  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Degirmenlik Akincilar Belediyesi

Продажа новостроек в Degirmenlik Akincilar Belediyesi

Китрея
1
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Жилой комплекс Four seasons
Жилой комплекс Four seasons
Китрея, Северный Кипр
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2022
Количество этажей 1
Агентство
Luxury Life
Оставить заявку
Коттеджный поселок Long Beach
Коттеджный поселок Long Beach
Тумву, Северный Кипр
от
$108,487
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Шикарный комплекс апартаментов в Отукен Новый комплекс апартаментов расположится в районе Отюкен в 2 км от Long Beach. Расстояние до моря: 360 м Площадь комплекса: около 7 700 м2  Этажность: 2,5 этажа Инфраструктура комплекса: - Бассейн открытый - Бассейн с подогрево…
Агентство
Эра - Недвижимости плюс
Оставить заявку
Жилой комплекс Caesar
Жилой комплекс Caesar
Тумву, Северный Кипр
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 10
Агентство
Luxury Life
Оставить заявку
Жилой комплекс Караоланолу
Жилой комплекс Караоланолу
Тумву, Северный Кипр
от
$75,486
Небольшой уютный комплекс апартаментов расположен в пригороде Кирении – Караоланолу. Это двухэтажный проект, состоящий из 32 квартир с одной спальней и общим бассейном. Караоланолу – развитый район Кирении, здесь есть вся необходимая инфраструктура: аптеки, магазины, банки, отели с казино…
Агентство
Эра - Недвижимости плюс
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти