Количество спален 1
Площадь 69 м²
Этаж 4/7
Кампания 1 — Гарантия аренды ● Процесс кампании o Действует до 31 декабря 2024 года или пока…
$199,738
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Параметры недвижимости на Северном Кипре

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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