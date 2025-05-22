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  4. Жилой комплекс Апартаменты с одой спальней в курортном комплексе Цезарь Блю.

Жилой комплекс Апартаменты с одой спальней в курортном комплексе Цезарь Блю.

Гастриа, Северный Кипр
от
$142,321
BTC
1.6928745
ETH
88.7307898
USDT
140 710.1127595
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
9
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 27335
ID новостройки на Realting
In CRM: 3375
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 06.08.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    İskele District
  • Город
    Iskele Belediyesi
  • Деревня
    Гастриа

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Уютные апартаменты 1+1 площадью 63 м² с застеклённой террасой 12 м². Квартира полностью готова к проживанию, полный дизайн-пакет с мебелью и техникой.

Просторная гостиная с выходом на террасу, современная кухня открытого типа с полным комплектом посуды и бытовой техникой. Светлая спальня с кроватью и шкафами для хранения. Также у квартиры есть небольшой участок с клумбой, который можно использовать для зелёного уголка или небольшой зоны отдыха.

Апартаменты находятся в современном жилом комплексе с ухоженной территорией и развитой инфраструктурой: открытые и крытые бассейны, аквапарк с водными горками, СПА-центр с сауной, хаммамом и массажными кабинетами, фитнес-зал, рестораны, кафе и мини-маркет. Также на территории предусмотрены игровые зоны для детей и семейный досуг. Комплекс отличается высоким качеством строительства и продуманной инфраструктурой.

  • Большой плавательный бассейн и детский бассейн
  • Серф бассейн (искусственная волна для занятия серфингом)
  • Аквапарк
  • Ландшафтный дизайн
  • Зона для барбекю
  • Детская игровая площадка
  • Сауна и хамам (турецкая баня)
  • Тренажерный зал с спортивным инвентарём (теннисные ракетки и мячи под залог)
  • Оборудованный пляж
  • Водные виды спорта на пляже (каноэ, джетски, падл борд)
  • Ресторан и бар на пляже
  • Видео-игры и аниматор в вечернее время
  • WiFi в центральной зоне и зоне бассейнов
  • Трансфер на пляж Long Beach каждый час в сезон
  • Трансфер в Аквапарк по расписанию
  • Детский клуб
  • Банкомат в коммерческой зоне рядом с главным офисом
  • Пункт обмена валют
  • Платный сервис
  • Трансфер из/в аэропорты Ларнака и Эрджан
  • Такси, офис расположен в коммерческой зоне
  • Детский садик и образовательный центр
  • Интернет-доступ в апартаментах (Rental office)
  • Профессиональный массаж и SPA-процедуры с косметикой Мертвого моря
  • Экскурсионные туры
  • Прокат велосипедов
  • Уборка квартир и стирка белья
  • Трансфер на рынок в Искеле по пятницам в 13:00
  • Отдел аренды и обслуживания
  • Аренда апартаментов, автомобилей и спортивного инвентаря
  • Уборка апартаментов, зданий и квартир
  • Приём платежей за аренду и ресурсопотребление (вода и электричество)

Местонахождение на карте

Гастриа, Северный Кипр

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Жилой комплекс Апартаменты с одой спальней в курортном комплексе Цезарь Блю.
Гастриа, Северный Кипр
от
$142,321
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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