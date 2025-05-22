Жилой комплекс Меблированная студия в комплексе Роял Сан.

Возможно посмотреть в онлайн режиме интересующую Вас квартиру и приобрести удаленно!
Меблированная студия 42 м2 с балконом 7м2 в 600 метрах от песчаного пляжа "Лонг Бич" в комплексе Royal Sun Residence.
"Лонг Бич" это удачные инвестиции и возможность жить в одном из красивейших мест Кипра. В этом проекте все было сделано для вашего комфорта. Проект расположится на 70 гектарах земли, в 5-ти минутах ходьбы от моря.
Основные характеристики:
Инфраструктура:
При покупке этой квартиры - оформление вида на жительство, банковского счета, водительского удостоверения и медицинской страховки на Северном Кипре для всей семьи в подарок от компании!