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Жилой комплекс L'Plage

Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$1,14 млн
BTC
13.5580106
ETH
710.6333024
USDT
1 126 928.9086406
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
23
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ID: 26685
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Кирения
  • Город
    Girne Belediyesi

Характеристики объекта

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

Местонахождение на карте

Girne Belediyesi, Северный Кипр

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Жилой комплекс L'Plage
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$1,14 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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