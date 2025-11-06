Жилой комплекс Abelia Residence

  1. Realting.com
Богази, Северный Кипр
от
$69,865
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
17
ID: 34926
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 11.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    İskele District
  • Город
    Iskele Belediyesi
  • Деревня
    Богази

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    14

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Abelia Residence — современная жизнь у моря в Boğaz 🌊🏖

Abelia Residence — полностью готовый жилой комплекс, расположенный в живописном прибрежном регионе Boğaz на восточном побережье Северного Кипра.

Комплекс находится всего в 250 метрах от моря, что позволяет жителям наслаждаться атмосферой Средиземноморья каждый день.

Особенность расположения комплекса — между морем и зданием нет высотной застройки, поэтому из многих квартир открываются красивые виды на море и побережье.

---

🏢 О комплексе

Abelia Residence состоит из 6 современных жилых блоков высотой от 10 до 14 этажей, что делает его одним из заметных проектов в этом районе.

Комплекс предлагает широкий выбор недвижимости:

• студии
• квартиры 1+1
• квартиры 2+1
• квартиры 3+1
3+1 duplex

Благодаря разнообразию планировок, комплекс подходит как для постоянного проживания, так и для отдыха или инвестиций.

---

🏝 Инфраструктура комплекса

Жители комплекса могут пользоваться инфраструктурой бесплатно:

🏊 открытый бассейн
🏊 крытый бассейн
🏋️ тренажерный зал
🧖 сауна
🧖 хамам

Все удобства расположены прямо на территории комплекса и доступны круглый год.

---

📍 Локация

Регион Boğaz известен своей атмосферой спокойной средиземноморской жизни и красивой природой.

Рядом с комплексом находятся:

🛒 супермаркет в пешей доступности
🍽 рестораны у моря с панорамными видами
🚶 прогулочная набережная
🏖 песчаные пляжи

Boğaz — это уютный прибрежный район, который отлично подходит для тех, кто хочет жить рядом с морем, но вдали от городской суеты.

Abelia Residence — это комфортная жизнь у моря, красивые виды и спокойная атмосфера Средиземноморья круглый год ☀️🌊

Местонахождение на карте

Богази, Северный Кипр

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
