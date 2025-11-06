Жилой комплекс Caesar Beach

Богази, Северный Кипр
$378,413
BTC
4.5011491
ETH
235.9244679
USDT
374 131.2182076
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
3
Дата обновления: 14.04.2026

Местонахождение

  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    İskele District
  • Город
    Iskele Belediyesi
  • Деревня
    Богази

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Caesar Beach — жилой комплекс на первой линии моря с полной курортной инфраструктурой 🌊🏖

Caesar Beach — современный жилой комплекс, расположенный прямо на берегу Средиземного моря, с собственным оборудованным песчаным пляжем.

Проект полностью готов и предлагает формат жизни у моря с курортной инфраструктурой и сервисом высокого уровня.

Комплекс объединяет апартаменты и виллы, создавая комфортную среду для проживания, отдыха и инвестиций.

🏡 О проекте

В Caesar Beach представлены различные форматы недвижимости:

• апартаменты
• виллы

Все объекты расположены в шаговой доступности от моря и предлагают виды на Средиземное море и природные ландшафты.

Проект идеально подходит как для постоянного проживания, так и для отдыха или сдачи в аренду.

🌴 Инфраструктура комплекса

Комплекс предлагает полноценную курортную инфраструктуру:

🏖 оборудованный песчаный пляж
🍹 beach bar
🍽 ресторан
🥐 Cafe Paris & Bakery
🏊 полуолимпийский бассейн
🏋️ спортзал и фитнес
🧖 сауна
🎢 aqua club
🎠 детские площадки
🔥 BBQ зоны

🎖 Привилегии Caesar Membership

Владельцы недвижимости получают доступ к инфраструктуре всех проектов Caesar:

Скидки 5%–20%:

🍽 рестораны и бары
🌊 водные виды спорта
🤿 дайвинг и рыбалка
🧖 SPA & Wellness
🏋️ тренировки и классы (йога, танцы, BJJ и др.)
💄 салоны красоты
🎤 караоке и развлечения
🎓 образовательные программы

Бесплатный доступ:

🏊 все бассейны (включая крытые)
🎢 аквапарк
🏋️ фитнес-центры
🎠 детские зоны
🧖 сауны и хаммамы
🏀 спортивные площадки
🔥 BBQ зоны
🚲 аренда велосипедов
🚗 аренда авто
✈️ туристические сервисы
🧺 прачечная и бытовые услуги

📍 Локация

Комплекс расположен на первой линии моря, предлагая:

🌊 прямой доступ к пляжу
🌴 спокойную атмосферу
🏝 курортный образ жизни

Caesar Beach — это сочетание жизни у моря, развитой инфраструктуры и привилегий курортного уровня. 🌊✨

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 100.0
Цена за м², USD 3,784
Цена квартиры, USD 378,413

Богази, Северный Кипр

Вы просматриваете
Жилой комплекс Caesar Beach
Богази, Северный Кипр
от
$378,413
НДС
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Актуальные новости на Северном Кипре
Акция налоговых льгот при покупке недвижимости в комплексе Habitat﻿ на Северном Кипре
06.11.2025
Акция налоговых льгот при покупке недвижимости в комплексе Habitat﻿ на Северном Кипре
Рассрочка 100 месяцев на недвижимость Северного Кипра: 0% переплаты
31.10.2025
Рассрочка 100 месяцев на недвижимость Северного Кипра: 0% переплаты
Налоги снижены, а получить ВНЖ стало проще: иностранцам стало выгоднее покупать недвижимость на Северном Кипре
22.05.2025
Налоги снижены, а получить ВНЖ стало проще: иностранцам стало выгоднее покупать недвижимость на Северном Кипре
Северный Кипр — золотая жила для инвесторов? Интервью с экспертом рынка
23.04.2025
Северный Кипр — золотая жила для инвесторов? Интервью с экспертом рынка
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
ТОП-5 объектов недвижимости на Северном Кипре
20.12.2024
ТОП-5 объектов недвижимости на Северном Кипре
Как найти работу на Северном Кипре
12.06.2024
Как найти работу на Северном Кипре
Как купить недвижимость на Северном Кипре
27.02.2024
Как купить недвижимость на Северном Кипре
