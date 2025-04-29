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Шикарный комплекс апартаментов в Отукен
Новый комплекс апартаментов расположится в районе Отюкен в 2 км от Long Beach.
Расстояние до моря: 360 м
Площадь комплекса: около 7 700 м2
Этажность: 2,5 этажа
Инфраструктура комплекса:
- Бассейн открытый
- Бассейн с подогрево…
Небольшой уютный комплекс апартаментов расположен в пригороде Кирении – Караоланолу. Это двухэтажный проект, состоящий из 32 квартир с одной спальней и общим бассейном.
Караоланолу – развитый район Кирении, здесь есть вся необходимая инфраструктура: аптеки, магазины, банки, отели с казино…