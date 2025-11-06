Жилой комплекс Caesar Beach

Caesar Beach — жилой комплекс на первой линии моря с полной курортной инфраструктурой 🌊🏖

Caesar Beach — современный жилой комплекс, расположенный прямо на берегу Средиземного моря, с собственным оборудованным песчаным пляжем.

Проект полностью готов и предлагает формат жизни у моря с курортной инфраструктурой и сервисом высокого уровня.

Комплекс объединяет апартаменты и виллы, создавая комфортную среду для проживания, отдыха и инвестиций.

🏡 О проекте

В Caesar Beach представлены различные форматы недвижимости:

• апартаменты

• виллы

Все объекты расположены в шаговой доступности от моря и предлагают виды на Средиземное море и природные ландшафты.

Проект идеально подходит как для постоянного проживания, так и для отдыха или сдачи в аренду.

🌴 Инфраструктура комплекса

Комплекс предлагает полноценную курортную инфраструктуру:

🏖 оборудованный песчаный пляж

🍹 beach bar

🍽 ресторан

🥐 Cafe Paris & Bakery

🏊 полуолимпийский бассейн

🏋️ спортзал и фитнес

🧖 сауна

🎢 aqua club

🎠 детские площадки

🔥 BBQ зоны

🎖 Привилегии Caesar Membership

Владельцы недвижимости получают доступ к инфраструктуре всех проектов Caesar:

Скидки 5%–20%:

🍽 рестораны и бары

🌊 водные виды спорта

🤿 дайвинг и рыбалка

🧖 SPA & Wellness

🏋️ тренировки и классы (йога, танцы, BJJ и др.)

💄 салоны красоты

🎤 караоке и развлечения

🎓 образовательные программы

Бесплатный доступ:

🏊 все бассейны (включая крытые)

🎢 аквапарк

🏋️ фитнес-центры

🎠 детские зоны

🧖 сауны и хаммамы

🏀 спортивные площадки

🔥 BBQ зоны

🚲 аренда велосипедов

🚗 аренда авто

✈️ туристические сервисы

🧺 прачечная и бытовые услуги

📍 Локация

Комплекс расположен на первой линии моря, предлагая:

🌊 прямой доступ к пляжу

🌴 спокойную атмосферу

🏝 курортный образ жизни

Caesar Beach — это сочетание жизни у моря, развитой инфраструктуры и привилегий курортного уровня. 🌊✨