Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в комплексе Atoll Park рядом с университетом GAU.

Квартира с одной спальней (1+1) площадью 60 м2 с просторной террасой и небольшим садом, полностью меблирована и оборудована современной техникой.

Гостиная совмещена с кухней и обеденной зоной. На кухне установлена бытовая техники: холодильник, варочная панель, духовой шкаф, вытяжка и стиральная машины. Уютная спальня с дизайнерским интерьером, кроватью и встроенным шкафом.

Современный комплекс состоит из 18 двухэтажных блоков по 8 квартир в каждом блоке, комплекс идеально расположен и имеет пешую доступность до Американский университет Гирне и колледж, а также школа с обучением на английском языке, детские сады и государственные школы, супермаркет, аптека, поликлиника, пляжи находятся в 5 минутах от комплекса.

Данный комплекс отлично имеет отличное расположение, квартиры в этом комплексе будут прекрасно сдаваться в аренду студентам круглый год.

Инфраструктура:

Бассейн

Спорт зал

Кафе

Собственный парк

Большая зеленая территория

При покупке этой квартиры - оформление вида на жительство, банковского счета, водительского удостоверения и медицинской страховки на Северном Кипре для всей семьи в подарок от компании!