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ID: CP-680
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения
- Расстояние до моря -1500 м
- Расстояние до Лефкоша - 25 км
- Аэропорт Эрджан - 15 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:
2+1 - 92 m2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: февраль 2025 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Кухонная техника B…
ID: CP-711
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения
- Расстояние до моря - 100 м
- Расстояние до Лефкоша - 25 км
- Аэропорт Эрджан - 15 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:
2+1 Garden Duplex - 143 м2
2+1 Пентхаус - 137 м2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: октябрь 2024 г.
ФАК…
ID: CP-725
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения
- Расстояние до моря -400M
- Расстояние до Лефкоша - 25 км
- Аэропорт Эрджан - 15 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:
2+1 - 60 m2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: Готовность к проживанию
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Парковка
…
ID: CP-726
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения
- Расстояние до моря -180M
- Расстояние до Лефкоша - 25 км
- Аэропорт Эрджан - 15 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ:
4+1 - 203 m2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: июль 2024 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Открытый бассейн
Автостоянка
Сад
У…
ID: CP-718
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения
- Расстояние до моря -350 м
- Расстояние до Лефкоша - 25 км
- Аэропорт Эрджан - 15 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ:
4+1 - 232 м2 - 265 м2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: Готовность к проживанию
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Парковка
Домофон
Д…
ID: CP-708
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения
- Расстояние до моря - 100 м
- Расстояние до Лефкоша - 25 км
- Аэропорт Эрджан - 15 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ:
4+1 - 210 m2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: май 2024 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
КОММУНАЛЬНЫЙ БАССЕЙН
КРЫТЫЙ БАССЕЙН С ПО…
ID: CP-669
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения
- Расстояние до моря -850M
- Расстояние до Лефкоша - 25 км
- Аэропорт Эрджан - 55 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:
2+1 - 80 м2 - 140 м2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: Готовность к проживанию
ФАКУЛЬТЕТЫ:
мини-бар и джакузи
по…
ID: CP-724
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения
- Расстояние до моря -800M
- Расстояние до Лефкоша - 25 км
- Аэропорт Эрджан - 15 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ:
3+1 - 250 m2
4+1 - 240 m2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: Готовность к проживанию
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Открытый бассе…
ID: CP-681
- Расстояние до моря -500 м
- Расстояние до Лефкоша - 70 км
- Аэропорт Эрджан - 35 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:
2+1 Loft - 186 м2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: май 2026 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Ресторан/кафе
Тренажерный зал
Сауна
Открытый бассей…
ID: CP-712
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения
- Расстояние до моря -150M
- Расстояние до Лефкоша - 25 км
- Аэропорт Эрджан - 15 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ:
1+1 Пентхаус Дуплекс - 105 м2 - 118 м2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: апрель 2025 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
КОММУНАЛЬНЫЙ…
ID: CP-704
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения
- Расстояние до моря -50M
- Расстояние до Лефкоша - 25 км
- Аэропорт Эрджан - 15 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ:
3+1 - 180 m2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: июнь 2025 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
бассейн
Сад
Условия оплаты:
Приобр…
ID: CP-713
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения
- Расстояние до моря -150M
- Расстояние до Лефкоша - 25 км
- Аэропорт Эрджан - 15 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:
1+0 - 55 m2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: март 2025 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
КОММУНАЛЬНЫЙ БАССЕЙН
САД
ФИТНЕС
…
ID: CP-697
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения
- Расстояние до моря -900M
- Расстояние до Лефкоша - 25 км
- Аэропорт Эрджан - 15 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:
1+1 - 50 m2
2+1 - 67 m2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: август 2023 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Бассейн
Кафе
…
ID: CP-672
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения
- Расстояние до моря -1000 м
- Расстояние до Лефкоша - 25 км
- Аэропорт Эрджан - 55 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ:
3+1 - 218 m2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: февраль 2025 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Бассейн
Детская игровая площадка
частный с…
ID: CP-714
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения
- Расстояние до моря -150M
- Расстояние до Лефкоша - 25 км
- Аэропорт Эрджан - 15 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ:
1+0 - 49 m2
1+1 Двухуровневый пентхаус - 93 м2
3+1 Бунгало - 285 м2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: Февраль 2025 г.…
ID: CP-710
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения
- Расстояние до моря -50M
- Расстояние до Лефкоша - 25 км
- Аэропорт Эрджан - 15 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ:
4+1 - 195 м2 + терраса 93 м2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: июнь 2024 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
ЧАСТНЫЙ БАССЕЙН
ПРИВАТНЫЙ…