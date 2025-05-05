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Продажа новостроек в Erdemit

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Многоквартирный жилой дом Хорошая 3-комнатная квартира на Кипре/Кирения
Многоквартирный жилой дом Хорошая 3-комнатная квартира на Кипре/Кирения
Тримити, Северный Кипр
от
$342,190
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 92 м²
1 объект недвижимости 1
ID: CP-680   МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения - Расстояние до моря -1500 м - Расстояние до Лефкоша - 25 км - Аэропорт Эрджан - 15 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 2+1 - 92 m2   СРОКИ: Дата завершения строительства: февраль 2025 г.   ФАКУЛЬТЕТЫ: Кухонная техника B…
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Многоквартирный жилой дом 3-комнатный пентхаус на Кипре/Кирения
Многоквартирный жилой дом 3-комнатный пентхаус на Кипре/Кирения
Тримити, Северный Кипр
от
$332,845
Год сдачи 2024
Количество этажей 1
Площадь 137 м²
1 объект недвижимости 1
ID: CP-711 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения - Расстояние до моря - 100 м - Расстояние до Лефкоша - 25 км - Аэропорт Эрджан - 15 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 2+1 Garden Duplex - 143 м2  2+1 Пентхаус - 137 м2 СРОКИ: Дата завершения строительства: октябрь 2024 г. ФАК…
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Многоквартирный жилой дом 3 Квартира Квартира на Кипре/Кирения
Многоквартирный жилой дом 3 Квартира Квартира на Кипре/Кирения
Тримити, Северный Кипр
от
$256,245
Год сдачи 2023
Количество этажей 1
Площадь 60 м²
1 объект недвижимости 1
ID: CP-725   МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения - Расстояние до моря -400M - Расстояние до Лефкоша - 25 км - Аэропорт Эрджан - 15 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 2+1 - 60 m2   СРОКИ: Дата завершения строительства: Готовность к проживанию   ФАКУЛЬТЕТЫ: Парковка   …
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Вилла 4 Вилла Квартира на Кипре/Кирения
Вилла 4 Вилла Квартира на Кипре/Кирения
Тримити, Северный Кипр
от
$1,02 млн
Год сдачи 2024
Площадь 203 м²
1 объект недвижимости 1
ID: CP-726 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения - Расстояние до моря -180M - Расстояние до Лефкоша - 25 км - Аэропорт Эрджан - 15 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 4+1 - 203 m2  СРОКИ: Дата завершения строительства: июль 2024 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Открытый бассейн Автостоянка  Сад У…
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Вилла Хорошая 5-комнатная вилла на Кипре/Кирения
Вилла Хорошая 5-комнатная вилла на Кипре/Кирения
Тримити, Северный Кипр
от
$777,494
Год сдачи 2023
Площадь 232 м²
1 объект недвижимости 1
ID: CP-718 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения - Расстояние до моря -350 м - Расстояние до Лефкоша - 25 км - Аэропорт Эрджан - 15 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 4+1 - 232 м2 - 265 м2 СРОКИ: Дата завершения строительства: Готовность к проживанию ФАКУЛЬТЕТЫ: Парковка Домофон Д…
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Вилла Шикарная 5-комнатная вилла на Кипре/Кирения
Вилла Шикарная 5-комнатная вилла на Кипре/Кирения
Тримити, Северный Кипр
от
$893,154
Год сдачи 2024
Площадь 210 м²
1 объект недвижимости 1
ID: CP-708 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения - Расстояние до моря - 100 м - Расстояние до Лефкоша - 25 км - Аэропорт Эрджан - 15 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 4+1 - 210 m2  СРОКИ: Дата завершения строительства: май 2024 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: КОММУНАЛЬНЫЙ БАССЕЙН КРЫТЫЙ БАССЕЙН С ПО…
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Многоквартирный жилой дом 3-комнатная квартира на Кипре/Кирения
Многоквартирный жилой дом 3-комнатная квартира на Кипре/Кирения
Тримити, Северный Кипр
от
$154,841
Год сдачи 2025
Количество этажей 10
Площадь 80 м²
2 объекта недвижимости 2
ID: CP-669 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения - Расстояние до моря -850M - Расстояние до Лефкоша - 25 км - Аэропорт Эрджан - 55 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 2+1 - 80 м2 - 140 м2 СРОКИ: Дата завершения строительства: Готовность к проживанию ФАКУЛЬТЕТЫ: мини-бар и джакузи по…
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Вилла 4 Вилла Квартира на Кипре/Кирения
Вилла 4 Вилла Квартира на Кипре/Кирения
Тримити, Северный Кипр
от
$448,429
Год сдачи 2023
Площадь 250 м²
1 объект недвижимости 1
ID: CP-724 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения - Расстояние до моря -800M - Расстояние до Лефкоша - 25 км - Аэропорт Эрджан - 15 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 3+1 - 250 m2  4+1 - 240 m2  СРОКИ: Дата завершения строительства: Готовность к проживанию ФАКУЛЬТЕТЫ: Открытый бассе…
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Многоквартирный жилой дом Хорошая 3-комнатная квартира на Кипре/Гирне
Многоквартирный жилой дом Хорошая 3-комнатная квартира на Кипре/Гирне
Тримити, Северный Кипр
от
$303,378
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
Площадь 186 м²
1 объект недвижимости 1
ID: CP-681 - Расстояние до моря -500 м - Расстояние до Лефкоша - 70 км - Аэропорт Эрджан - 35 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 2+1 Loft - 186 м2   СРОКИ: Дата завершения строительства: май 2026 г.   ФАКУЛЬТЕТЫ: Ресторан/кафе Тренажерный зал Сауна Открытый бассей…
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Многоквартирный жилой дом Хорошая 2-комнатная квартира на Кипре/Кирения
Многоквартирный жилой дом Хорошая 2-комнатная квартира на Кипре/Кирения
Тримити, Северный Кипр
от
$167,128
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
Площадь 60–286 м²
4 объекта недвижимости 4
ID: CP-706 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения - Расстояние до моря -50M - Расстояние до Лефкоша - 25 км - Аэропорт Эрджан - 15 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 1+1 - 60 m2  2+1 - 99 m2  1+1 Пентхаус - 133 м2  2+1 Пентхаус - 168 м2  3+1 Пентхаус - 230 м2 Бунгало 3+1 - 286 м2  …
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Вилла Harmony Villas
Вилла Harmony Villas
Тримити, Северный Кипр
от
$188,533
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 2
Площадь 3 000 м²
1 объект недвижимости 1
Этот проект, который предлагает вам качественную жизнь с его стильным и удобным дизайном, предлагает вам хорошую возможность для инвестиций.
