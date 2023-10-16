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Турецкая Республика Северного Кипра
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Квартиры на Северном Кипре
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212
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74
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929 объектов найдено
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Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с бытовой техникой
Kapouti, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
93 м²
2/14
Sky Sakarya – это новый жилой комплекс в элитном районе Сакарья, в центре Фамагусты. Прое…
€159,000
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Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с кондиционером
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
1
1
49 м²
3/4
Готовая студия с видом на бассейн в самом популярном на сегодняшний день комплексе Courtyard.
€115,000
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Квартира со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Новая глава жизниРЕЗИДЕНЦИЯ ЖИЗНИ Резиденция Riverside Life предлагает вам возможность откры…
€162,856
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением
Perivolia tou Trikomou, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
75 м²
Новый комплекс будет построен к Сентябрю 2026 года в Искеле, недалеко от песчаного пляжа. …
€166,032
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с террасой, с водоснабжением, у моря
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
48 м²
Фамагуста – крупный экономический и туристический цент Северного Кипра. Это крупнейший порт…
€74,945
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником
Spathariko, Турецкая Республика Северного Кипра
3
1
86 м²
3-комнатные полностью меблированные апартаменты 86 м² в 900 метрах от песчаного пляжа. Благ…
€170,068
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с террасой, с водоснабжением, с kondicioner
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
37 м²
Проект расположен в городе Фамагуста. В пешей доступности торговый центр, крупные супермар…
€62,262
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
1
1
45 м²
9/12
Горящее предложение!!! Видовая квартира 1+1 45кв.м. на 9 Этаже. С ремонтом, мебелью, техни…
€45,000
Рекомендовать
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
1
1
54 м²
1/12
родажа доходной студии От собственника‼️ 46 кв. + терраса 8 кв. 9️⃣ этаж с видом на мор…
€40,000
Рекомендовать
Пентхаус 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
1
1
103 м²
3/3
родам готовую квартиру пентхаус 1+1. 55кв.м.+ 48 кв.м.рерасса. Год сдачи 2023. В 300 метра…
€80,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
89 м²
1/9
Срочная продажа!!! Готовая квартира на Лонг Бич в 200 метрах от моря. Комплекс с развитой…
€80,000
Рекомендовать
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
1
1
35 м²
5/11
Продам готовую студию для жизни и под сдачу. Квартира площадью 35км.м. на 5 этаже в новом с…
€40,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением
Perivolia tou Trikomou, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
45 м²
Представляем Вашему вниманию уютную студию с балконом, расположенную в красивом комплексе н…
€111,841
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Guezelyurt District, Турецкая Республика Северного Кипра
3
1
70 м²
16
Город Газиверен расположен в живописной бухте на северо-западной стороне острова. Природа в…
€149,890
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением
Guezelyurt District, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
70 м²
Город Газиверен расположен на западе Северного Кипра. Город имеет славу «цитрусовой столицы…
€79,211
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
50 м²
Новый масштабный курортный комплекс, расположен на берегу моря в заливе Морфу в районе Гази…
€56,497
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с водоснабжением, у моря
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
3
1
87 м²
1/6
Поселок Ени Боазичи расположен всего в 5 кимлометрах от Фамагусты, где есть вся необходим…
€110,111
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением
Spathariko, Турецкая Республика Северного Кипра
4
2
230 м²
29
Район Искеле, поистине считается одним из лучших мест проживания на Северном Кипре. Здесь н…
€259,310
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Spathariko, Турецкая Республика Северного Кипра
3
2
117 м²
Предлагаем Вашему вниманию трехкомнатную квартиру 117 м2 с балконом. В этой квартире также…
€190,130
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с детской площадкой
Spathariko, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
62 м²
Искеле – жемчужина острова! Все факторы говорят про большой инвестиционный потенциал данног…
€137,092
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с детской площадкой
Spathariko, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
55 м²
29
Новый проект будет расположен во всеми любимом районе Северного Кипра Long Beach, где наход…
€101,349
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением
Perivolia tou Trikomou, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
65 м²
Комплекс, в котором расположена эта уютная квартира является самым развитым в плане инфраст…
€155,078
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением
Agios Sergios, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
67 м²
Роскошный комплекс с удобствами отеля будет построен к Июню 2026 года в Искеле рядом с пля…
€129,367
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с детской площадкой
Agios Sergios, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
40 м²
Лонг бич – это самое популярное место среди туристов , так как пляж длиной в несколько кил…
€103,655
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Gazimagusa District, Турецкая Республика Северного Кипра
3
2
80 м²
Поселок Бахчели расположен в непосредственной близости от Эсентепе, в пригороде Гирне. Голь…
€270,955
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением
Gazimagusa District, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
64 м²
Новый комплекс будет построен в Бахчели к Декабрю 2026 года. Рядом есть вся инфраструктура …
€213,305
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением
Gazimagusa District, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
57 м²
Бахчели, представляет собой безмятежную, скромную деревню, в которой простота сельской жизн…
€178,715
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением
Мелоунта, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
44 м²
Поселок Бахчели расположен в непосредственной близости от Эсентепе, в пригороде Гирне. Голь…
€132,595
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Kapouti, Турецкая Республика Северного Кипра
5
3
170 м²
20
Новый современный комплекс, состоящий из четырех 20-этажных блоков будет построен в Гюзель…
€502,724
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Квартира 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Сирьянохори/Сиранохири, Турецкая Республика Северного Кипра
4
2
148 м²
20
Гюзельюрт в переводе с турецкого `красивая страна', Это город славится своими ароматными ро…
€470,968
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