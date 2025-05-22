Жилой комплекс Меблированный апартаменты 2+1 в 250 метрах от моря в районе Эсентепе.

Меблированные трехкомнатные апартаменты105 м5 в 250 метрах от моря в районе Эсентепе.

Жилая площадь - 91 м2 + просторная терраса в 14 м2 станет идеальным местом для отдыха. Полностью меблированы и оснащены всей необходимой техникой, что позволяет сразу заселиться без дополнительных затрат.



Комплекс расположен в живописном месте с потрясающим видом на море и горы. В непосредственной близости находится вся необходимая инфраструктура для комфортной жизни и отдыха.

Инфраструктура:

Собственный пляж в 250 метрах

Кафе у бассейна

Прокат авто и велосипедов

СПА комплекс: сауна, хамам, массаж, фитнес центр

Открытые и крытые бассейны

Отдельная автомобильная парковка

Уличное освещение

При покупке этой квартиры - оформление вида на жительство, банковского счета, водительского удостоверения и медицинской страховки на Северном Кипре для всей семьи в подарок от компании!