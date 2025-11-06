Жилой комплекс Caesar Beach

Caesar Beach — жилой комплекс на первой линии моря с полной курортной инфраструктурой 🌊🏖
Caesar Beach — современный жилой комплекс, расположенный прямо на берегу Средиземного моря, с собственным оборудованным песчаным пляжем.
Проект полностью готов и предлагает формат жизни у моря с курортной инфраструктурой и сервисом высокого уровня.
Комплекс объединяет апартаменты и виллы, создавая комфортную среду для проживания, отдыха и инвестиций.
🏡 О проекте
В Caesar Beach представлены различные форматы недвижимости:
• апартаменты
• виллы
Все объекты расположены в шаговой доступности от моря и предлагают виды на Средиземное море и природные ландшафты.
Проект идеально подходит как для постоянного проживания, так и для отдыха или сдачи в аренду.
🌴 Инфраструктура комплекса
Комплекс предлагает полноценную курортную инфраструктуру:
🏖 оборудованный песчаный пляж
🍹 beach bar
🍽 ресторан
🥐 Cafe Paris & Bakery
🏊 полуолимпийский бассейн
🏋️ спортзал и фитнес
🧖 сауна
🎢 aqua club
🎠 детские площадки
🔥 BBQ зоны
🎖 Привилегии Caesar Membership
Владельцы недвижимости получают доступ к инфраструктуре всех проектов Caesar:
Скидки 5%–20%:
🍽 рестораны и бары
🌊 водные виды спорта
🤿 дайвинг и рыбалка
🧖 SPA & Wellness
🏋️ тренировки и классы (йога, танцы, BJJ и др.)
💄 салоны красоты
🎤 караоке и развлечения
🎓 образовательные программы
Бесплатный доступ:
🏊 все бассейны (включая крытые)
🎢 аквапарк
🏋️ фитнес-центры
🎠 детские зоны
🧖 сауны и хаммамы
🏀 спортивные площадки
🔥 BBQ зоны
🚲 аренда велосипедов
🚗 аренда авто
✈️ туристические сервисы
🧺 прачечная и бытовые услуги
📍 Локация
Комплекс расположен на первой линии моря, предлагая:
🌊 прямой доступ к пляжу
🌴 спокойную атмосферу
🏝 курортный образ жизни
Caesar Beach — это сочетание жизни у моря, развитой инфраструктуры и привилегий курортного уровня. 🌊✨