Жилой комплекс Abelia Residence

Abelia Residence — современная жизнь у моря в Boğaz 🌊🏖

Abelia Residence — полностью готовый жилой комплекс, расположенный в живописном прибрежном регионе Boğaz на восточном побережье Северного Кипра.

Комплекс находится всего в 250 метрах от моря, что позволяет жителям наслаждаться атмосферой Средиземноморья каждый день.

Особенность расположения комплекса — между морем и зданием нет высотной застройки, поэтому из многих квартир открываются красивые виды на море и побережье.

---

🏢 О комплексе

Abelia Residence состоит из 6 современных жилых блоков высотой от 10 до 14 этажей, что делает его одним из заметных проектов в этом районе.

Комплекс предлагает широкий выбор недвижимости:

• студии

• квартиры 1+1

• квартиры 2+1

• квартиры 3+1

• 3+1 duplex

Благодаря разнообразию планировок, комплекс подходит как для постоянного проживания, так и для отдыха или инвестиций.

---

🏝 Инфраструктура комплекса

Жители комплекса могут пользоваться инфраструктурой бесплатно:

🏊 открытый бассейн

🏊 крытый бассейн

🏋️ тренажерный зал

🧖 сауна

🧖 хамам

Все удобства расположены прямо на территории комплекса и доступны круглый год.

---

📍 Локация

Регион Boğaz известен своей атмосферой спокойной средиземноморской жизни и красивой природой.

Рядом с комплексом находятся:

🛒 супермаркет в пешей доступности

🍽 рестораны у моря с панорамными видами

🚶 прогулочная набережная

🏖 песчаные пляжи

Boğaz — это уютный прибрежный район, который отлично подходит для тех, кто хочет жить рядом с морем, но вдали от городской суеты.

Abelia Residence — это комфортная жизнь у моря, красивые виды и спокойная атмосфера Средиземноморья круглый год ☀️🌊