Жилой комплекс Sandscape Coastal Residences

Sandscape Coastal Residences — первая линия Средиземного моря 🌊
Sandscape Coastal Residences — эксклюзивный жилой проект на самом берегу Средиземного моря в районе Эсентепе, одном из самых быстро развивающихся прибрежных регионов Северного Кипра.
Это не просто квартиры с видом на море —
это жизнь на первой линии у воды с прямым доступом к пляжу.
Проект сочетает современную средиземноморскую архитектуру, приватность и высокий инвестиционный потенциал.
---
📍 Локация
🏖 Первая линия моря
🏝 Пешая доступность до Esentepe Public Beach и Raica Beach Club
⛳ 5 минут до Korineum Golf & Country Club
⚓ 5 минут до Yeni Koy Marina
🏙 30 минут до центра Кирении (Girne)
🛒 1 минута до супермаркета
Комплекс расположен на возвышенности, благодаря чему из большинства резиденций открываются панорамные виды на море и горы.
---
🌿 Концепция проекта
Sandscape разработан с акцентом на:
• прямой доступ к пляжу
• низкую плотность застройки
• современную средиземноморскую архитектуру
• комфортную инфраструктуру
• высокий арендный потенциал
• долгосрочную инвестиционную ценность
Проект объединяет lifestyle и инвестиционную привлекательность.
---
🏡 Структура проекта
Всего в комплексе:
• 7 вилл
• 20 апартаментов
Небольшое количество резиденций создаёт эксклюзивное и приватное комьюнити.
Сдача проекта: декабрь 2027
---
Типы недвижимости
Первая линия — виллы
Виллы расположены ближе всего к морю.
Одноэтажные виллы
• внутренняя площадь: 93 м²
• наружная площадь: 118 м²
• общая площадь: 211 м²
2–3 спальни
3 ванные комнаты
частный бассейн и сад
roof-терраса с перголой и кухней
smart home система
опция камина
---
Двухэтажные виллы
• внутренняя площадь: от 130 м²
• наружная площадь: 118 м²
• общая площадь: 248 м²
3 спальни
5 ванных комнат
частный бассейн и сад
roof-терраса с перголой и кухней
smart home система
опция камина
---
Вторая линия — апартаменты
Все квартиры имеют вид на море.
Garden Apartments
• внутренняя площадь: 80 м²
• наружная площадь: 33 м²
• общая площадь: 113 м²
2 спальни
2 ванные комнаты
частный бассейн и сад
---
Пентхаусы
• внутренняя площадь: 80 м²
• roof-терраса: 58 м²
• общая площадь: 138 м²
2 спальни
2 ванные комнаты
терраса с перголой и кухней
опция джакузи или BBQ
---
Третья линия — апартаменты
Все квартиры имеют вид на море и горы.
Garden Apartments
• внутренняя площадь: 65 м²
• наружная площадь: 15 м²
• общая площадь: 80 м²
2 спальни
2 ванные комнаты
сад и доступ к общему бассейну
---
Пентхаусы
• внутренняя площадь: 65 м²
• roof-терраса: 62 м²
• общая площадь: 127 м²
2 спальни
2 ванные комнаты
панорамные виды
терраса с перголой и кухней
---
🌴 Инфраструктура
🏊 бассейн с видом на море
🍸 Sunset Bar
🏋️ outdoor fitness зона
🌿 прогулочные дорожки
🌺 ландшафтные сады
🏖 прямой доступ к пляжу
---
🏠 Интерьеры
Интерьеры выполнены в стиле Mediterranean minimalism:
• светлый каменный пол
• натуральные текстуры
• деревянные элементы
• просторные ванные комнаты
• современные кухни
---
💼 Инвестиционные преимущества
✔ первая линия моря
✔ ограниченное предложение
✔ высокий спрос на аренду
✔ перспективный регион Эсентепе
✔ высокий потенциал роста стоимости
---
💳 План оплаты
£5,000 депозит
35% при подписании контракта
65% до получения ключей
---
Sandscape Coastal Residences — это редкий формат недвижимости на первой линии Средиземного моря, объединяющий приватность, архитектуру и инвестиционную ценность. 🌊✨