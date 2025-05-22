Жилой комплекс Апартаменты с одой спальней в курортном комплексе Цезарь Блю.

Уютные апартаменты 1+1 площадью 63 м² с застеклённой террасой 12 м². Квартира полностью готова к проживанию, полный дизайн-пакет с мебелью и техникой.
Просторная гостиная с выходом на террасу, современная кухня открытого типа с полным комплектом посуды и бытовой техникой. Светлая спальня с кроватью и шкафами для хранения. Также у квартиры есть небольшой участок с клумбой, который можно использовать для зелёного уголка или небольшой зоны отдыха.
Апартаменты находятся в современном жилом комплексе с ухоженной территорией и развитой инфраструктурой: открытые и крытые бассейны, аквапарк с водными горками, СПА-центр с сауной, хаммамом и массажными кабинетами, фитнес-зал, рестораны, кафе и мини-маркет. Также на территории предусмотрены игровые зоны для детей и семейный досуг. Комплекс отличается высоким качеством строительства и продуманной инфраструктурой.