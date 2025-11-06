Жилой комплекс Sandscape Coastal Residences

Sandscape Coastal Residences — первая линия Средиземного моря 🌊

Sandscape Coastal Residences — эксклюзивный жилой проект на самом берегу Средиземного моря в районе Эсентепе, одном из самых быстро развивающихся прибрежных регионов Северного Кипра.

Это не просто квартиры с видом на море —

это жизнь на первой линии у воды с прямым доступом к пляжу.

Проект сочетает современную средиземноморскую архитектуру, приватность и высокий инвестиционный потенциал.

---

📍 Локация

🏖 Первая линия моря

🏝 Пешая доступность до Esentepe Public Beach и Raica Beach Club

⛳ 5 минут до Korineum Golf & Country Club

⚓ 5 минут до Yeni Koy Marina

🏙 30 минут до центра Кирении (Girne)

🛒 1 минута до супермаркета

Комплекс расположен на возвышенности, благодаря чему из большинства резиденций открываются панорамные виды на море и горы.

---

🌿 Концепция проекта

Sandscape разработан с акцентом на:

• прямой доступ к пляжу

• низкую плотность застройки

• современную средиземноморскую архитектуру

• комфортную инфраструктуру

• высокий арендный потенциал

• долгосрочную инвестиционную ценность

Проект объединяет lifestyle и инвестиционную привлекательность.

---

🏡 Структура проекта

Всего в комплексе:

• 7 вилл

• 20 апартаментов

Небольшое количество резиденций создаёт эксклюзивное и приватное комьюнити.

Сдача проекта: декабрь 2027

---

Типы недвижимости

Первая линия — виллы

Виллы расположены ближе всего к морю.

Одноэтажные виллы

• внутренняя площадь: 93 м²

• наружная площадь: 118 м²

• общая площадь: 211 м²

2–3 спальни

3 ванные комнаты

частный бассейн и сад

roof-терраса с перголой и кухней

smart home система

опция камина

---

Двухэтажные виллы

• внутренняя площадь: от 130 м²

• наружная площадь: 118 м²

• общая площадь: 248 м²

3 спальни

5 ванных комнат

частный бассейн и сад

roof-терраса с перголой и кухней

smart home система

опция камина

---

Вторая линия — апартаменты

Все квартиры имеют вид на море.

Garden Apartments

• внутренняя площадь: 80 м²

• наружная площадь: 33 м²

• общая площадь: 113 м²

2 спальни

2 ванные комнаты

частный бассейн и сад

---

Пентхаусы

• внутренняя площадь: 80 м²

• roof-терраса: 58 м²

• общая площадь: 138 м²

2 спальни

2 ванные комнаты

терраса с перголой и кухней

опция джакузи или BBQ

---

Третья линия — апартаменты

Все квартиры имеют вид на море и горы.

Garden Apartments

• внутренняя площадь: 65 м²

• наружная площадь: 15 м²

• общая площадь: 80 м²

2 спальни

2 ванные комнаты

сад и доступ к общему бассейну

---

Пентхаусы

• внутренняя площадь: 65 м²

• roof-терраса: 62 м²

• общая площадь: 127 м²

2 спальни

2 ванные комнаты

панорамные виды

терраса с перголой и кухней

---

🌴 Инфраструктура

🏊 бассейн с видом на море

🍸 Sunset Bar

🏋️ outdoor fitness зона

🌿 прогулочные дорожки

🌺 ландшафтные сады

🏖 прямой доступ к пляжу

---

🏠 Интерьеры

Интерьеры выполнены в стиле Mediterranean minimalism:

• светлый каменный пол

• натуральные текстуры

• деревянные элементы

• просторные ванные комнаты

• современные кухни

---

💼 Инвестиционные преимущества

✔ первая линия моря

✔ ограниченное предложение

✔ высокий спрос на аренду

✔ перспективный регион Эсентепе

✔ высокий потенциал роста стоимости

---

💳 План оплаты

£5,000 депозит

35% при подписании контракта

65% до получения ключей

---

Sandscape Coastal Residences — это редкий формат недвижимости на первой линии Средиземного моря, объединяющий приватность, архитектуру и инвестиционную ценность. 🌊✨