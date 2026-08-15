Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Жилая
  4. Квартира

Квартиры и апартаменты на Северном Кипре

;
Фамагуста
21
Кирения
31
Iskele Belediyesi
1063
Trikomo
914
Показать больше
Квартира Удалить
Очистить
2 522 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Северный Кипр
TOP TOP
Квартира 2 спальни
Северный Кипр
Количество спален 2
$378,729
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Квартира в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Квартира
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Квартира-студия в Татлысу — недвижимость Северного Кипра у моря Недвижимость Северного Кипра…
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Недвижимость Северного Кипра: 1-комнатная квартира с видом на море и горы в CC Towers, центр…
Оставить заявку
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Квартира 2 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Роскошный пентхаус 1+1 с потрясающим закатом на море привлечет Ваше внимание! Роскошный пент…
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Недвижимость Северного Кипра: современная 3-комнатная квартира в новом жилом комплексе с бас…
Оставить заявку
Квартира в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
🌊 Студия с видом на море на Северном Кипре Локация Апартаменты расположены в живописном райо…
Оставить заявку
TekceTekce
Квартира 3 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Просторные апартаменты 2+1 в Эсентепе привлекут Ваше внимание! Апартаменты 2+1 с мебелью а…
Оставить заявку
Квартира в Trikomo, Северный Кипр
Квартира
Trikomo, Северный Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Студия с большой террасой в солнечном комплексе EDELWEISS  Рады представить вам современную …
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Термея, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Термея, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Элегантные апартаменты в Life Village, Doğanköy Представляем утончённую 2-спальную квартиру …
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Недвижимость Северного Кипра: квартира 3+1 в Grand Sapphire Resort, Искеле — премиум жильё у…
Оставить заявку
Квартира в Trikomo, Северный Кипр
Квартира
Trikomo, Северный Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Квартира Студия в CAESAR RESORT Откройте для себя жизнь у моря! Новый жилой комплекс располо…
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Апартаменты 2+1 с видом на море в Grand Sapphire Resort - идеальный выбор для жизни и инвест…
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Недвижимость Северного Кипра: апартаменты 2+1 у моря в Бахчели с садом и высоким инвестицион…
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 4 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Недвижимость Северного Кипра: просторная квартира 3+1 с турецким титулом в центре Гирне Недв…
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Апартаменты с видом на море в CC Towers в центре Кирении привлекут Ваше внимание! В самом це…
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Недвижимость Северного Кипра: пентхаус 1+1 в центре Кирении с видом на море и горы (NEW LIMA…
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Недвижимость Северного Кипра: квартира в центре Кирении в HIGH TOWER с доходом от аренды Нед…
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Недвижимость Северного Кипра: квартира у моря 1+1 в Olive Grove, Эсентепе Недвижимость Север…
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Готовая квартира у моря в Эсентепе — недвижимость Северного Кипра для жизни и инвестиций Нед…
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Харкея, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Харкея, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Апартаменты 2+1 с большой террасой в зелёном комплексе у моря Просторные апартаменты 2+1 (10…
Оставить заявку
Квартира в Trikomo, Северный Кипр
Квартира
Trikomo, Северный Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Студия в Цезарь Резорт привлечет Ваше внимание! Представляем вашему вниманию апартаменты-сту…
Оставить заявку
Квартира в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Квартира
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Недвижимость Северного Кипра: студия с панорамным видом на море и горы в CC Towers, центр Ги…
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Недвижимость Северного Кипра: квартира 1+1 у моря в Long Beach в Mackenzie Residence Недвижи…
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Двухкомнатная квартира-лофт с видом на море – полностью меблирована и готова к заселению Ква…
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Готовая 2+1 Квартира в центре Гирне Phoenix Tower привлечет Ваше внимание! Представляем вам …
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Прекрасная квартира 2+1 в Sea Magic Royal в Эсентепе Вашему вниманию предлагаются уникальные…
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
🌊 Недвижимость Северного Кипра: таунхаус 2+1 в Caesar Breeze с панорамным видом на море …
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Казафани, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Казафани, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Квартира с лучшими видами Кирении Представляем бутик-комплекс из 16 апартаментов, расположен…
Оставить заявку
Квартира в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Студия в Casa Del Mare у моря привлечет Ваше внимание!  Продается стильная студия площадью 4…
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 2
Квартиры на продажу в элегантном комплексе в Гирне, Северный Кипр. Эти элитные квартиры расп…
$209,829
Оставить заявку

Типы недвижимости на Северном Кипре

пентхаусы
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости на Северном Кипре

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти