Жилой комплекс Апартаменты с одой спальней в курортном комплексе Цезарь Блю.

Уютные апартаменты 1+1 площадью 63 м² с застеклённой террасой 12 м². Квартира полностью готова к проживанию, полный дизайн-пакет с мебелью и техникой.



Просторная гостиная с выходом на террасу, современная кухня открытого типа с полным комплектом посуды и бытовой техникой. Светлая спальня с кроватью и шкафами для хранения. Также у квартиры есть небольшой участок с клумбой, который можно использовать для зелёного уголка или небольшой зоны отдыха.



Апартаменты находятся в современном жилом комплексе с ухоженной территорией и развитой инфраструктурой: открытые и крытые бассейны, аквапарк с водными горками, СПА-центр с сауной, хаммамом и массажными кабинетами, фитнес-зал, рестораны, кафе и мини-маркет. Также на территории предусмотрены игровые зоны для детей и семейный досуг. Комплекс отличается высоким качеством строительства и продуманной инфраструктурой.

Большой плавательный бассейн и детский бассейн

Серф бассейн (искусственная волна для занятия серфингом)

Аквапарк

Ландшафтный дизайн

Зона для барбекю

Детская игровая площадка

Сауна и хамам (турецкая баня)

Тренажерный зал с спортивным инвентарём (теннисные ракетки и мячи под залог)

Оборудованный пляж

Водные виды спорта на пляже (каноэ, джетски, падл борд)

Ресторан и бар на пляже

Видео-игры и аниматор в вечернее время

WiFi в центральной зоне и зоне бассейнов

Трансфер на пляж Long Beach каждый час в сезон

Трансфер в Аквапарк по расписанию

Детский клуб

Банкомат в коммерческой зоне рядом с главным офисом

Пункт обмена валют

Платный сервис

Трансфер из/в аэропорты Ларнака и Эрджан

Такси, офис расположен в коммерческой зоне

Детский садик и образовательный центр

Интернет-доступ в апартаментах (Rental office)

Профессиональный массаж и SPA-процедуры с косметикой Мертвого моря

Экскурсионные туры

Прокат велосипедов

Уборка квартир и стирка белья

Трансфер на рынок в Искеле по пятницам в 13:00

Отдел аренды и обслуживания

Аренда апартаментов, автомобилей и спортивного инвентаря

Уборка апартаментов, зданий и квартир

Приём платежей за аренду и ресурсопотребление (вода и электричество)