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Жилой квартал LOCUS EDREMIT
Жилой квартал LOCUS EDREMIT
Тримити, Северный Кипр
от
$753,590
Год сдачи 2024
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GP real estate
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Многоквартирный жилой дом 2-комнатный пентхаус на Кипре/Кирения
Многоквартирный жилой дом 2-комнатный пентхаус на Кипре/Кирения
Тримити, Северный Кипр
от
$269,874
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Площадь 105 м²
1 объект недвижимости 1
ID: CP-712 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения - Расстояние до моря -150M - Расстояние до Лефкоша - 25 км - Аэропорт Эрджан - 15 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 1+1 Пентхаус Дуплекс - 105 м2 - 118 м2  СРОКИ: Дата завершения строительства: апрель 2025 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: КОММУНАЛЬНЫЙ…
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Вилла Удивительная 4-комнатная вилла на Кипре/Кирени
Вилла Удивительная 4-комнатная вилла на Кипре/Кирени
Тримити, Северный Кипр
от
$694,224
Год сдачи 2025
Площадь 180 м²
1 объект недвижимости 1
ID: CP-704 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения - Расстояние до моря -50M - Расстояние до Лефкоша - 25 км - Аэропорт Эрджан - 15 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 3+1 - 180 m2  СРОКИ: Дата завершения строительства: июнь 2025 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: бассейн Сад Условия оплаты: Приобр…
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Жилой квартал Edreville
Жилой квартал Edreville
Тримити, Северный Кипр
от
$607,938
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
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Многоквартирный жилой дом 1-комнатная квартира на Кипре/Кирения
Многоквартирный жилой дом 1-комнатная квартира на Кипре/Кирения
Тримити, Северный Кипр
от
$141,363
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
1 объект недвижимости 1
ID: CP-713 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения - Расстояние до моря -150M - Расстояние до Лефкоша - 25 км - Аэропорт Эрджан - 15 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 1+0 - 55 m2 СРОКИ: Дата завершения строительства: март 2025 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: КОММУНАЛЬНЫЙ БАССЕЙН САД ФИТНЕС …
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Многоквартирный жилой дом Дешевая 2-комнатная квартира на Кипре/Кирения
Многоквартирный жилой дом Дешевая 2-комнатная квартира на Кипре/Кирения
Тримити, Северный Кипр
от
$141,416
Год сдачи 2023
Количество этажей 1
Площадь 50–67 м²
2 объекта недвижимости 2
ID: CP-697 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения - Расстояние до моря -900M - Расстояние до Лефкоша - 25 км - Аэропорт Эрджан - 15 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 1+1 - 50 m2  2+1 - 67 m2  СРОКИ: Дата завершения строительства: август 2023 г.  ФАКУЛЬТЕТЫ: Бассейн  Кафе …
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Вилла 4-комнатная вилла в комплексе с бассейном на К
Вилла 4-комнатная вилла в комплексе с бассейном на К
Тримити, Северный Кипр
от
$521,349
Год сдачи 2025
Площадь 218 м²
1 объект недвижимости 1
ID: CP-672 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения - Расстояние до моря -1000 м - Расстояние до Лефкоша - 25 км - Аэропорт Эрджан - 55 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 3+1 - 218 m2 СРОКИ: Дата завершения строительства: февраль 2025 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Бассейн Детская игровая площадка частный с…
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Жилой квартал Atoll Park
Жилой квартал Atoll Park
Тримити, Северный Кипр
от
$177,315
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GP real estate
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Многоквартирный жилой дом 1-комнатная квартира на Кипре/Кирения
Многоквартирный жилой дом 1-комнатная квартира на Кипре/Кирения
Тримити, Северный Кипр
от
$152,929
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Площадь 49–285 м²
3 объекта недвижимости 3
ID: CP-714 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения - Расстояние до моря -150M - Расстояние до Лефкоша - 25 км - Аэропорт Эрджан - 15 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 1+0 - 49 m2 1+1 Двухуровневый пентхаус - 93 м2 3+1 Бунгало - 285 м2 СРОКИ: Дата завершения строительства: Февраль 2025 г.…
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Вилла Шикарная 5-комнатная вилла на Кипре/Кирения
Вилла Шикарная 5-комнатная вилла на Кипре/Кирения
Тримити, Северный Кипр
от
$963,836
Год сдачи 2024
1 объект недвижимости 1
ID: CP-710 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения - Расстояние до моря -50M - Расстояние до Лефкоша - 25 км - Аэропорт Эрджан - 15 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 4+1 - 195 м2 + терраса 93 м2 СРОКИ: Дата завершения строительства: июнь 2024 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: ЧАСТНЫЙ БАССЕЙН ПРИВАТНЫЙ…
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