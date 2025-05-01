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ID ПРОЕКТА:
CP-806
ПЛАН ОПЛАТЫ:
35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта.
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/ Никосия/ Гюзельюрт
Расстояние до моря -150 м
Расстояние до Лефкоша - 8 км
Аэропорт Эрджан - 35 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР:
1+0 - 30 м…
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РАССРОЧКА:
Депозит 3000 фунтов
Первоначальный взнос 35%
Остаток 65% на 42 мес.
С 1 ЯНВАРЯ ПОВЫШЕНИЕ ЦЕНЫ НА 25%
Район Газиверен расположен на зап…