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Продажа новостроек в Mehmetcik Buyukkonuk Belediyesi

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Многоквартирный жилой дом 2-комнатный пентхаус на Кипре/Фамагуста
Многоквартирный жилой дом 2-комнатный пентхаус на Кипре/Фамагуста
Воколида, Северный Кипр
от
$149,888
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь 84–89 м²
2 объекта недвижимости 2
ID: CP-674 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Фамагуста - Расстояние до моря -900M - Расстояние до Лефкоша - 70 км - Аэропорт Эрджан - 35 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР: 1+1 Пентхаус - 84 м2 2+1 Пентхаус - 89 м2 СРОКИ: Дата завершения строительства: июнь 2024 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Парков…
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Многоквартирный жилой дом 3-комнатная квартира на Кипре/Фамагуста
Многоквартирный жилой дом 3-комнатная квартира на Кипре/Фамагуста
Воколида, Северный Кипр
от
$91,278
Год сдачи 2023
Количество этажей 4
Площадь 70 м²
1 объект недвижимости 1
ID: CP-700 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Магуса - Расстояние до моря -700 м - Расстояние до Лефкоша - 70 км - Аэропорт Эрджан - 35 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 2+1 - 70 m2 СРОКИ: Дата завершения строительства: декабрь 2023 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Крытая парковка Зеленая зо…
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Жилой комплекс Thalassa Beach Resort
Жилой комплекс Thalassa Beach Resort
Агиос Теодорос, Северный Кипр
от
$130,056
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
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GP Real Estate
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Многоквартирный жилой дом 4-комнатная квартира с мебелью на Кипре/Фамагу
Многоквартирный жилой дом 4-комнатная квартира с мебелью на Кипре/Фамагу
Воколида, Северный Кипр
от
$124,201
Год сдачи 2023
Количество этажей 3
Площадь 125 м²
1 объект недвижимости 1
ID: CP-757 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Фамагуста - Расстояние до моря -2000M - Расстояние до Лефкоша - 70 км - Аэропорт Эрджан - 35 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 3+1 - 115m2   СРОКИ: Дата завершения строительства: Готовность к заселению   ФАКУЛЬТЕТЫ: Парковка С…
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Вилла Удивительная 3-комнатная вилла на Кипре/Магуза
Вилла Удивительная 3-комнатная вилла на Кипре/Магуза
Воколида, Северный Кипр
от
$242,533
Год сдачи 2025
Площадь 125 м²
1 объект недвижимости 1
ID: CP-656 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Магуза - Расстояние до моря -2500 м - Расстояние до Лефкоша - 75 км - Аэропорт Эрджан - 30 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 2+1 - 105 м2 - 125 м2 СРОКИ: Дата завершения строительства: декабрь 2025 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: открытый гараж Терраса в спальнях…
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Жилой квартал Thalassa Beach Resort
Жилой квартал Thalassa Beach Resort
Агиос Теодорос, Северный Кипр
от
$158,317
Агентство
GP real estate
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Многоквартирный жилой дом 4-комнатная квартира на Кипре/Фамагуста
Многоквартирный жилой дом 4-комнатная квартира на Кипре/Фамагуста
Воколида, Северный Кипр
от
$153,619
Год сдачи 2024
Количество этажей 5
Площадь 110 м²
1 объект недвижимости 1
ID: CP-721 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Магуса - Расстояние до моря -700 м - Расстояние до Лефкоша - 70 км - Аэропорт Эрджан - 35 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 3 m2 СРОКИ: Дата завершения строительства: декабрь 2024 г. ОСОБЕННОСТИ: Межкомнатные двери из американск…
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