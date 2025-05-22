Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Atoll Park рядом с университетом GAU.

  1. Realting.com
Агиос Георгиос, Северный Кипр
от
$174,996
15
ID: 27505
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 27.08.2025

Местонахождение

  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Кирения
  • Город
    Girne Belediyesi
  • Деревня
    Агиос Георгиос

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Квартира с одной спальней (1+1) площадью 60 м2 с просторной террасой и небольшим садом, полностью меблирована и оборудована современной техникой.

Гостиная совмещена с кухней и обеденной зоной. На кухне установлена бытовая техники: холодильник, варочная панель, духовой шкаф, вытяжка и стиральная машины. Уютная спальня с дизайнерским интерьером, кроватью и встроенным шкафом.

Современный комплекс состоит из 18 двухэтажных блоков по 8 квартир в каждом блоке, комплекс идеально расположен и имеет пешую доступность до Американский университет Гирне и колледж, а также школа с обучением на английском языке, детские сады и государственные школы, супермаркет, аптека, поликлиника, пляжи находятся в 5 минутах от комплекса.

Данный комплекс отлично имеет отличное расположение, квартиры в этом комплексе будут прекрасно сдаваться в аренду студентам круглый год.

Инфраструктура:

  • Бассейн
  • Спорт зал
  • Кафе
  • Собственный парк
  • Большая зеленая территория

При покупке этой квартиры - оформление вида на жительство, банковского счета, водительского удостоверения и медицинской страховки на Северном Кипре для всей семьи в подарок от компании!

Местонахождение на карте

Агиос Георгиос, Северный Кипр

