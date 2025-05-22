Жилой комплекс Меблированная студия в комплексе Роял Сан.

  1. Realting.com
Trikomo, Северный Кипр
от
$70,101
9
ID: 27494
Дата обновления: 26.08.2025

Местонахождение

  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    İskele District
  • Город
    Iskele Belediyesi
  • Город
    Trikomo

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Возможно посмотреть в онлайн режиме интересующую Вас квартиру и приобрести удаленно!

Меблированная студия 42 м2 с балконом 7м2 в 600 метрах от песчаного пляжа "Лонг Бич" в комплексе Royal Sun Residence.

"Лонг Бич" это удачные инвестиции и возможность жить в одном из красивейших мест Кипра. В этом проекте все было сделано для вашего комфорта. Проект расположится на 70 гектарах земли, в 5-ти минутах ходьбы от моря.
 

Основные характеристики: 

  • Просторная гостиная
  • Полностью оборудованная ванная комната
  • Кухня со встроенными шкафами
  • Солнечные батареи и электрический водонагреватель
  • Двойные стеклопакеты
  • Керамическая плитка на полу и в ванных комнатах
  • Отдельная автомобильная парковка
     

Инфраструктура:

  • Прокат авто
  • Три общий бассейн
  • Аквапарк
  • Детская игровая площадка
  • Спортивная площадка
  • Зона для барбекю
  • Конный клуб
  • СПА-центр
  • Салон красоты
  • Фитнес-центр
  • Ресторан
  • Магазин

При покупке этой квартиры - оформление вида на жительство, банковского счета, водительского удостоверения и медицинской страховки на Северном Кипре для всей семьи в подарок от компании!

Местонахождение на карте

Trikomo, Северный Кипр

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
