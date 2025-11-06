Жилой комплекс Abelia Residence

Abelia Residence — современная жизнь у моря в Boğaz 🌊🏖
Abelia Residence — полностью готовый жилой комплекс, расположенный в живописном прибрежном регионе Boğaz на восточном побережье Северного Кипра.
Комплекс находится всего в 250 метрах от моря, что позволяет жителям наслаждаться атмосферой Средиземноморья каждый день.
Особенность расположения комплекса — между морем и зданием нет высотной застройки, поэтому из многих квартир открываются красивые виды на море и побережье.
---
🏢 О комплексе
Abelia Residence состоит из 6 современных жилых блоков высотой от 10 до 14 этажей, что делает его одним из заметных проектов в этом районе.
Комплекс предлагает широкий выбор недвижимости:
• студии
• квартиры 1+1
• квартиры 2+1
• квартиры 3+1
• 3+1 duplex
Благодаря разнообразию планировок, комплекс подходит как для постоянного проживания, так и для отдыха или инвестиций.
---
🏝 Инфраструктура комплекса
Жители комплекса могут пользоваться инфраструктурой бесплатно:
🏊 открытый бассейн
🏊 крытый бассейн
🏋️ тренажерный зал
🧖 сауна
🧖 хамам
Все удобства расположены прямо на территории комплекса и доступны круглый год.
---
📍 Локация
Регион Boğaz известен своей атмосферой спокойной средиземноморской жизни и красивой природой.
Рядом с комплексом находятся:
🛒 супермаркет в пешей доступности
🍽 рестораны у моря с панорамными видами
🚶 прогулочная набережная
🏖 песчаные пляжи
Boğaz — это уютный прибрежный район, который отлично подходит для тех, кто хочет жить рядом с морем, но вдали от городской суеты.
Abelia Residence — это комфортная жизнь у моря, красивые виды и спокойная атмосфера Средиземноморья круглый год ☀️🌊