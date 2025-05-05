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ID: CP-674
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Фамагуста
- Расстояние до моря -900M
- Расстояние до Лефкоша - 70 км
- Аэропорт Эрджан - 35 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР:
1+1 Пентхаус - 84 м2
2+1 Пентхаус - 89 м2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: июнь 2024 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Парков…
ID: CP-700
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Магуса
- Расстояние до моря -700 м
- Расстояние до Лефкоша - 70 км
- Аэропорт Эрджан - 35 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:
2+1 - 70 m2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: декабрь 2023 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Крытая парковка
Зеленая зо…
ID: CP-757
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Фамагуста
- Расстояние до моря -2000M
- Расстояние до Лефкоша - 70 км
- Аэропорт Эрджан - 35 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:
3+1 - 115m2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: Готовность к заселению
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Парковка
С…
ID: CP-656
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Магуза
- Расстояние до моря -2500 м
- Расстояние до Лефкоша - 75 км
- Аэропорт Эрджан - 30 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ:
2+1 - 105 м2 - 125 м2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: декабрь 2025 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
открытый гараж
Терраса в спальнях…
ID: CP-721
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Магуса
- Расстояние до моря -700 м
- Расстояние до Лефкоша - 70 км
- Аэропорт Эрджан - 35 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:
3 m2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: декабрь 2024 г.
ОСОБЕННОСТИ:
Межкомнатные двери из американск…