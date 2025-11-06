  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Catalkoy Esentepe Belediyesi
  4. Жилой комплекс Sandscape Coastal Residences

Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$359,378
НДС
39
ID: 34019
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 06.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Кирения
  • Город
    Catalkoy Esentepe Belediyesi
  • Деревня
    Агиос Амвросиос

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

О комплексе

Sandscape Coastal Residences — первая линия Средиземного моря 🌊

Sandscape Coastal Residences — эксклюзивный жилой проект на самом берегу Средиземного моря в районе Эсентепе, одном из самых быстро развивающихся прибрежных регионов Северного Кипра.

Это не просто квартиры с видом на море —
это жизнь на первой линии у воды с прямым доступом к пляжу.

Проект сочетает современную средиземноморскую архитектуру, приватность и высокий инвестиционный потенциал.

---

📍 Локация

🏖 Первая линия моря
🏝 Пешая доступность до Esentepe Public Beach и Raica Beach Club
⛳ 5 минут до Korineum Golf & Country Club
⚓ 5 минут до Yeni Koy Marina
🏙 30 минут до центра Кирении (Girne)
🛒 1 минута до супермаркета

Комплекс расположен на возвышенности, благодаря чему из большинства резиденций открываются панорамные виды на море и горы.

---

🌿 Концепция проекта

Sandscape разработан с акцентом на:

• прямой доступ к пляжу
• низкую плотность застройки
• современную средиземноморскую архитектуру
• комфортную инфраструктуру
• высокий арендный потенциал
• долгосрочную инвестиционную ценность

Проект объединяет lifestyle и инвестиционную привлекательность.

---

🏡 Структура проекта

Всего в комплексе:

7 вилл
20 апартаментов

Небольшое количество резиденций создаёт эксклюзивное и приватное комьюнити.

Сдача проекта: декабрь 2027

---

Типы недвижимости

Первая линия — виллы

Виллы расположены ближе всего к морю.

Одноэтажные виллы

• внутренняя площадь: 93 м²
• наружная площадь: 118 м²
• общая площадь: 211 м²

2–3 спальни
3 ванные комнаты
частный бассейн и сад
roof-терраса с перголой и кухней
smart home система
опция камина

---

Двухэтажные виллы

• внутренняя площадь: от 130 м²
• наружная площадь: 118 м²
• общая площадь: 248 м²

3 спальни
5 ванных комнат
частный бассейн и сад
roof-терраса с перголой и кухней
smart home система
опция камина

---

Вторая линия — апартаменты

Все квартиры имеют вид на море.

Garden Apartments

• внутренняя площадь: 80 м²
• наружная площадь: 33 м²
• общая площадь: 113 м²

2 спальни
2 ванные комнаты
частный бассейн и сад

---

Пентхаусы

• внутренняя площадь: 80 м²
• roof-терраса: 58 м²
• общая площадь: 138 м²

2 спальни
2 ванные комнаты
терраса с перголой и кухней
опция джакузи или BBQ

---

Третья линия — апартаменты

Все квартиры имеют вид на море и горы.

Garden Apartments

• внутренняя площадь: 65 м²
• наружная площадь: 15 м²
• общая площадь: 80 м²

2 спальни
2 ванные комнаты
сад и доступ к общему бассейну

---

Пентхаусы

• внутренняя площадь: 65 м²
• roof-терраса: 62 м²
• общая площадь: 127 м²

2 спальни
2 ванные комнаты
панорамные виды
терраса с перголой и кухней

---

🌴 Инфраструктура

🏊 бассейн с видом на море
🍸 Sunset Bar
🏋️ outdoor fitness зона
🌿 прогулочные дорожки
🌺 ландшафтные сады
🏖 прямой доступ к пляжу

---

🏠 Интерьеры

Интерьеры выполнены в стиле Mediterranean minimalism:

• светлый каменный пол
• натуральные текстуры
• деревянные элементы
• просторные ванные комнаты
• современные кухни

---

💼 Инвестиционные преимущества

✔ первая линия моря
✔ ограниченное предложение
✔ высокий спрос на аренду
✔ перспективный регион Эсентепе
✔ высокий потенциал роста стоимости

---

💳 План оплаты

£5,000 депозит
35% при подписании контракта
65% до получения ключей

---

Sandscape Coastal Residences — это редкий формат недвижимости на первой линии Средиземного моря, объединяющий приватность, архитектуру и инвестиционную ценность. 🌊✨

Местонахождение на карте

Агиос Амвросиос, Северный Кипр

