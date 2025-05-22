Жилой комплекс Меблированный апартаменты 2+1 в 250 метрах от моря в районе Эсентепе.

  1. Realting.com
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$171,089
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
14
ID: 27504
ID новостройки на Realting
In CRM: 3080
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 27.08.2025

Местонахождение

  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Кирения
  • Город
    Catalkoy Esentepe Belediyesi
  • Деревня
    Агиос Амвросиос

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Меблированные трехкомнатные апартаменты105 м5 в 250 метрах от моря в районе Эсентепе.

Жилая площадь - 91 м2 + просторная терраса в 14 м2 станет идеальным местом для отдыха. Полностью меблированы и оснащены всей необходимой техникой, что позволяет сразу заселиться без дополнительных затрат. 

Комплекс расположен в живописном месте с потрясающим видом на море и горы. В непосредственной близости находится вся необходимая инфраструктура для комфортной жизни и отдыха.

Инфраструктура:

  • Собственный пляж в 250 метрах
  • Кафе у бассейна
  • Прокат авто и велосипедов
  • СПА комплекс: сауна, хамам, массаж, фитнес центр
  • Открытые и крытые бассейны
  • Отдельная автомобильная парковка
  • Уличное освещение

При покупке этой квартиры - оформление вида на жительство, банковского счета, водительского удостоверения и медицинской страховки на Северном Кипре для всей семьи в подарок от компании!

Местонахождение на карте

Агиос Амвросиос, Северный Кипр

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
