Жилой комплекс Меблированная студия в комплексе Роял Сан.

Возможно посмотреть в онлайн режиме интересующую Вас квартиру и приобрести удаленно!

Меблированная студия 42 м2 с балконом 7м2 в 600 метрах от песчаного пляжа "Лонг Бич" в комплексе Royal Sun Residence.

"Лонг Бич" это удачные инвестиции и возможность жить в одном из красивейших мест Кипра. В этом проекте все было сделано для вашего комфорта. Проект расположится на 70 гектарах земли, в 5-ти минутах ходьбы от моря.



Основные характеристики:

Просторная гостиная

Полностью оборудованная ванная комната

Кухня со встроенными шкафами

Солнечные батареи и электрический водонагреватель

Двойные стеклопакеты

Керамическая плитка на полу и в ванных комнатах

Отдельная автомобильная парковка



Инфраструктура:

Прокат авто

Три общий бассейн

Аквапарк

Детская игровая площадка

Спортивная площадка

Зона для барбекю

Конный клуб

СПА-центр

Салон красоты

Фитнес-центр

Ресторан

Магазин

При покупке этой квартиры - оформление вида на жительство, банковского счета, водительского удостоверения и медицинской страховки на Северном Кипре для всей семьи в подарок от компании!